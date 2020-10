La mañana de Radio Libertador se renueva con “Muchas Gracias”

Hace un mes, el aire de Radio Libertador renovó su programación con un programa diferente en la primera mañana. “Muchas Gracias” es el ciclo creado y producido por el periodista Ariel Robert, quien vuelve al dial y debuta en una emisora estatal luego de décadas de experiencia en los medios mendocinos.

Junto con Emilio Vera Da Souza están al frente del ciclo que se emite de lunes a viernes de 7 a 10.30 horas por LV8 Radio Nacional Libertador. El propósito es sumar al programa diferencia, con variedad de contenidos que le aporten no solo una nueva impronta a la programación sino la posibilidad de competir en su segmento.

“Comenzamos hace un mes pero estuvimos muchos meses preparándolo. La idea versa en pensar en el público en vez de lo umbilical del periodismo. Y pensar en el público es pensar en una porción de la sociedad que está desabastecida de la información que requiere y del modo en que se trata la información. Y es por eso que me atreví a la coproducción, junto a Emilio Vera Da Souza y todo el equipo de radio Libertador”, comenta Ariel Robert quien dirigió Radio Nihuil y Canal Siete, además de producir el premiado ciclo “Tu Mejor Idea”.

Ariel Robert y Emilio Vera Da Souza comparten la mañana de radio Libertador, con esta propuesta distinta.

Un despertar con más que noticias

El formato del ciclo mantiene la estructura propia de la radio, sin dejar de lado el servicio y la información, pero también permite un espacio importante a los temas que merecen ser analizados e interesan a la gente como la literatura, la cultura, el análisis económico y las personalidades.

Robert y Da Souza cuentan con el trabajo y la experiencia de los periodistas de la radio como Mónica Borré, Ana Vega, Florencia Moreno, Natalia Tisera, Mariana Ferreira en producción, Javier Costarelli en exteriores, las voces de Natalia Pautasso y Esteban Rodríguez. Además de colaboraciones externas de peso como las de Germán Ejarque y Juan Manuel Gispert, entre otros.

“Es una coproducción y por primera vez estoy en un medio de carácter estatal. Eso no condiciona al programa, porque entendí la responsabilidad que se tiene, más allá de que el medio sea de gestión privada o estatal. La responsabilidad ante lo público es idéntica. El armado de contenido fue pensado durante mucho tiempo y además de comulgar con algunas ideas entre el equipo, es la posibilidad de salir con un marco de libertad generoso y estar desde la parte de adentro. Nos da la posibilidad de construir un programa con una agenda que se corre un poco de lo urgente, y hacer entrevistas desde otro lugar. Claro que entendemos que el servicio que tiene la radio no se puede perder”.

A lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación, este nuevo ciclo lo pone a Robert como el constructor y la voz de la propuesta, que nació de su inquietud y que le devuelve la posibilidad de volver a la radio como conductor.

Con su extensa experiencia en los medios mendocinos, Ariel Robert asume el desafío de conducir la primera mañana de la radio estatal.

“No me inquieta la conducción, porque soy bastante previsible y suelo escribir lo que voy a decir como una guía, para tener una certidumbre en ese aspecto. Entonces no me siento incómodo y hace poco también tuve mi ejercicio en la radio con el programa ‘Tu mejor idea’. Por suerte, training tengo más que suficiente. Pero en la radio si bien cambian los soportes, las plataformas, la velocidad, la esencia no cambia. Cuando uno interpreta lo que el público quiere, necesita y le gusta, tiene que tratar de satisfacer esa difícil armonía”.