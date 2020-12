La estrategia de Disney Plus para consolidarse: tendrá diez nuevas series de Marvel y diez de Star Wars

Durante el Investor Day (evento para inversionistas), Disney anunció que en los siguientes años lanzarán 10 series de Star Wars y 10 de Marvel en Disney Plus para los próximos años. Con este movimiento, pretenden consolidar todavía más su extenso catálogo de producciones originales.

Es un hecho que el contenido exclusivo se ha convertido en el principal pilar de dicha plataforma de vídeo en streaming, y no parece que vayan a quitar el pie del acelerador en ningún momento.

Sin embargo, Disney no ha especificado cuáles serán las producciones que vienen en camino. En el caso específico de Marvel, es muy probable que el listado incluya las series que ya se anunciaron previamente.

Es decir: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye,, She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel. Por el lado de Disney se estarían incluyendo las producciones de Obi-Wan Kenobi y la del Capitán Cassian Andor.

Además de las series de Star Wars y Marvel, Disney señaló que también está trabajando en 15 producciones live action (con actores reales), además de proyectos animados en los que también se encuentra involucrada Pixar. Su objetivo es que el servicio reciba nuevo contenido cada semana. Sí, leíste bien. “Con estos originales de Disney +, junto con los estrenos en cines y los títulos de la biblioteca actual, agregaremos algo nuevo al servicio cada semana”, añadieron.

Al mismo tiempo, la empresa anunció que Disney Plus superó los 86,8 millones de suscriptores. La cifra es brutal, sobre todo porque el servicio vio la luz hace apenas un año.

El pasado 12 de noviembre, Disney dio a conocer que habían alcanzado los 73,7 millones de usuarios, así que en cuestión de un mes sumaron más de 10 millones de suscriptores. Este salto tan considerable seguramente se debe al reciente lanzamiento de Disney Plus en México y Latinoamérica. Eran muchas personas quienes esperaban el debut con ansias.