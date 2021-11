La música y la fiesta vuelven a Mendoza con el esperado regreso de Miranda!

La música en vivo ha regresado a nuestras vidas y con ello la fiesta y el disfrute. Así es que se presenta esta nueva Global Fest, donde la música y las performances construirán una noche inolvidable para los espectadores.

De cara a la época veraniega y la llegada de festivales de todo tipo, los mendocinos se preparan para la tan esperada llegada de una dupla que hará disfrutar a todos y cada uno. Miranda! regresa a nuestra provincia después de año de mantenerse ausentes, con un disco nuevo y muchas ganas de pautar el reencuentro.

Junto a ellos también se presentan con todo el ritmo Migrantes y los Djs. Juan Manuel Antequera, Gabo Rossi, Damián Escudero, Zero, Lucas Gallardo y Viko.

La noche en el Multiespacio promete ser una fiesta constante, donde bailar y cantar a pulmón serán los ingredientes principales.

“Tenemos mucho entusiasmo por ir porque hace bastante que no vamos, es una provincia que visitamos desde nuestros inicios y de hecho no sé si es la primera provincia que fuimos a tocar fuera de Buenos Aires”, recuerda Ale Sergi cuando hablamos acerca de su regreso a Mendoza.

“Desde nuestros inicios mantuvimos una relación fluida, y en los últimos años no hemos ido, estamos contentos de reencontrarnos con los fanáticos de siempre y también con nuevos.”

Con su último disco en puerta, la dupla promete que el recorrido musical del próximo sábado rememorará los mejores éxitos de la banda, además de sus recientes canciones.

“Aprovechando el contexto de un festival va a ser un show festivo con todos los hits, y también en el contexto de no haber tocado hace mucho en Mendoza tal vez sumemos alguna perlita nostálgica”, dice Juli mientras hablamos por teléfono con la dupla.

También relata la importancia de las visuales del show, algo que comenzaron a trabajar durante el encierro y que se mantuvo intacto como un nuevo rasgo distintivo de su esencia.

“Va a haber mucho cambio de escenografía, vestuarios y demás. Y después en lo que respecta al show, siempre tratamos de que sea una fiesta total, sumar al evento más alegría, subir y que sea una fiesta arriba y abajo del escenario. Ese tipo de show y sumado al tiempo que no vamos, esperamos que sea un fuego total.”

A 20 años de iniciada la banda, Miranda! comienza un nuevo camino de disfrute y música.

Por su parte, Ale se refiere al regreso a los escenarios, algo que comenzaron a trabajar desde hace algunos meses y ahora se convierte en ese encuentro cotidiano, similar a lo que se vivió previo a la pandemia.

Indudablemente, los shows a puro baile y canto han devuelto cierta chispa a sus presentaciones. “Ahora el mundo ya está como antes, ya pueden bailar, cantan, se parece a lo que estábamos acostumbrados pero que nos vuelve a llamar la atención”, explica.

“Yo me había olvidado que me gustaba tanto. Pasa tanto tiempo, son los shows que tanto hacíamos y uno a veces comete el error de normalizar este tipo de cosas, y cuando no los tenés los extrañas, por lo que vuelven y los valoras. Los shows son emotivos por el regreso de la fiesta y, además, por volver a hacer lo que tanto nos gusta.”

La cita está programada para el próximo sábado 20 de noviembre a las 20:30 en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Las entradas se encuentran disponibles en entradaweb.com.

Dos décadas de Miranda!, un disco y más

Pareciera ser que llevan toda una vida juntos, y lo es. Ale Sergi y Juli Gattas han entablado mucho más que una relación laboral, sino que la música unió dos vidas que por siempre estarán en la mente del público.

Con una química notable y una locura compartida por ambos, Miranda! cumplió 20 años desde sus comienzos y sienten como si hubiese sido ayer que comenzaron a construir este largo pero exitoso camino.

“La verdad es que no somos de hacer balances, lo único que pasó es el tiempo y ni siquiera por nosotros, sino por el entorno que nos lo recuerda. Nosotros no nos damos cuenta honestamente, pero te podría decir que estamos más contentos y vivos que nunca, con mucho orgullo por el camino recorrido. Nos gusta haber estado tanto tiempo tocando juntos, con la energía intacta. Es un balance positivo”, explica Ale cuando hablamos del aniversario.

Y es que dos décadas son un largo camino que ambos han compartido y que les toca seguir compartiendo. “Lo que se viene es justamente poner mucha energía en muchos shows que vienen”, expresa rápidamente el vocalista.

Con un sinfín de proyectos, comienza a relatar las presentaciones que de aquí en adelante esperan a esta dupla dinámica. Desde gira por Chile y España, hasta shows por todo el país.

“Preferimos concentrarnos en que el futuro sea lo próximo que tenemos que hacer, prefiero no ser muy consciente del paso del tiempo.”

Y entre este disfrutar el tiempo y sentir la música fue que durante la cuarentena lanzaron su octavo álbum de estudio “Souvenir”. Con este disco, prometen una diferencia marcada en su forma y hasta sus visuales. En la portada ya vemos a la dupla vestida de paisanos, algo que nos invita a descubrir lo que Miranda! propone en esta oportunidad.

Cuando hablamos de este nuevo comienzo que arranca tras lanzar el disco y regresar un poco a esa ansiada normalidad que tanto se hizo esperar, básicamente afirmaron que ni la pandemia pudo alejarlos de la música.

“Nos detuvimos de hacer las cosas al ritmo que las veníamos haciendo, aunque no dejamos de hacer música”, admite Juliana.

“La pandemia nos encontró con un disco grabado y nos las arreglamos para ir presentando eso. Después Ale me asesoró para aprender a grabar desde mi casa, experimentamos con eso, cuando se abrió para tocar con un protocolo, siempre estuvimos al pie del cañón”.

Y admite que, si bien volver con show explotados y con la gente enérgica es lo que tanto estaban esperando, “nunca tuvimos una meseta o parate, siempre alguno de los dos está impulsando un proyecto. Si bien ahora la sensación es completa y multidimensional, no sentimos que la música se haya detenido.”

“Hicimos el streaming en el Movistar Arena, hicimos la presentación del disco por streaming, hicimos shows para autos, una mini gira cuando se abrió todo. Ahora es con toda la vuelta, pero no estuvimos tan quietos.”

- En lo que han podido ver en los shows, ¿cuáles son las canciones favoritas del público de su nuevo disco?

Ale: El disco Souvenir fue un disco bien cubierto en nuestra carrera. Fuimos adelantando muchas canciones a lo largo de la carrera, la primera fue ‘Me gustas tanto’ que ya podríamos decir que es un clásico. Y la última que sacamos fue ‘Por amar al amor’ que de a poco se va ganando un lugarcito en el corazón de la gente.

Después cortamos con ‘Un tiempo’, ‘Luna de Papel’, ‘Casi Feliz’, ‘Entre las dos’, son muchas canciones que venían en el disco. En el show vamos a presentar algunas del nuevo disco, pero tampoco vamos a dejar clásicos que la gente quiere escuchar afuera, nos gusta tocar lo que la gente quiere de nosotros y el show va a ser completo.

- ¿Sus canciones favoritas de Souvenir?

Juli: Por amar al amor, porque es una canción que me proyecta a la discoteca muy rápidamente. No necesito más de dos segundos de canción que ya estoy bailando. Y si bien me gustan algunas baladas y temas más románticos, por el momento me gusta esta canción, el video, conjunto con tapa de disco y me gusta todo ese combo musical.

Ale: Entre las dos, no es una canción tan bailable y la compusimos con Javiera Mena que ella también canta en la canción, la compusimos en el estudio juntos y me gusta porque sentimos que la canción mezcla muy bien ambos universos, pero si ella no estuviera no sonaría igual. Pienso que la unión nos potenció.

- ¿Hay alguna colaboración que les gustaría hacer próximamente?

Ale: Nunca proyectamos ese tipo de cosas, nos gustaría hacer música con todos los músicos y sentimos que con cada uno que nos cruzamos, nos llevamos algún aprendizaje. Honestamente no tenemos asignaturas pendientes con respecto a eso, hemos tocado con un montón y de universos muy grandes. Nos gustaría seguir haciéndolo, pero no nos limitamos a elegir.

Juli: Fluyen de conocernos, tener onda y tener gustos en común. Ir a un estudio y grabar, tocar en el show de uno y del otro. Nunca han nacido de un capricho, sino que nos conocemos y lo vamos trabajando.