¿La viralización lo es todo?

¿Qué es ser viral? Se trata de una forma de hacer crecer la cuenta rápidamente, aunque para conseguirlo es necesario que el contenido sea original y divertido. Instagram Reels ha sido una de las últimas incorporaciones de Instagram. Esta novedad tiene un claro objetivo, competir con una de las redes sociales de moda, TikTok. Es decir, lo que pretende es que los usuarios puedan consumir el contenido que les gusta sin tener que irse a otra red social. Evidentemente no existen fórmulas mágicas para viralizar tu contenido, podes aplicar muchas de las estrategias a la hora de publicar un nuevo post, pero no existe garantía que sea un contenido sea ganador.

Esta vez no voy a hablarte sobre consejos para ser viral. Siendo sincera, no necesitas que tu post se viralice para estar segura de tu contenido y mucho menos para conseguir más clientes. Segui leyendo para descubrir algunas cosas que me hubiera gustado saber cuando comencé en redes sociales.

Vivimos una época donde Instagram está saturado de contenido. En muchas de mis asesorías, encuentro a emprendedoras y creadoras de contenido frustradas, dudando de su potencial y autenticidad por compartir contenido y que “no funcione”. Muchas me dicen que no pueden salir de las tendencias, que hacen bailes y reels del momento para obtener visualizaciones y utilizan canciones populares para lo mismo, conseguir más likes.

Sin miedo, publicá

Mucho más importante es, compartir contenido que aporte valor, la pregunta es ¿si los likes, comentarios y estadísticas no existieran, publicarías ese contenido?

Si ese contenido te hace sentir bien, entonces publicalo. Deja de pensar si al resto le va a gustar o no, cuanta cantidad de likes va alcanzar, eso hará que crear contenido se sienta mas liviano, de lo contrario tarde o temprano te vas a frustar.

¿Por qué nos obsesionamos con los likes?

En este punto las redes provocan estos sentimientos y acciones. Tanto Instagram como tiktok potencian el contenido tendencia y challenges o temas del momento, porque su objetivo es que tanto vos, como yo y el resto de los usuarios pasemos el mayor tiempo posible dentro de la plataforma.

El error más común

Muchos caen en la trampa de creer, que la cantidad de seguidores les dará más seguridad, mayor posicionamiento o peor aún más ventas, es por eso que muchos eligen comprar seguidores en cantidad, sin tener en cuenta que es ahí donde su engagement acaba, cuentas que terminan baneadas.

Hoy vende lo autentico, orgánico y real

Una de las cosas que confundimos con autenticidad, es el ser original. Y muchas veces pensamos que no estamos siendo originales si creamos contenido que ya otras personas han creado. Seguramente muchas veces quisiste hacer un get ready with me (vestite conmigo) y tu mente dice… ya todo el mundo lo ha hecho, hace algo mas original.

Te tengo un secreto, el detalle está en como lo comunicas, aunque muchas personas estén haciendo GRWM el tuyo es el tuyo.

Muchas veces buscamos la autenticidad en lugares incorrectos, la autenticidad esta dentro tuyo, que vos crees el contenido, que tu voz se escuche, que elijas como mostrarlo, tu personalidad, ahí está tu autenticidad.

El hecho de que crees ese contenido es autenticidad suficiente.

Espero que hayas disfrutado tanto como yo estos consejos y que puedas ponerlos en práctica. Si te gustó lo que leíste y pensas que puede servirle a alguien más, te invito a que lo compartas.

