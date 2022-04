María Luz Carriquiry trae la música del Perú a Mendoza

Después de doce años sin visitar el país, la artista peruana María Luz Carriquiry llega a Mendoza, junto a Ernesto Hermoza, uno de los guitarristas más destacados de la música de ese país.

Con más de dos décadas de camino musical, la intérprete se vale de un recorrido por la escena latinoamericana, homenajeando a Chabuca Grande, en su último disco “Chabuca Viva”. Su concierto en la provincia forma parte de la gira nacional de la cantante, gracias al premio Ibermúsicas que la llevará a diferentes ciudades como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires hasta el 11 de abril.

En el concierto de esta noche en la Nave UNCuyo, el dúo peruano compartirá escenario con Romería, el trío integrado por Daniel Pérez Ibarburen, Facundo Jofré y Yam Conterno, quienes proponen un repertorio entre cuecas, tonadas, zambas y chacareras.

Cantar para honrar la lucha femenina

María Luz Carriquiry ha dedicado gran parte de su camino a interpretar las composiciones de autoras latinoamericanas y la música del Perú. Dueña de una voz cálida pero con personalidad, la cantautora en 2020 editó el disco “Chabuca Viva”, en homenaje al centenario de Chabuca Granda.

Pero ese mismo año comenzó a componer sus propias canciones, una tarea que tenía relegada hace tiempo y que la pandemia le permitió darle forma. Es ahí donde surge “Florecer”, el primer tema de su autoría, que será parte de su próxima placa con el mismo nombre.

“Hace mucho tiempo quería trabajar en mis composiciones, pero no me había atrevido a lanzarme. Y en la pandemia encontré un momento para dedicarme a mi música, para estudiar el verso clásico, que me ayudaran a soltar en la escritura. Y comencé a componer contando lo que estaba sucediendo. De ahí nació mi primera canción “Florecer”, que traía un poco de esperanza a la situación que estábamos viviendo”, cuenta María Luz Carriquiry sobre su reciente trabajo, que presentará en Mendoza.

El single cuenta con la colaboración de Marta Gómez de Colombia y Katia Cardenal de Nicaragua. Al igual que su segundo tema “Mujer Esperanza”, con la participación de artistas de Latinoamérica.

“Siempre interpreté canciones de autoras latinoamericanas, mostrando lo que pasa con los jóvenes. Y en estas canciones que compuse habla del momento actual, por ejemplo el tema “Mujer esperanza” la hice luego de la despenalización del aborto en la argentina, como una necesidad de agradecer el momento, y el paso en la historia tan importante. Y para dar esperanza a todas las mujeres a seguir luchando por nuestros derechos. Después compuse “Más allá de tus ojos”, que habla del momento cuando los talibanes volvieron a Afganistán y silenciaron a las mujeres de la vida, quitándoles la educación y demás. Esa canción muestra todo lo que es la mujer y la libertad que nos han arrebatado”, detalla sobre sus inicios como cantautora.

Esta noche en formato guitarra y voz sonarán sus composiciones, al igual que clásicos de la música peruana y el folclore cuyano de Romería.

Daniel Pérez Ibarburen, Facundo Jofré y Yam Conterno integran el trío que se unirá al concierto.

La Ficha

LUZ MARÍA CARRIQUIRY, ERNESTO HERMOZA Y ROMERÍA

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: sala Chalo Tulián Nave UNCuyo (España 250, Ciudad).

Entrada: $500. En entradaweb.com.ar y boletería.