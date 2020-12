La noche D: Mirtha Legrand regresa a la pantalla

La pandemia del Covid -19 logró lo que nadie pudo en más de 50 años en la televisión argentina, alejar a Mirtha Legrand de la pantalla. La última vez que se vio a la diva conduciendo su ciclo en el Trece fue el fin de semana del 14 y 15 de marzo, antes de que iniciara el confinamiento obligatorio.

La estrella fue reemplazada durante el año por su nieta Juana Viale. Al comienzo se especuló con que solo sería por unos programas, pero las circunstancias llevaron a que Mirtha se resguardara en su casa y tomara la decisión de no volver a trabajar.

Y cómo el 2020 aún no termina y no para de sorprendernos, la conductora quiere llevarse el broche final de su programa y volverá a la tele, esta noche a partir de las 21.30. Bajo un estricto protocolo, Legrand regresará a los estudios de la productora para cerrar el ciclo de este año, que permaneció estoico al aire toda la temporada.

El protocolo de una vuelta particular

Este año no pasó desapercibido para Mirtha Legrand, que al igual que todos tuvo que acostumbrarse a una nueva vida, resguardada en su casa y lejos de su familia. Al impedimento de trabajar, la conductora de 93 años enfrentó uno de los momentos más doloroso de su vida; la partida de su hermana gemela Goldy, quien falleció repentinamente el 1 de mayo y no pudo despedir de manera presencial, debido a que no estaban habilitadas las ceremonias y Mirtha se cuidó estrictamente durante todos los meses de confinamiento.

Sumida en un dolor profundo, su hija Marcela Tinayre fue quien la contuvo y se mantuvo a su lado, para que no se desanime. Lo cierto es que no fueron meses fáciles para la diva, quien a pesar de todo, se mostró muy contenta con el desempeño de Juanita al frente de su programa.

Tres semanas atrás, fue la propia Mirtha quien confirmó su vuelta a la pantalla. “Regreso el sábado 19 de diciembre para cerrar el ciclo 2020 de mi programa. Esa será mi despedida para este año, para regresar en el 2021 si Dios quiere”, detalló en un mensaje que se conoció y por lo visto no planea ceder su lugar.

Pero para que la Chiqui regrese al programa se desarrollará un estricto protocolo, que restringe el contacto directo con la menor cantidad de gente posible, para resguardar la salud de la conductora.

Como primera medida, Mitha llegará peinada y maquillada al canal, quien será lookeada en su casa por las ya históricas asistentes Lía Sánchez y Gladis Andrade. En cuanto al vestuario, como es costumbre lucirá un diseño exclusivo de Claudio Cosano, quien no quiso dar demasiados detalles, pero el vestido la hará lucir una reina. Realizado a mano, con un bordado en cristalería es parte del modelo de alta costura que eligió Mirtha.

“Ella siempre me da libertad total para los diseños porque le encanta mi estilo y además la visto y nos conocemos hace años. Me junté con su estilista de toda la vida, Héctor Vidal Rivas y le mandé cuatro opciones divinas de géneros junto con el diseño. Ella optó por uno, suponíamos que sería ese”, contó el diseñador al portal Teleshow.

Mirtha Legrand junto a Jorge Lanata en uno de los últimos programas que condujo la diva.

Según detalló la producción, la conductora se trasladará en auto con su chofer Marcelo, desde el departamento en calle Libertador hasta la calle Cabrera del barrio de Palermo, donde se encuentra la productora. El recorrido en las instalaciones será desde el estacionamiento hacia su camarín, para no tener contacto con la calle y luego trasladarse al estudio donde hará en vivo el programa.

Según su entorno más cercano, Mirtha se cuida mucho y solo salió para realizarse chequeos médicos. Pero su hija Marcela le insiste para que vea a su familia y esté en contacto con los suyos. De todas maneras afirman que está ansiosa por volver a la televisión, pero se la ve fuerte y muy bien después de tantos meses de ausencia, algo inusual para ella.

“Yo la obligo, porque le digo que hay vida y que hace bien, cada tanto viene a tomar el té a casa, voy yo, ya cambió esa etapa. Esto (coronavirus) y la comunicación a la gente grande la ha llenado de miedos, hay que cuidarse, pero con barbijo, alcohol, y distancia podemos convivir con el virus, que es lo que vamos a tener que hacer hasta que esté la vacuna”, declaró su hija Marcela en una entrevista televisiva.

Juanita Viale ahora recibirá a su abuela como invitada especial, en su propio programa. La actriz fue la reemplazó y renovó un ciclo con más de cincuenta años de historia.

Por los pocos detalles que trascendieron el regreso será íntimo y compartido con su nieta Juana. La actriz continuará como conductora y su abuela Mirtha será la invitada de lujo, que por primera vez en medio siglo de existencia del ciclo no será la anfitriona.

Por estos días en la cuenta oficial de Instagram del programa lanzaron una encuesta con los seguidores, para saber qué quieren preguntarle a la diva de la televisión, en esta emisión especial, que se emitirá esta noche, a las 21.30 por la pantalla de El Trece y será el cierre de un año más que especial.

Andy Kusnetzoff prepara un dream team de invitadas

En la vereda de enfrente, Telefe competirá como cada sábado con PH, podemos hablar del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

Aunque el rating lo acompañó durante todo el año, el regreso de Mirtha no es menor y se lleva todas las miradas. Por eso, la producción del programa quiere jugar fuerte, con invitados picantes, para no quedar atrás en la batalla de las mediciones.

La emisión de esta noche ya se grabó y tiene como invitadas a cinco mujeres famosas del espectáculo, que acompañarán a Kusnetzoff en esta emisión especial. Para la elección, el canal decidió sumar a figuras que trabajan o fueron parte de la programación del canal. Se trata de Florencia Peña, Verónica Lozano, Jésica Cirio, Zaira Nara y Paula Chaves.

¿Contarán algún secreto revelador? Andy será el encargado de sacarle el jugo a la ronda de preguntas y generar una propuesta atractiva para la platea.