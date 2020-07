La serie del horror: vuelven a la agenda los rumores de la “Maldición Glee”

No es la primera vez y temen que no sea la última en la que Glee es noticia por situaciones similares. La desaparición de la actriz puertorriqueña Naya Rivera fue noticia en los últimos días, primero por la rareza de la situación: viajaba en barco junto a su hijo, quien fue encontrado sin la más mínima lesión. Ella, desapareció.

Pero además de este extraño hallazgo, el destino de los protagonistas de Glee cada vez es más espeluznante. Cuatro de los actores que formaron parte del elenco de este musical murieron en diferentes circunstancias, aparte de que diferentes delitos estuvieron rondando en medio: denuncias por violencia, discriminación, denuncias por pornografía infantil y hackers.

Las extrañas vivencias del elenco

En más de una ocasión, los actores y actrices que formaron parte de esta serie han dado de qué hablar. Glee, la producción que se transmitió en Fox desde el 2009 a 2015, ha sido una de las tiras más polémicas del último siglo.

En los últimos días, el blanco de noticias fue Naya Rivera, la actriz que interpretaba a Santana López, luego de desaparecer en un lago de Los Ángeles. “Mamá saltó al lago y no regresó”, expresó su hijo a quien las autoridades encontraron solo y dormido en el barco.

Al parecer las noticias no serán buenas: la hipótesis que manejan los investigadores del caso es que la mujer no aparecerá con vida. Esta búsqueda, que comenzó como una misión de rescate, terminará siendo una recuperación del cuerpo. El grupo policial encargado del caso explicó que por lo general, el cuerpo tarda entre 7 a 10 días en subir a la superficie.

Pero lo que más llama la atención en estos casos, es la recurrencia a las tragedias que ha tenido el elenco participante de esta producción. Como dijimos antes, acusaciones sobre diferentes delitos y muertes de diversas maneras han rondado a este grupo de actores.

¿Su destino estará escrito?

La presunta muerte y denuncias por violencia de Naya Rivera: la última noticia que sabemos de la actriz fue su desaparición al caer de un barco en el que viajaba junto a su pequeño hijo. Pero no es la primera vez que esta actriz se encuentra en los medios. En 2017 fue arrestada tras golpear a su marido en Virginia Occidental. En la denuncia que hizo Ryan Keith Dorsey, el marido de la actriz, dijo que su mujer lo golpeó en la cabeza y en el rostro provocándole heridas menores. Rivera fue liberada poco después de su arresto tras pagar una fianza de 1.000 dólares.

Denuncia por discriminación de Samantha Ware

El mes pasado, la protagonista de la serie Lea Michele tuvo que disculparse públicamente luego de que su compañera de elenco Samantha asegurara que recibió “agresiones traumáticas” de parte de Michele y la acusó de “racista”. “¿Te acuerdas cuando convertiste mi primer papel en televisión en un verdadero infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que, si pudieras, te cagarías en mi peluca (afro), entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood”, había afirmado Ware en Twitter.

Además, Naya también declaró que trabajar con Lea Michele fue un “verdadero infierno”. Incluso en su libro “Sorry, Not Sorry: Dreams, Mistakes & Growing Up” narró su relación con la protagonista y expresa que la relación se terminó cuando su personaje empezó a ganar más cámara.

Violencia doméstica entre Blake Jenner y Melissa Benoist

La pareja se conoció durante el rodaje de la serie y estuvieron casados durante 4 años, hasta 2017 cuando se separaron por “diferencias irreconciliables” y rumores de violencia. Finalmente el año pasado, en un posteo de Instagram, Melissa afirmó ser “una sobreviviente de la violencia doméstica”.

El crimen y muerte de Mark Salling

El actor que interpretaba a Noah Puckerman se suicidó en enero de 2018 luego de haberse declarado culpable de poseer pornografía infantil, un delito que conlleva una pena de entre 4 a 7 años de cárcel y hasta 20 años de libertad vigilada. Anteriormente, el actor había tenido un intento de suicidio en 2017 cuando se cortó las venas, aunque no logró su objetivo.

La muerte de Matt Bendik

En 2014, un año después de la muerte de Cori, apareció sin vida en un hotel de Filadelfia el novio de la actriz Becca Tobin. “Matt fue un hombre extraordinario y sé que él vivirá en mi corazón por siempre”, escribió la actriz tiempo después de su fallecimiento.

Sobredosis y fallecimiento de Cory Monteith

Quizás sea el caso más conocido y que mayor repercusión tuvo. La muerte de Cori fue noticia por mucho tiempo debido a su protagonismo en la serie y su relación con Lea Michele, con quien habían planes de casarse.

En julio de 2013 el actor fue encontrado sin vida en el hotel Fairmont Pacific Rim de Canadá debido a una sobredosis de heroína. Era de público conocimiento la lucha contra las drogas del actor que interpretada a Finn Hudson en la serie musical. “Tengo suerte de seguir con vida”, había comentado en una oportunidad.

Heather Morris y los hackers

En 2012 la actriz sufrió el ataque de los hackers quienes filtraron fotografías de ella desnuda. “Que me sentí humillada es decir poco, mi cuerpo era y aún es parte de mi trabajo y me sentía como si no pudiera ni andar por mi trabajo sin pensar que todo el mundo me lo había visto todo (algunos comentarios sarcásticos de mis compañeros tampoco ayudaron)”, reconoció en un posteo de Instagram.

Nancy Motes y su sobredosis

Asistente de producción en Glee y hermanastra de la actriz Julia Roberts, fue la primera víctima de esta cadena cuando en febrero de 2014 fue encontrada sin vida en su casa tras una sobredosis. “Mi madre y mis supuestos hermanos no merecen obtener nada de mí, excepto la certeza de que fueron ellos quienes propiciaron la depresión más profunda que he tenido que afrontar en mi vida”, dejó escrito en una carta.