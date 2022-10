La magia detrás de los raves electrónicos

Hoy profundizaremos en la magia y el misticismo que hay detrás de estos increíbles eventos que cuando son bien intencionados y utilizados pueden llegar a causar un gran impacto positivo.

Hace aproximadamente 4 años y medio empecé a asistir a raves electrónicos acá en Argentina, al principio como la gran mayoría, lo veía como una simple fiesta, un lugar donde podía ir a pasarla bien y a divertirme. Pero a medida que fue pasando el tiempo empecé a evolucionar aspectos de mi vida y en paralelo, comenzó a llegar la información que me ayudó a expandir conciencia y a entender con mucha más profundidad estas experiencias.

Partamos por entender el significado de “Rave” que es una palabra en ingles que significa “hablar con entusiasmo” o “hablar eufóricamente”, aunque desde finales de los 70 en Europa se empieza a utilizar para hacer referencia a una fiesta de música electrónica, y al pasar los años se extiende por el resto del mundo. Sin adentrarnos mucho al tema y dando una explicación muy superficial de lo que es un rave, podríamos decir que básicamente sería un lugar al aire libre o en un espacio cerrado, donde se concentran muchas personas a escuchar y a bailar música electrónica por una cierta cantidad de horas. Pero como mencioné, esto sería un concepto muy general para los que nos gusta investigar profundamente.

La magia detrás del rave electrónico

Ahora bien, ¿por qué la magia y el misticismo está relacionado con los raves? Empecemos por entender el poder que tiene la música sobre nosotros, el primer beat que escuchamos es el latido de nuestra madre que percibimos cuando se empieza a desarrollar el oído como a los 5-6 meses de gestación del feto. Si viajamos un poco en la historia, nos daremos cuenta de que la música ha sido utilizada desde los inicios de la humanidad. Civilizaciones antiguas y tribus indígenas utilizaban los tambores para entrar en estados de trance, como por ejemplo los orientales que usaban algunos instrumentos antes de salir a las guerras para inyectarles fuerza a sus soldados.

burning man

Si también nos queremos ir hacia lo científico, encontraremos miles de estudios que confirman el poder de la música en nosotros, donde han demostrado como puede llegar a modificar en sí, la función del cerebro, haciendolo entrar en una especie de hipnosis o semi hipnosis, según la frecuencia e intención. Si hablamos de vibraciones bajas destinadas a algo negativo, este repercutirá fuertemente en el espíritu, en la mente y hasta en el cuerpo de las personas que lo escuchan, y si es música de frecuencias elevadas, puede hacer que nuestro cerebro emita ondas Gamma y Alpha, que son aquellas que ayudan a entrar a estados de presencia, concentración, creatividad, lucidez y ampliación de conciencia.

bali spirit

Volviendo al lado espiritual, hay muchísimas personas que les gusta ver y vivir la experiencia del rave como una especie de ceremonia catártica y sanadora (parecidas a las chamánicas). Esta estrecha relación se da por las similitudes de sus componentes, por ejemplo: Los raves concentra muchas almas, muchas energías que están vibrando a una respectiva frecuencia. Ambos necesitan estar acompañados de instrumentos musicales, bajos y sonidos que dan como resultado una danza rítmica que lleva a una especie de trance colectivo, muy parecido a los rituales tribales.

Otro punto de similitud seria: el chamán, que en un ritual es el que dirige la ceremonia, y a través de su energía y su Ser logra que todas las personas presentes entren en el trance colectivo. En un rave es muy similar, podríamos decir que el Dj es una especie de cuasi-chamán, porque es aquel que dirige la energía de todas las personas a través de la música y puede llegar a hacer que sientan y perciban cosas, desde alegría, efusividad, sensibilidad, gratitud, tranquilidad, hasta emociones y pensamientos densos, oscuros y molestos.

¿Por qué el rave es terapéutico?

Una vez conversando con una clienta del estudio, me contaba que en un momento de su vida tuvo una depresión muy fuerte por un suceso personal que había vivido, estaba yendo al psicólogo y pasaban los meses y sentía que no tenía un avance. Un momento su psicólogo le recomendó que se inscribiera en clases de baile, ella ya cansada de la situación, fue y se inscribió. Un mes después de comenzar las clases, el psicólogo la llamó feliz, para darle la noticia de que le había dado de alta a su cuadro de depresión, y que ya no veía necesario verla tan seguido.

Así como mi clienta, hay muchas más personas que han logrado salir de una depresión, ansiedad, tristeza o problemas, a través de la música y la danza. Estas personas han encontrado un lugar donde pueden aterrizar en el presente, renunciar un poco a los ruidos mentales molestos y conectar especialmente con su cuerpo y respiración. A mi en lo particular, me encanta ver la música y la danza como uno de los mejores regalos de Dios para nosotros, una manera de comunicarnos con su naturaleza espiritual, un canal y una herramienta de conexión sublime.

cacao dance

Por eso es tan importante concientizar esta experiencia y dejar de verla como una simple fiesta o lugar al que se va a abusar de sustancias. De hecho, la concientización va absolutamente de la mano con el equilibrio, con esto no estoy queriendo insinuar, ni invitar a que vayan a un rave todos los días o todos los fines de semana. El equilibrio es necesario para poder entender el propósito y sobre todo poder disfrutar del proceso. Sin equilibrio la conciencia simplemente deja de funcionar y terminas expuesto, tanto física como espiritualmente. Y eso puede llegar a ser realmente peligroso.

Cuando concientices la experiencia, también te darás cuenta de que hay muchas personas que ya lo han hecho, ya han entendido y aplican las bases fundamentales del rave, como también podrás percatarte de aquellos que quizás están yendo por primera vez, o de otros que sencillamente no van con buenas intenciones. En los 70 cuando se fundó la cultura rave, se establecieron las bases y lineamientos del movimiento, obteniendo como representación las siglas: P.L.U.R que significan: Peace, Love, Unity and Respect, que en español seria: Paz, Amor, Unidad y Respeto. Estas son las cuatro bases e ideales considerados como elementos claves de los raves, es como una especie de mantra simbólico.

La idea es que entiendas, comprendas y apliques cada una de estas palabras al momento de asistir al rave, nunca puedes olvidar las frases claves a la hora de transitar por el dance floor: “permiso, perdón y gracias”. Debes entender que tienes una responsabilidad en tu papel, tu viaje en este camino no puede perjudicar o faltarle el respeto a otro, no puedes juzgar, odiar, señalar, ni ser grosero. Es por eso que las personas que van en busca de abusar con sustancias, perder su consciencia con el alcohol, ser agresivos o ensuciar el espacio, realmente están olvidando el foco central de esta cultura y no aportan nada positivo a la comunidad. Son este tipo de personas las que desvirtúan el sentido de todo y aportan mala fama al rave.

Cuando estes en el medio de la pista bailando, te darás cuenta de la atmosfera de unión y conexión que se crea entre todas las personas que están. Todo el colectivo voltea a verse entre sí, asomando una sonrisa, y de repente surge esa sensación de complicidad, fuerza, apoyo comunitario y un sentimiento épico que te conmueve hasta las lágrimas. El amor es la base de todo, y si bien con esto me refiero a la vida en general, en el rave este principio se manifiesta mucho. Puedes verlo manifestado como cuando le das tu abrigo a esa amiga que tiene mucho frio, o como cuando les das agua al desconocido que tienes al lado. La idea, es que prestes un sentido de ayuda desinteresado solo por el bien común, ahí veras como esas vibraciones positivas empezaran a impactar y cambiaran totalmente la perspectiva.

Lo más importante del rave es bailar, es la clave que desbloquea todo, aquello que permite a las personas entrar en el estado de flujo del Ser. Cuando las personas sienten el ritmo y conectan con la música suceden cosas mágicas. Como mencione anteriormente, el baile permite que las personas dejen a un lado los pensamientos, se conecten y logren trabajar aquellas emociones atrapadas. El objetivo final es hacer que esta ceremonia de baile sirva para construirte y no para destruirte, por eso es tan importante que toda la información adquirida y recibida en los raves, la apliques en tu día a día, para que puedas sacar un verdadero provecho. Recuerda liderar con el ejemplo, ser Luz, ser amor, ser pacificador, ser máquina de baile y mostrar el camino. Está en nosotros volver a las raíces.