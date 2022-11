La reconocida influencer y reina del cardio visita Mendoza

Periodista e influencer del fitness con una energía inigualable Juli Puente es la admiración de muchas mujeres por su fortaleza y por el entusiasmo que transmite en sus clases llamadas “El cardio de la felicidad”. En exclusiva habló con Los Andes y le preguntamos todo lo que querés saber de ella y nos confirma su visita a Mendoza con honor de poder honrar una de las franquicias mas importantes que Sofía siempre soñó y que llevo a cabo con mucho amor como lo es el local de Mendoza Plaza Shopping.

¿Cómo nació tu pasión por el cadio?

Mi pasión por el cardio viene desde siempre, soy deportista desde que nací, hacía gimnasia artística en Gualeguaychú Entre Ríos de dónde soy y cuando me vine a estudiar a Buenos Aires empecé a correr y me encantaba la sensación que sentía cada vez que corría, era mi lugar de despeje.

Pero en la cuarentena cuando no podíamos salir de nuestras casas fue de manera genuina y sin pensarlo que empece a realizar entrenamientos en instagram con la ayuda de una profesora y fue ahí donde empezó todo: El cardio de la felicidad, que hoy es mi marca registrada, es mucho más que un entrenamiento y es lo más importante que hoy tengo, siento que vine a este mundo a lograr que la gente se mueva sobre todo las mujeres que es adonde apunto.

Tu energía es transmitida a la distancia: ¿De dónde sacas esa fuerza ?

Creo que la energía se transmite por qué disfruto mucho lo que hago. Tengo muy en claro que me hace muy feliz motivar a la gente y que se muevan conmigo, siento que hay muchas personas que quizás están del otro lado de la pantalla atravesando un momento no tan agradable y no tan lindo teniendo un día feo necesitando cambiar su energía y mi misión, mi lugar y mi objetivo es que se levanten y que tengan una vida más saludable y yo soy consciente de que para que eso suceda mi energía debe estar muy arriba por eso tengo una vida muy saludable y muy sana y eso hace que siempre esté con pilas.

Juli Puente

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere hacer cardio o fitness pero le cuesta la motivación de arrancar o generar un hábito?

El consejo que yo le daría a alguien que quiera hacer cardio o entrenar y le cuesta arrancar, es que muchas veces lo mejor es tener una motivación, un objetivo claro, algo que te motive a darlo todo. Pero muchas veces la motivación no va a estar ahí y lo que hay que tener es disciplina, que es algo que se logra con constancia, uno puede lograr absolutamente todo lo que se proponga. Date la oportunidad de hacer algo distinto una vez, dos veces, tres veces y la vez número cinco que lo hagas, ya vas a estar en otro ritmo pero si uno no sale de esa zona de confort las cosas no suceden. Todo depende de vos, también sugiero empezar con una actividad que realmente te guste.

¿Cuál las clave de tu éxito en redes sociales?

La clave del éxito de mis redes es siempre ser yo misma, nunca dejarme influenciar por nadie ni por nada. Mostrarme tal cual soy con mis días buenos y días malos, y que nunca dejo de ser yo. Mostrar que soy una persona normal como todas las que están del otro lado que siente las mismas cosas. Yo soy el ejemplo claro de que nada me llego de arriba y sé que para que yo pueda cumplir mis sueños tengo que trabajar duro absolutamente todos los días y eso es lo que muestro todo el tiempo en mis redes.

Muchas mujeres te admiran a nivel mundial, y sabemos que comunicar desde las redes sociales es una gran responsabilidad. ¿Qué consejo según tu historia de vida, le darías a esas mujeres que siguen sintiéndose mal con su cuerpo y teniendo una relación tóxica con los alimentos y el peso?

Creo que todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas pasamos por no estar conformes con nuestro cuerpo o mirarnos al espejo y que no nos guste lo que vemos o no nos sintamos cómodas. Mucho más hoy en donde en redes sociales muchas veces se muestran imágenes irreales incluso editadas con photoshop y empezamos a comparar nuestro cuerpo con algo que no es real. O a veces vemos cuerpos que admiramos comparándonos sin saber que ha pasado esa persona y que hay detrás de esa historia.

Julieta Puente

No importa en donde estes en este momento si tenes que bajar o subir de peso, pero si sugiero que con autoamor puedas modificar lo que no te gusta con la compañía de profesionales y desde la compasión, la salud y la disciplina. Lo que no avalo es la exigencia extrema porque lo he vivido en carne propia, nadie me lo conto, se cada una de las sensaciones de muchas chicas que me escriben diciéndome que tienen trastorno de alimentación y eso me hace sentir responsable de todo lo que comunico y también responsable de poder ayudarlas.

Y por último, sabemos que visitas Mendoza porque sos una de las invitadas especiales en el aniversario del local de Sofía Sarkany. ¿Porqué ésta invitación es tan especial?

La invitación a visitar el local de Sofía Sarkany en Mendoza para mí es más que especial, primero porque conozco a la familia sarkany, hace muchos años Ricky fue una de las persona que más me ayudó cuando yo empecé con el cardio la felicidad en plena cuarentena, fue el que me llamo y me dio una mano enorme. Me dió una oportunidad que para mí en ese momento fue muy importante y yo soy una persona muy agradecida y de esos gestos no me olvido, sino que siento que tengo un vínculo que me une para siempre.

Soy muy admiradora de cómo trabaja la familia Sarkany, de las garras y la pasión que le ponen y para mí estar acompañando en el aniversario del local de Sofía que tuve la oportunidad de conocerla y siempre fue muy amorosa y muy amable conmigo.

Juli Puente

Me sentí muy especial de que me elijan para estar ahí siento que es una manera de acompañarlos darles mi apoyo y me parece que la marca es hermosa y que muchas chicas puedan acercarse al shopping y vibrar está energía linda que se siente con la marca de Sofía Sarkany. Me parece que va a ser un momento que por lo menos yo cuando me llego la propuesta, dije, no me lo quiero perder.

Aniversario Sofía Sarkany en Mendoza Plaza Shopping

Pin Pong de preguntas

Tu comida preferida: Pastas con mucho queso

Un color: Rosado

Si fueras un animal: Sería un mono

Con que palabra describirías a tu pareja: Soñador

Tu número de la suerte: El siete

Un sueño: Motivar a mujeres de todo el mundo

Que palabra se te viene a la cabeza si te digo Mendoza: Vinoooo!!!