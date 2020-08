“La maldición del guapo”, detalles del tanque español que llega a nuestra pantalla nacional

¿Qué pasaría si descubres que tu padre es un estafador? ¿Y si, por más que no compartas esa vida, sea la única solución que encuentres a tus problemas?

Esto sucede en La maldición del Guapo, el nuevo film de Beda Docampo Feijóo. Luego de haber pasado años en una cárcel argentina por haber incumplido la ley, Humberto (Gonzalo De Castro) vuelve a su Madrid natal para pasar los días de la forma más tranquila y desapercibida que posible.

Pero su hijo Jorge (Juan Grandinetti), luego de estar alejado de él por sus errores, recurrirá a su padre en busca de ayuda luego de contraer una deuda que le es imposible pagar. Una comedia de estafadores que además de entretener, hace principal énfasis en la relación padre-hijo.

La maldición del guapo llega hoy a la pantalla de Cine.ar TV, protagonizada por los argentinos Juan Grandinetti y Paula Sartor, junto al elenco español Gonzalo De Castro, Malena Alterio, Ginés García Millán, Cayetana Guillén Cuervo, Carlos Hipólito y Andrea Duro.

“Lo que tiene la película es la vuelta de tuerca que tiene al final, tiene eso que muestra que nada ni nadie es lo que parece. Es una comedia que está muy buena, es muy entretenida”, expresa Paula en conversación con Estilo.

Como muchos de los proyectos que quedaron en el tintero antes de que la pandemia llegara a nuestras vidas, este film quedó relegado algunos meses esperando por las salas de cine, aunque ese momento no llegó y fue en la virtualidad donde encontraron la salida.

“Agradezco que más allá de las circunstancias donde lamentablemente las salas de cine están cerradas, se pueda estrenar de esta manera virtual porque siempre está bueno que se puedan exponer las películas.”

Si bien en España las restricciones han disminuido y los cines ya están habilitados, aquí la película verá la luz a través de la plataforma digital nacional. Y aunque la idea era llevarla a la pantalla grande, su estreno ya se pospuso más de lo esperado.

“En España se pudo estrenar hace dos meses apenas reabrieron las salas de cine, así que la gente de allá tuvo la suerte de poder verla en pantalla grande. Acá lamentablemente es todo tan incierto y como no sabemos qué va a pasar, encontramos esta forma de estrenarla”, cuenta la actriz.

¿Por qué los argentinos tienen que ver esta película? “En primer lugar hay algo que siempre digo, hay que bancar el cine nacional y más en este momento que hay tanta incertidumbre e inestabilidad. Por otro lado, porque entretiene. En este contexto donde hay tantas malas noticias y cosas feas, ver una película que entretenga es importante. Es pícara fresca, tiene esto de que nada es lo que parece y es muy hermosa desde la fotografía y el arte.”

Dentro de la comedia, la disputa entre padre e hijo es el tema central del film.

Rocío: la camarera argentina que conquistó al galán

Esta co-producción cuenta con la participación de dos actores locales, quienes desempeñan papeles protagónicos en la cinta. Por un lado tenemos a Juan que interpreta al hijo de Humberto. Y por su parte, Paula será la mujer que despierta su alma de Don Juan.

“Ella es una mesera que tiene una relación con Humberto, un hombre más grande que ella y hubo algo de seducción ahí”. También contó que es ella la encargada de sacar el lado picaresco de nuestro protagonista.

Luego de varios trabajos en dramas y policiales, este papel le dio la posibilidad de incursionar en algo que hacía mucho tiempo no lograba poner en práctica. “Me gustó poder grabar en otro país y hacer una comedia que es algo que no he hecho mucho, con un guion inteligente y muy elegante que está bien armado.”

Y cuenta que su personaje “tiene una cosa que hace mucho no venía haciendo, primero desde el look. Yo soy castaña y siempre digo que uno es el personaje una vez que pasa por las manos de la maquilladora porque ahí se termina de armar. En este caso tenía el pelo rojo y rulos, pude jugar con eso.”

Pero obviamente, fue la diversión que causa esta tira lo que la empujó a viajar miles de kilómetros y aventurarse en este camino. “Fue el género de comedia lo que me invitó a formar parte, venía de hacer drama o policiales, de repente una comedia fue lo que me llamó, hacer algo con otro tono, algo diferente. No es una comedia de chistes fáciles, hay algo muy elegante en la forma en que está encarado el guion, eso es lo que más me convocó a sumarme.”

Irreconocible, Paula cambió su look para interpretar a Rocío. Laura Cusí Pujol

Su experiencia fuera del país y sus proyectos actuales

Poder cruzar fronteras es una posibilidad de ampliar los horizontes del arte, permite a los espectadores disfrutar de otros talentos que no acostumbramos a apreciar y para los artistas permite expandir sus trabajos más allá de las pantallas locales.

“Con esta peli me abre las puertas a poder trabajar en España. Allá se está trabajando mucho, hay una industria en movimiento y ojalá esta película sea la llave para entrar a otro mundo más allá de Argentina”, expresa.

Si bien tiene experiencia en producciones fuera del país, esta fue su primera vez en Europa y asegura que se sintió tan cómoda como en su propio entorno. “No siento que haya mucha diferencia entre los actores argentinos y españoles, si te da la posibilidad de poder conocer a otros artistas que por ahí acá no tenes la chance de trabajar, está bueno para que uno pueda sacarle provecho a la experiencia.”

Poco tiempo antes de comenzar este proyecto en España, Paula tuvo la oportunidad de filmar Ámbar, un policial filmado en Costa Rica en conjunto con Argentina que se asemeja más a sus trabajos cotidianos y que aún espera tener fecha de estreno.

Entonces, ¿cuál es su género preferido? “Hay algo donde siento que el ser actriz y poder probar cosas diferentes y ponerme en personajes y género diferentes es lo que más disfruto, siento que depende mucho del equipo de trabajo. Siempre agradezco que pude rodearme de hermosos grupos y eso me permitió sentirme cómoda.”

Por su parte, el film español tuvo su rodaje hace poco más de un año por lo que hoy Paula se encuentra embarcada en otro proyectos que le suman a su carrera, no desde lo puramente actoral, sino más bien a su costado técnico.

“Todos los domingos con Valentina Frione, amiga y colega, desde hace tres meses estamos con un ciclo de entrevistas que se llama Soy actriz: charlas sobre la profesión.”

La idea viene de la mano de apoyar a los nuevos artistas y comenzar su carrera actoral con una base más sólida. “Nos propusimos armar un taller para darle a actores y actrices que recién están iniciado en el oficio las herramientas para adentrarse, cuestiones técnicas, consejos, recomendaciones sobre la industria y el mundo artístico.”