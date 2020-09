La primera vez del Indio Solari en Mendoza: se cumplen 7 años de la misa rockera más grande del mundo

Un día como hoy, pero hace siete años, un hombre convocó a 150 mil personas en el Autódromo Ciudad de San Martín y los hizo bailar en uno de los días más fríos de ese año.

No fue otro que el “único héroe en este lío”: Carlos “Indio” Solari.

La historia comenzó mucho antes de ese sábado 14 de septiembre. La “misa” del artista más convocante de Argentina había recalado en Mendoza y los ojos del país se pusieron sobre la provincia.

2013. Recital del Indio Solari en el autódromo de San Martín. Los Andes (CUSTOM_CREDIT) | Los Andes

Primero se dijo que el recital sería en el estadio Malvinas Argentinas, pero al ver la demanda de entradas, la organización tuvo que dar de baja el mundialista y comenzar a buscar otro escenario para albergar a la cantidad de gente que se esperaba.

Los tickests se comenzaron a vender meses antes del recital y los mendocinos los agotaron el primer día. Las entradas se vendieron en una disquería ubicada en plena calle San Martín y la cola para comprar se comenzó a armar un par de días antes del recital. Una señal que el lugar elegido para el recital no era el indicado por la capacidad y por la cantidad de seguidores que iban a llegar a Mendoza.

Con algunos incidentes mínimos entre las fuerzas de seguridad los ricoteros, la venta de entradas pasó sin problemas.

Ante la baja del Malvinas, el Hipódromo de Mendoza apareció como una segunda alternativa, pero la polémica por el traslado que tenían que sufrir los caballos que estaban en el lugar y las protestas de los vecinos hicieron que esa alternativa tampoco corriera.

Hasta que la solución apareció de la mano de Jorge Giménez, por aquel entonces intendente de San Martín, quien ofreció el Autódromo Ciudad de San Martín, algo que rápidamente fue aprobado porque era muy operativo: junto al autódromo está el Parque Agnesi, algo que servía para tener “encapsulados” a los ricoteros que llegaban para “la misa”, ya que la provincia estaba con un 100% de capacidad hotelera.

2013. Recital Indio Solari en el Angel Pena de San Martin. Los Andes | Los Andes

Así fue que de a poco, de a muchos, en autos, en micro o a dedo los feligreses comenzaron a llegar a la fiesta, pero se encontraron con un invitado inesperado: el frío.

Entre el jueves y el viernes la temperatura comenzó a bajar considerablemente y todo se incrementó para el sábado, donde los 0 grados se sentían en la piel, acrecentado por el aguanieve que hizo más épico todo.

Cuando la noche cayó sobre el Jorge Ángel Pena y a las 21.45 se apagaron todas las luces y empezó a retumbar ese canto indígena y esa música digna de un superhéroe, para terminar por el inolvidable “damas y caballeros, los Fundamentalistas del Aire acondicionado” y atrás los acordes de “Luzbelito y las sirenas”.

La imagen del Indio Solari con una gorra al estilo Chavo del 8 para combatir el frío hizo explotar a las 150 mil personas que comenzaron a disfrutar de un recital y que también recibieron el agradecimiento del cantante: “Realmente no hay palabras para explicar este fidelidad. Esto es una locura. Estoy muy emocionado. Muchas gracias”.

La bajísima temperatura no impidió que el Indio, que por aquel entonces tenía 64 años (hoy tiene 71) pueda cumplir con los 27 temas de la lista, aunque a veces la voz le jugó una mala pasada porque el aguanieve le pegaba de frente en la cara y hasta le hacía poner en riesgo su integridad física, ya que todo el escenario estaba inundado.

2013. Recital del Indio Solari en el autódromo de San Martín. Los Andes (CUSTOM_CREDIT) | Los Andes

“No sé cómo los guitarristas puede mover los dedos, hace un frizo (sic) acá arriba. Vamos valiente Gaspar (Benegas), vamos valiente Baltazar (Comotto que ¡tocó en mangas cortas!)”, arengó a sus músicos que estaban con él.

También se recuerda que fue un recital con una marcada línea política. En varias de sus canciones dejó mensajes encriptados a favor del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como en el intro de “To beef or not to beef” (“Los compatriotas están volviendo de esos exilios que fueron a buscarse un mejor futuro, están volviendo porque el futuro ya no está allá, quizá el futuro está acá”) o segundos antes que explote el pogo en “Jijiji” (tiró “6,7,8” título que llevaba el programa oficialista que se emitía por Canal 7, Televisión Pública).

Cada momento del recital fue una fiesta y Solari siempre mostró su incredulidad ante la cantidad de gente que estaba en el autódromo: “somos una ciudad” y más tarde agregó: “me dicen que es el recital con más gente que pagó una entrada”.

Es que para ese recital los organizadores informaron que unas 120 mil personas pagaron sus entradas y hubo unos 30 mil “invitados”.

La risa eterna

La misa estaba llegando a su final y todos lo sabíamos. La masa esperaba por la señal para comenzar a atarse las zapatillas, acercarse a su gente para no perderla y guardar durante ‘Fligth 956’ las últimas energías para “el pogo más grande del universo”.

“Cuando un tipo como yo acepta que obligadamente tiene que terminar el show con esa canción, es que me pasó por encima”, confesó Solari en el documental Tsunami.

Así fue como segundos antes de que suenen el inconfundible riff de ‘Jijiji’ este Indio arengó a su tribu: “quizá hoy sea verdad más que nunca, que este va a ser el pogo más grande del universo” y así fue como los feligreses supimos que al festejo le quedan minutos y que había que disfrutar… y saltar hasta que las energías abandonaron los cuerpos, que ya comenzaron a pensar en la próxima peregrinación para estar con su Cacique.

Jorge Giménez: “Cuando ví la cantidad de gente me corrió un frío por la espalda”

Uno de los responsables que el Indio Solari toque en Mendoza y que saliera todo bien el Jorge Giménez, que por aquel entonces era el independente de San Martín y que ofreció el autódromo para hacer el recital.

2013. Recital del Indio Solari en el Angel Pena de San Martín. Los Andes | Los Andes

El hoy ex jefe comunal, retirado de la política, habló con Los Andes y contó cómo fueron los pasos previos al recital más convocante que tuvo la provincia: “Mendoza se debía una visita del Indio Solari”, aseguró.

“Cómo el estadio (Malvinas Argentina) quedó chico y (Alfredo) Cornejo no se animó a hacerlo en el hipódromo, nosotros ofrecimos el autódromo para hacerlo, ya que San Martín siempre tuvo políticas para eventos internacional. Hay que recordar que en mi intendencia tuvimos la Liga Mundial de Vóley y el Sudamericano de Básquet”, aseguró orgullosos de haber podido organizar un evento de esa magnitud.

El político tenía en claro que un evento de esa magnitud iba a favorecer a su departamento y a la provincia: “Fue una experiencia tremenda para toda la provincia, ya que favoreció al comercio, al turismo, al transporte. Para ese fin de semana la capacidad hotelera estaba al 100%, al punto que mucha gente alquiló en San Rafael y después se vino a San Martín”.

2013. Recital del Indio Solari en el autódromo de San Martín. Los Andes (CUSTOM_CREDIT) | Los Andes

Giménez revivió una de las experiencias que tuvo hace siete años, cuando vió la real magnitud del recital: “Ese día sentí como se movía el piso, literalmente. Me subí a una tarima y pude ver la cantidad de la gente y me corrió un frío por la espalda, le pedí a Dios que todo saliera bien y por suerte fue así”.

La anécdota más particular fue no poder ir a comer con Solari porque estaba solucionando situaciones post recital: “Al otro día del recital el gobernador, Francisco Pérez, me invitó a un almuerzo con el Indio pero no pudo ir porque me quedé trabajando para que todos los chicos que vinieron pudieran irse a su casa. Fueron varios días”, señaló.

La lista de temas

1-Luzbelito y Las Sirenas

2-Templo de Momo

3-Ceremonia Durante la Tormenta

4-Torito es Muerto

5-Todo Preso es Político

6-La Hija del Fletero

7-El Tesoro de los Inocentes

8-Pedía siempre Temas en la Radio

9-El Arte del Buen Comer

10-Vuelo a Sidney

11-Las Increíbles Aventuras del Capitán Buscapina en Cybersiberia

12-Gualicho

13-Yo, Caníbal

14-Blues de la Libertad

15-La Murga de la Virgencita

16-Vino Mariani

17-Pabellón Séptimo (relato de Horacio)

18-To Beef or not to Beef

19-Ángel para tu Soledad

20-Rock para el Negro Atila

21-Divina TV Führer

22-Todos a los Botes!

23-Mariposa Pontiac /Rock del País

24-El Pibe de los Astilleros

25-Juguetes Perdidos

26-Flight 956

27-Jijiji