La Orquesta Filarmónica comienza su temporada con el concierto “Dies Irae”

El inicio de la temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Mendoza es especial. Después de dos años con una formación reducida, finalmente esta noche vuelve a la sala mayor de los mendocinos con más de setenta músicos en escena, bajo la batuta del director invitado Pablo Herrero Pondal.

En esta ocasión el concierto se denomina “Dies Irae” (Días de Ira), de acuerdo al reconocido himno en latín del siglo XIII, atribuido al amigo y biógrafo de San Francisco de Asís, el franciscano Tomás de Celano (1200-1260). Es considerado el mejor poema en latín medieval y el repertorio del concierto incluye obras de otros autores bajo estas temáticas y estilo.

Entre la oscuridad y la pasión

El programa elegido para el concierto de apertura de la temporada incluye “Una noche en el Monte Calvo”, de M. Mussorgsky; “Danza macabra”, de C. Saint Saens; “Scherzo de la Suite From the Middle Ages”, de A.Glazunov; Mefisto Vals Nro 2 y Totentanz para piano y orquesta, de F. Liszt, que será interpretado por el solista invitado José Luis Juri.

“La temática es el “Dies Irae”, que significa La ira de Dios. Es un himno en latín litúrgico muy antiguo, que tiene un texto que habla sobre el fin del mundo. Una melodía dramática y oscura, la que han tomado diferentes compositores a lo largo de los años. Incluso llegó a la pantalla grande en la película “El Resplandor”. De ahí la relación de las cinco obras que tocaremos en el concierto, porque están relacionadas y se identifica esa melodía. Temática de muertes, brujas, leyendas europeas y nórdicas antiguas sobre la muerte, la danza de la muerte, que generalmente terminan al amanecer con la salida del sol”, detalla el director Pablo Herrera Pondal, quien en esta oportunidad tendrá a cargo la batuta de todo el concierto.

El destacado pianista es el solista invitado del concierto de apertura.

Dentro del repertorio, una de las obras más destacadas es Totentanz para piano de Franz Liszt, que será interpretada por el destacado pianista bonaerense José Luis Juri, con una amplia formación en el exterior y un camino destacado en los principales escenarios de Argentina.

Pero la noticia más allá del repertorio elegido es la vuelta de toda la orquesta estable al escenario del Independencia. Después de dos años de actuar con una formación reducida, esta noche más de 70 músicos interpretarán en el concierto.

“La novedad es el fin de las restricciones de cantidad de músicos por protocolo. En estos dos años actuamos con una planta reducida de treinta músicos por concierto. Ahora actuaremos con la Orquesta casi completa con 75 músicos, con una gran selección de cuerdas. Estas obras son acordes a la formación orquestal, con un sonido pesado. Las obras tienen mucho de dramatismo y oscuridad, pero también es intenso y humano. Por eso la sonoridad de Franz Liszt tiene un sonido brillante y pasional”.

Después de este espectáculo de inicio de temporada, la Orquesta Filarmónica de Mendoza como es costumbre comenzará la semana que viene el programa de Música Clásica por los Caminos del Vino, en el teatro Independencia.

La Ficha

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MENDOZA PRESENTA “DIES IRAE”

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Entrada: $500. En entradaweb.com.ar y boletería.