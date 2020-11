Una de las series del momento producida por Netflix es “The Crown”. Tal es así, que el estreno de la cuarta temporada del ciclo basado en la historia de la familia real británica, está dando bastante que hablar entre los miembros de la realeza.

Luego de las declaraciones del príncipe Carlos en las que explicaba que no estaba contento con cómo se trataba al personaje de Camila, su esposa, quien aparece representada como una auténtica villana, ahora ha sido el príncipe Guillermo quien ha cargado contra la serie de ficción.

Al igual que las declaraciones de su padre, las de Guillermo no han llegado de manera oficial, sino a través de fuentes que afirman que el duque de Cambridge está bastante molesto puesto que, bajo su mirada. “Están explotando a mis padres para ganar dinero”, ha criticado el príncipe.

Guillermo y Kate Middleton, los duques de Cambridge

Además, según un periodista, el hijo de Lady Di encuentra el drama “profundamente intrusivo” y piensa que da una visión “maligna y desagradable” de los miembros más importantes de la familia real, es decir, su padre y su abuela, la reina Isabel.

El sitio “The Times” también recoge la versión de otra fuente cercana al príncipe Guillermo, que explica que está bastante disgustado, pues sus padres han sido “presentados de una manera falsa y simplista”.

Sin embargo, las opiniones del príncipe Guillermo contrastan de forma significativa con las de Paul Burrell, mayordomo y amigo fiel de Lady Di, quien ha dicho que The Crown “es la mejor serie que se ha hecho hasta ahora”, afirmando que lo mostrado en la serie es “la verdad y una dramatización certera de lo que realmente sucedió”.

Las declaraciones de Burrell han resultado ser muy sorprendentes, pues no tienen nada que ver con la opinión de varios expertos reales y biógrafos de los Windsor, que afirman que la mayoría de las situaciones representadas en la serie no se corresponden con la realidad.

Es el caso de Dickie Arbiter, veterano periodista y jefe de prensa de Buckingham entre 1998 y el año 2000, teme que los espectadores no se den cuenta de que no es una representación precisa y se queden con el concepto que ofrece la serie de los protagonistas: “El problema viene cuando los escenarios, el vestuario y muchos de los detalles están recreados con muchísima fidelidad. Eso puede llevar a pensar al espectador que todo lo demás es cierto”.

Arbiter no es el único periodista que se ha mostrado en contra de lo mostrado en The Crown. Penny Junor, una de las biógrafas de la familia real, ha sido implacable afirmando a The Times que el príncipe Carlos está increíblemente molesto por la serie. Además, ha añadido que la ficción está plagada de descripciones inexactas, tanto de las situaciones como de los personajes,

“Es el retrato más cruel, injusto y horrible de todos ellos”, expone Penny Junor. Sin embargo, admite que el reparto es magnífico, algo en lo que sí coinciden la mayoría de las opiniones.