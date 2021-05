La leyenda sin fin: David Bowie y un nuevo disco póstumo

El 10 de enero pasado se cumplieron cinco años del fallecimiento de David Bowie y, aunque este lustro sin él nos convoque a recordarlo, lo cierto es que el suyo es un caso de excepción: quizás como ningún artista fallecido en los últimos años, ha seguido presente a través de numerosas ediciones póstumas de su música. Una sucesión que parece devenida en verdadera factoría, como lo demuestra el inminente lanzamiento, el próximo 28 de mayo, del disco “ The Width Of A Circle ”.

No cabe otra definición: la obra y la memoria del “Duque Blanco” se han expandido a un ritmo por momentos vertiginoso, con lanzamientos que se juntan a una velocidad que pocos artistas vivos podrían permitirse. En su propio caso, ni lo producido por él en sus últimos 15 años de vida equipara lo que se ha lanzado en los últimos cinco.

Como advertía el periodista Diego Manrique en un reciente artículo del diario El País de España, “una de las muchas intuiciones de David Bowie fue su comprensión del valor del archivo”. A tal punto, que al morir dejó prediseñada cómo iba a seguir la edición de sus discos. Recordemos que apenas dos días antes de morir había editado “ Blackstar ”, lo que para muchos fue el “canto del cisne” del astro inglés. Después, siguieron nuevos títulos, especialmente versiones desconocidas de sus canciones y material inédito.

Es sabido que Bowie tenía más proyectos después de “Blackstar”, como un sucesor de “Lazarus”, un disco que reuniera el material que quedó afuera de su último disco e incluso la intención de exhumar los legendarios registros junto a Queen. Sin embargo, lo que se fue publicando dista de eso y, si hay algo de esos proyectos avanzado, no cabe dudar de que algún día verán la luz.

Pero lo que tenemos hasta ahora es:

-”No plan” (2017): para algunos, este EP es el verdadero punto final de su carrera. Fue lanzado el 8 de enero siguiente a su muerte, cuando habría cumplido 70 años. Compuesto por cuatro canciones que compuso durante las sesiones de “Blackstar” para su musical “Lazarus”.

-Reediciones de bandas sonoras. En 2017, con motivo del 30 aniversario de la película inolvidable que protagonizó Jennifer Connelly y él mismo, se lanzó una versión remasterizada de la música de “Laberinto”, que incluye canciones como “Magic Dance” y “Underground”. También tuvo un relanzamiento la banda sonora de “The man who fell to Earth”, la película de 1976, dirigida por Nicolas Roeg, que le creó al inglés la fama de alienígena melancólico.

-Cuatro discos en vivo: “Live Nassau Coliseum ’76”, “Cracked actor (Live Los Angeles ’74)”, “Welcome to the Blackout (Live London ’78)” y “Glastonbury 2000” son algunas de esas joyas del vivo que los fanáticos aprecian con más mística. Algunos, que en su día tuvieron una circulación limitada, ahora se presentan como rescates casi arqueológicos de su inabarcable catálogo de música grabada.

-”Let’s dance”: single que incluye la primera versión de esta canción y un registro en vivo.

-”Bowie Now”: reedición del LP con el que Bowie se lanzó al mercado de los Estados Unidos en 1977, donde circuló en pocas copias promocionales.

-Tres Box Sets: forman parte de una colección que se venía publicando desde el 2015, en la que se compilan cronológicamente todos los archivos de Bowie, incluyendo discos inéditos como “Who can I be now?” (1974-1976), “A new career in a new town” (1977-1982) y “Loving the alien” (1983-1988).

-”Is it any wonder?” (2020): un EP editado antes de la pandemia, que incluye cuatro canciones inéditas de 1997, junto a una versión remixada por Brian Eno.

-“ChangesNowBowie” (2020): otro EP con canciones grabadas en un show en Nueva York en 1996. Compuesto por nueve temas que, durante años, circularon como una pieza pirata de coleccionistas.

-”The Man Who Sold The World” (1970): el tercer disco de Bowie fue reeditado en noviembre del año pasado con el título y la portada original, “Metrobolist”. El productor del álbum, Tony Visconti, ahora lo remasteriza casi completamente: menos “After all”, que había sido remasterizado en 2015.

El nuevo disco

La web oficial del músico anunció que el próximo viernes se publicará “ The Width Of A Circle ”, un disco doble integrado por 21 temas inéditos, que verá la luz como complemento a la reedición de su álbum “The Man Who Sold The World” (1970), cuya apertura es la canción que ahora le da título al nuevo material.

Se trata de una recopilación integrada por temas que no pasaron el corte, versiones y tomas extraídas de colaboraciones para la BBC.

Se trata, sobre todo, de tomas de 1970 extraídas de la sesión que grabó Bowie para el periodista John Peel junto a The Tony Visconti Trio, también cinco canciones que hizo para la banda sonora del telefilme “The Looking Glass Murders” (también llamado “Pierrot in Turquoise”), así como las interpretadas en el programa “Andy Ferris Show”.

Entre el repertorio aparecen asimismo versiones remezcladas por el propio Tony Visconti en 2020 de “The Prettiest Star”, “London Bye, Ta-Ta”, “Memory Of A Tree Festival”, “All The Madmen” y “Holy Holy”.

Este inesperado álbum verá la luz como doble CD y también en vinilo. En paralelo, esa misma fecha se pondrá a la venta una edición del citado “The Man Who Sold The World” en formato “picture disc”, con una imagen grabada en blanco y negro en su superficie que se corresponde con la que se utilizó en su relanzamiento en 1972.

Un bonus

Para los fanáticos, hay otra novedad en las librerías: “ El club de lectura de David Bowie ”, un libro escrito por el periodista John O’Connell, en el que rastrea las lecturas del Duque Blanco, contando cómo sus cien libros favoritos lo influyeron en su obra.

El libro fue editado por Blackie Books. Gentileza

Lector polifacético y voraz, Bowie se nos presenta como un gran bibliófilo en estas casi 400 páginas, editadas por Blackie Books ($1599). Desde “La naranja mecánica” de Anthony Burgess a los relatos de Yukio Mishima, la propuesta de esta recopilación es fascinante.