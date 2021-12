La vida de Celia Astargo lejos de las cámaras

Ha participado en la conducción de la Vendimia, fue la cara visible del noticiero de Canal 9 por muchos años y su voz es una de las más reconocidas de LV10. Celia Astargo ha forjado toda una carrera entorno al periodismo, aunque más tarde decidió recluirse de algunas esferas para concentrarse en otras.

Ella comenzó a estudiar como maestra, aunque admitió que por más que le faltaban dos materias para concluir, decidió dejar su carrera por el periodismo y la comunicación.

Comenzó en Radio FM Maipú en el año ‘88, cuando ella era muy joven y apenas comenzaba a forjar sus bases en el ambiente. Luego comenzó en Aconcagua Televisión, en donde estableció su primer trabajo en la televisión y más tarde entraría a Nihuil, donde encontraría su amor por la radio.

La radio y el feminismo, dos esferas fundamentales de la nueva faceta de Celia Astargo.

También trabajó en Montecristo, 100.9, Canal 9 y actualmente establece su trabajo comunicacional en LV10. Además, ha participado de 9 conducciones de Vendimia, algo que también le ha dado gran reconocimiento en el ambiente.

Llegó el 2020 y con la pandemia las reglas cambiaron. Si bien su trabajo en el periodismo sigue acentuado en su rol en la radio, Celia ha explorado otros ambientes desde entonces y su vida comenzó a tener lugar lejos de las cámaras.

“Definitivamente me gusta más la radio, es mi lugar en el mundo. Siento que me puedo desarrollar más lejos de la tele, que puedo trabajar mejor, me siento más cómoda. En una última etapa de mi trabajo en televisión me pesaba la imagen, lo que implica en la gente la demanda de la imagen y la estética. A mí me pesaba y era algo que uno cumple, hice televisión durante muchos años, pero sabía que no iba a terminar mi trabajo en la televisión”, contó en una entrevista en Atardecidos.

Su familia es uno de los pilares más importantes de su vida.

Con una apariencia que la llevó a lucir sus canas con un estilo inigualable, Celia Astargo luce completamente renovada y espléndida.

El feminismo tomó un papel fundamental en su vida. Sus redes sociales, principalmente Twitter, se convirtió en su voz. Celia, que cuenta con casi 16 mil seguidores en su red social, se declara como una “aprendiz feminista”.

Participa de marchas, lucha por los derechos y continúa aprendiendo de un ambiente que totalmente la identifica.

Participó de charlas, conferencias y entrevistas en diferentes espacios durante la pandemia.

También exploró su costado más artístico en el teatro, cuando participó de “Divinos Pecadores” en julio de este año bajo la dirección de Ricardo Nuarte.

Se trató de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García denominada Hombres y osos, que deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares.

Por otra parte, su relación familiar tomó un papel protagonista. Dedica mucho tiempo a su familia, acompañando a sus tres hijos y su esposo durante los momentos más significativos.