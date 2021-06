La nueva propuesta de Zona Teatro: qué ver este fin de semana en Godoy Cruz

El teatro sigue siendo una de las actividades más efervescentes de Godoy Cruz , un municipio que incluso tiene un programa destinado a su difusión: Zona Teatro, perteneciente a la Dirección de Cultura e Industrias Creativas.

Ahora, Zona Teatro propone un nuevo ciclo, que se extenderá desde hoy hasta el domingo. ¿El objetivo? Seguir tendiendo puentes entre el público mendocino y las artes escénicas, a la vez que se le brinda apoyo a los y las artistas en un momento tan duro como este.

Durante este fin de semana, nos encontraremos con actividades en La Colombina y la Enkosala Gladys Ravalle , siempre atendiendo a los protocolos vigentes y con una entrada general de $200, que puede adquirirse en el Cine Teatro Plaza o en entradaweb.com.ar.

En total, actuarán seis elencos teatrales independientes, entre los que llama la atención Expresión Contemporánea , un grupo sanjuanino que se presentarán en calidad de invitados con su adaptación de “La casa de Bernarda Alba” , ese clásico de Federico García Lorca que tantas lecturas ha tenido a través del tiempo.

No es menor el dato, puesto que es la primera vez que el grupo actuará en vivo después de varios meses, pues en la vecina provincia aún muchas actividades se encuentran restringidas, nos cuenta Mónica Munafó, la directora.

Mañana se presentará en La Colombina con su elenco, compuesto totalmente por mujeres: María Elena Hierrezuelo, Yanina Páez Pastrán, Evangelina Vega, Sandra Isabel Tello, Bárbara Indira Barboza, María de los Ángeles Poblete, Yanina Érica Marras, Paula Agostina Márquez, Julieta García Reus y Bárbara Rocío Quiroga.

“Para nosotros es un placer ir, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando los artistas de nuestro país y de todo el mundo”, se entusiasma Mónica a través del teléfono, y se explaya: “La situación en San Juan es peor que allá. No podemos trabajar. Solamente de forma virtual. Nosotros necesitamos al público cerca nuestro para poder demostrar lo que hacemos y que llegue el mensaje que queremos dar. Y nos han dicho que La Colombina es una sala hermosa y parecida a la nuestra”, dice refiriéndose al espacio propio que tienen en el departamento de Rawson.

Agrega: “Los chicos con los que estamos trabajando en la gestión para llegar allá nos atienden siempre muy bien y esperamos que el público mendocino nos apoye, porque nosotros necesitamos que vayan a las salas independientes y las apoyen. En el teatro no nos contagiamos porque tenemos todas las precauciones y cuidamos mucho a quienes entran allí. El teatro hace bien y es un lugar seguro”, remarca.

Esta pieza fue llevada a distintas partes del país, incluida Mendoza en el 2019, cuando la presentaron junto a “Comienzan las maravillas”, una adaptación con los personajes de “Alicia en el país de las maravillas”.

Nos cuenta que Expresión Contemporánea nació allá por el 94′ y que desde entonces han trabajado duramente todos los años, siendo infaltables de la Teatrina, la fiesta provincial de esta disciplina en San Juan.

“De ahí no hemos parado, todos los años estrenamos uno o dos espectáculos. Este año en marzo estrenamos ‘Los sueños de Cenicienta’, que es el clásico cuento con una vueltita de tuerca, porque trabajamos los valores con un príncipe que no es un superhéroe sino un antihéroe, porque no es lindo, es tímido y se siente solo, como muchos chicos se sienten solos a esa edad por el trabajo arduo que tienen los papás, y una cenicienta que le gusta leer. La conexión de ellos son los cuentos”.

En una de las últimas presentaciones en vivo de “La casa de Bernarda Alba”, en el festival de teatro de Calle Angosta en San Luis, Mónica se encontró con Claudio Martínez , recientemente fallecido por Covid-19, y su hijo Augusto. Se mostró sensibilizada por la noticia, puesto que manifestó que conocía al actor y director teatral desde hace muchos años. Esta visita será también la ocasión de darle su propio homenaje teatral a su amigo.

La agenda

Con cupos limitados, las obras se presentarán los siguientes días y horarios en las salas independientes habilitadas.

En La Colombina (Balcarce 220, Godoy Cruz). Hoy a las 21.30, el Colectivo Cultural sin Fin abrirá el ciclo con una varieté. Mañana sábado a las 21.30, “La casa de Bernarda Alba”, con el elenco Expresión Contemporánea y dirección de Mónica Munafó (San Juan). El domingo a las 21.30, se verá “Pez Luna”, con dirección de Fabián Castellani.

En la Enkosala Gladys Ravalle (Almirante Brown 755, Godoy Cruz). Mañana a las 20.30, el Grupo Zona presenta “Zona Retro ’90”, con dirección de Noemí Salmerón. El domingo a las 17 se presentan “Gota a gota no se agota”, del grupo Tiempo Teatro (un espectáculo para toda la familia) y a las 21 “Verduras Imaginarias”, una realización de Enko Compañía Teatral con dirección de Juan Comotti.