La Voz Argentina: furor por los mendocinos en el reality más visto

El reality show es el formato que acapara la atención de los televidentes argentinos. Tras el éxito rotundo de MasterChef Celebrity, el canal porteño Telefe sigue apostando por las competencias en todos sus rubros.

Y La Voz es uno de los reality más importantes en el mundo, que estrenó la tercera edición Argentina el pasado 24 de junio. De lunes a jueves, y con una gala especial los domingos, cada noche a partir de las 22.30 horas, el certamen conducido por Marley levanta polvareda por la decisión que toma el jurado tras escuchar a cada uno de los participantes.

Al igual que en sus dos ediciones anteriores, los cantantes amateur mendocinos se animan a ser parte del juego, con grandes chances de pasar a la próxima ronda y alcanzar el podio final.

El último de los casos y el más recordado fue el del sanrafaelino Mario Vilurón, quien llegó a la semifinal del programa y fue eliminado por el ganador Braulio Assanelli. Pese a su mala suerte en la recta decisiva, el cantante continuó su camino en los escenarios locales y fue convocado a diferentes festivales de folclore, además de grabar su primer disco de estudio.

Pero en la tercera temporada del reality, que tiene como jurados a La Sole, Ricardo Montaner, el dúo Mau y Ricky y Lali, los concursantes mendocinos están dando que hablar y algunos no solo sorprendieron con su talento, sino que pasaron a la segunda ronda.

Cabe mencionar, que la segunda etapa comenzará el próximo jueves 29 de julio y se sumarán cuatro coaches , cuyos nombres ya fueron confirmados. Se trata del dúo pop Miranda que regresa al reality, junto con el cantante Nahuel Pennisi, la joven trapera Nicki Nicole y Cazzu, otra de las voces de la música urbana del momento.

De los nueve participantes mendocinos seleccionados, estos fueron algunos de los más destacados, no solo por su voz y performance, sino por su historia de vida y lo que generaron en el público.

Esperanza Careri, la voz mendocina que promete

La joven de 21 años oriunda de San Martín fue una de las primeras concursantes mendocinas del certamen. En la segunda gala de la Voz Argentina, Esperanza Careri abrió la emisión y sorprendió al jurado al interpretar la canción “Feeling Good” de Michael Bublé.

Esperanza Careri, la primera mendocina en La Voz Argentina. Imagen de la TV

Los cuatro expertos no dudaron en darse vuelta y conquistarla para que elija su equipo. Aunque Esperanza decidió quedarse en el equipo de Mau y Ricky.

Con una voz potente y un estilo diferente, la joven del este desde pequeña estudió canto y tuvo algunas oportunidades en escenarios locales. Comenzó cantando junto a su madre Alejandra en la parroquia del departamento y actualmente estudia Canto en la Universidad Nacional de Cuyo.

Una historia de superación y talento la acompañan, dado que Esperanza nunca dejó su pasión de lado y apuesta a la música. El año pasado, recibió la beca para jóvenes compositores del Ministerio de Cultura de la Nación y gracias a ella grabó cinco temas propios.

Catalogada como una de las mejores voces que pasó por el certamen, la joven tiene muchas chances de pasar a la siguiente ronda y porque no ser una finalista.

Sebastián Pérez, el mendocino que causó polémica

En la gala del 14 de julio, otro mendocino fue parte de la ronda. Se trata del cantante Sebastián Pérez, de 29 años, oriundo de Godoy Cruz.

El joven interpretó un tema de rock “Heaven” y llevó a que Ricardo Montaner fuera el único jurado en darse vuelta y elegirlo para su equipo. Aunque cuando culminó su presentación, Lali no tardó en elogiar al participante, no solo por su performance sino por su belleza. “”¡Qué onda, qué guapo, qué bien! ¿Quedó muy obvio eso?”, aclaró la cantante ante la sorpresa del mendocino.

Luego, Montaner le pidió que cantara un tema en español y Pérez interpretó “Como yo nadie te ha amado” de Bon Jovi, aunque la performance no lo favoreció y el jurado mostró su rostro dubitativo ante la elección de llevarlo a su grupo.

Pese a las polémicas y comentarios que generó su presentación en las redes sociales, el cantante de Godoy Cruz pasó a la segunda ronda y es uno de los ocho mendocinos seleccionados del certamen.

Tomás Peñaloza pasó la prueba con una canción de Mau y Ricky

El que arriesga no gana dice el refrán. Y además de probarse en el escenario, el mendocino Tomás Peñaloza se arriesgó a cantar una canción de los jurados Mau y Ricky, con la posibilidad de no ser elegido.

Pero para sorpresa de todos, el joven de 22 años oriundo de Tunuyán resultó elogiado por su performance y sorprendió con su interpretación al dúo, que no dudaron en apretar el botón y lo convocaron a su equipo.

De este modo, el Valle de Uco tiene su primer elegido en la temporada y Tomás Peñaloza se convirtió en el séptimo seleccionado del reality más visto de la televisión.

En su presentación, el mendocino contó que su padre es músico y su padrino cantante, por lo que la influencia musical viene de la cuna. Tras la interpretación del tema “Desconocido” del dúo pop fue seleccionado para la próxima ronda.

“Nos honras como tú no tienes ni idea”, le dijo Mau, mientras que Lali tuvo palabras de elogio para con su canto: “Tenés una voz íncreible”. “Aguante Tunuyán, Mendoza”, lo despidió la Sole.

Fresco y atrevido, en su adolescencia dio sus primeros pasos en el canto y como parte de su camino resultó ganador del primer certamen “Tunuyán Cultura Joven”, en 2017. Mientras que espera superar la siguiente prueba, Tomás comparte en sus redes videos interpretando covers de música pop y se encamina como uno de los favoritos.

La mendocina que se disputó Montaner y La Sole

Para cantar “I have nothing” de Whitney Houston hay que tener talento y una voz prodigiosa. Una de las baladas románticas más populares del cine y la música en inglés fue el haz en la manga que tenía preparado la mendocina Candelaria Zeballos en su debut en la Voz Argentina.

La joven de 21 años estudia comedia musical desde niña y es conocida en el ámbito del género por su disciplina y carisma. En su presentación el lunes pasado logró que Ricardo Montaner y Soledad pulsaran el botón y la eligiera como favorita.

“No pude evitar darme la vuelta porque lo hiciste muy bien. Cuando empezó a crecer la canción dije ‘wow’ y no se me vino a la mente otra cosa que apretar el botón”, dijo La Sole para convencerla que se quedara en su equipo.

Y agregó que eligió un tema muy difícil, pero que su talento le jugó a su favor. “La cosa puede salir muy mal o muy bien. No hay intermedios. Es tirarse a la pileta y no saber si hay agua. Lo hiciste con mucha agua y nadaste tranquila, y lo disfrutaste”.

Cuando fue el saludo de Ricardo Montaner a la mendocina, el cantante preparó una especial dedicatoria a Soledad, a quien esta vez no le iba a perdonar quedarse con la participante.

“Desde que empezó tu carrera te he seguido y me declaro fan de todas las cosas que has hecho en tu carrera. Nadie canta parecido a ti y es una de las cosas más impresionantes que un artista debe tener”, dijo el cantante y despertó la emoción de la artista de Arequito.

Aunque hubo una confesión que definió la elección de la mendocina. “Con tal de ganármela a ella, me puedo ir de rodillas desde aquí hasta Luján”, sentenció Montaner.

Después del ida y vuelta entre los jurados, finalmente Candelaria optó por quedarse en el equipo de Ricardo Montaner y es la segunda mujer mendocina seleccionada en la temporada del reality.