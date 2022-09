La (Re) evolución de la moda masculina

“Debemos de admitir que nunca hemos vestido tan bien”. Atrás quedaron las épocas muy monótonas y aburridas, para dar paso a la estética que más nos favorece, combinando la ropa que nos gusta y dando lugar a un estilo muy personal.

Sacar a relucir tu creatividad

El siglo XXI comenzó para la moda masculina con una constante inspiración en estilos pasados, donde la ropa tendía a ser minimalista, pero conforme avanza el tiempo, aparecen la variedad de colores y formas, con diversos tejidos y estampados más osados. Pero fue recién en el año 2001, que con la gran crisis socioeconómica en la Argentina, surgió el concepto de estilo y originalidad, encontrando la propia identidad e individualidad.

Iris Apfel dice: “more is more, and less is bored”, y estamos seguros de que si el mix and match tuviera un slogan sería este.

Con la llegada de Internet, la globalización y la hiperconectividad la moda del hombre, mutó velozmente a la difusión de un estilo libre, frente a los cánones más homogéneos que nos mostraban los medios tradicionales.

Se puede hablar entonces del abandono de condicionantes tales como prestigio de clase, marca, estatus social, y una nuevo comienzo que tiene a su favor condicionantes individuales como la valorización de la imagen personal, la autoestima y la capacidad para presentarse de una manera original. Es así, como a través de esa constante búsqueda de una identidad, se ofrecen al mercado diferente estilos a un mercado cansado de la homogeneidad.

Hay looks de alfombra roja que se nos quedan para siempre en la retina, pero es que este de Timothée Chalamet es algo de otro mundo que ha desafiado las reglas de estilo.

La tendencia

Rompemos moldes combinando chaquetas de trajes con el pantalón de otro traje (mix and match) o con un clásico o moderno pantalón de jean, contrastamos una camisa con zapatillas, nos atrevemos a ir con colores alegres, estampados y sacamos nuestro lado más audaz, reivindicamos que nuestra esencia masculina sea revelada en nuestra forma de vestir. Dejando la mirada, o la aprobación del otro de lado y animarse.

Estilo propio, toda una evolución en el vestir masculino.

Aprender a combinar y acertar.

- Kilt: ¿Quien dijo que los hombres no podemos usar faldas?

- Genderless: Un fenómeno que pretende derribar barreras, trascender los estereotipos y revolucionar la forma en que nos vestimos.

- Mix and match: Iris Apfel dice: “more is more, and less is bored”, y estamos seguros de que si el mix and match tuviera un slogan sería este. Resulta que esta tendencia es de las más arriesgadas y difíciles de lograr pues se requiere de muy buen gusto, inteligencia y creatividad para crear un look mezclando estampados y accesorios que creerías imposible portarlos de una sola vez. Mix and Match significa (literalmente) mezclar y combinar.