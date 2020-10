La banda mendocina Portobel lanza Degradé, su primer EP

Para muchos artistas, los meses de aislamiento han resultado ser un momento de reflexión y apuesta a nuevos proyectos. Encontrarse con uno mismo y su trabajo ha dejado grandes producciones en cada rincón del mundo.

Después de algún tiempo escuchando pizcas de lo que estos mendocinos pueden hacer, oficialmente hoy lanzan su primer EP a través de Spotify, adentrándonos en lo que será su primer disco.

La banda de indie-rock compuesta por Pol Tornello, Nicolás Montecchiari, Guille Martelossi y Yam Conterno, aprovechó estos meses de aislamiento para darle vida a su primer trabajo discográfico.

“Fue un proceso que se hizo un poquito largo pero que en ese solo sentido la cuarentena nos vino bien porque tuve que quedarme en casa, así que aproveche para concentrarme en las cosas que podía hacer y que teníamos que hacer como encarar las mezclas de mastering, ver la estrategia de prensa, todo lo que tenga que ver con el lanzamiento de este EP que va enfocado al lanzamiento de un álbum que está en proceso”, cuenta en entrevista Pol Tornello, fundador y vocalista del grupo.

Después de dar a conocer Ritual hace algunos meses, el primer single que compone esta trilogía, a partir de hoy podremos disfrutar del trabajo completo que, según los integrantes de Portobel, se resume en tres sensaciones reunidas.

“Cuando trabajo en las canciones trato de encontrar un elemento conductor que haga de un grupo de canciones una obra, pensarlo como si fuera la exposición de un pintor. Con este material trate de resumir las tres sensaciones básicas que provoca cada canción, su estado más elemental, y esas son las sensaciones que salieron.”

El disco se resume en tres sensaciones distintas y a la vez complementarias: invocación, evocación y travesía. Ritual (invocación) trata de construir una realidad material en base a una realidad imaginaria, Degradé (evocación) habla sobre un momento de intimidad entre dos personas y Portal (travesía) trata sobre salir de nuestra comodidad y emprender ese viaje.

Durante algún tiempo compartieron singles por plataformas como Youtube y Spotify, participaron de festivales como la Fiesta de la Cerveza, y si bien muchos datan los primeros pasos de la banda en 2017, la realidad es que su trayectoria juntos recién comienza.

"En 2017 era un proyecto solista. De aquí a que la banda se consolido como tal con la formación actual, hubo algunos cambios en el medio. El primer corte “Dos extraños” grabe todo yo, tiene batería programada, no había baterista todavía", explica Pol.

Fue recién en su segunda canción “Nueva Luz”, donde aparece Nicolás que hoy toma sus baquetas en la batería. “Todavía no teníamos esa movida de banda. A mediados de 2018 comenzó a suceder, por eso no es tanto tiempo desde que se conformó la banda.”

La historia detrás de la música

Dos de los cortes que presenta la banda presenta recién ven la luz hoy, y tanto sus mensajes, ritmos y emociones son diferentes entre sí, transmitiendo mucho más de lo que escuchamos.

Inspirada en una situación personal y que uno incluso puede amoldar a su propia experiencia, Pol explica que Portal puede interpretarse con dos sentidos. “Tiene un mensaje genérico y otro particular. Esa canción la escribí cuando una amiga se estaba yendo a vivir a Europa, habla un poco de perseguir algo e irlo a buscar, asumir ese desafío, encontrarse en otras situaciones. Habla de ella en particular y después un poco de como todos nos encontramos frente a una situación de viajes, no solo de transportarnos, sino de cambiar y enfrentarse a otras cosas.”

Por otra parte y opuesta a su compañera, Degradé es una canción de amor. “Es una canción de un momento muy simple de intimidad, estar con alguien y cómodos, simple pero que no quiere decir que no sea maravilloso. Es una descripción de una mañana con alguien y esta con ese sonido de luz clarita, música bajita, es la balada.”

Con tres singles muy diferentes entre sí es como la banda afronta esta nueva etapa de su carrera. Sin dejar de trabajar, continúan en la búsqueda de nuevas canciones que darán vida a su disco de larga duración que esperan lanzar a fin de año.

La llegada de su primer disco

Luego de varios meses de mucho trabajo, el grupo musical logró concretar el primer paso para el primer disco, esperando ansiosos que su llegada logre dar paso a una nueva etapa para su carrera artística.

“Seguimos produciendo, la música es un arte que lleva su tiempo en poder terminar algo, pero la cabeza sigue funcionando, componiendo, entonces queremos llega en el mínimo tiempo posible para que una canción se termine y llegue a la gente, para que tenga un mensaje actual. Después de todo esto, las cosas que tenemos para decir han cambiado.”

-¿Planean lanzar el disco este año?

El disco ya está bastante avanzado, vamos a ver cómo se mueve este material y ahí ver si lanzarlo a fines de este año o principios del próximo, no mucho más que eso. Pero le queremos dar la oportunidad a este material a que se mueva, por ahí hay que dejarlo estar y ver hasta dónde llega. Los discos siguen costando el mismo esfuerzo que siempre pero se consumen mucho más rápido entonces queremos dejar que las canciones lleguen a la gente y analizar cómo se van moviendo. Pero en no más de cuatro meses, el disco va a estar en la calle.

-¿Hay posibilidades de presentarlo en la virtualidad?

Sí, tenemos material grabado de estos tres temas, hicimos una versión desde casa y lo editamos. Eso lo vamos a ir largando a medida de que el EP se vaya moviendo y con el disco esperamos que pase algo y poder tocar en vivo, porque extrañamos mucho hacerlo, el contacto con la gente, estaría bueno poder hacerlo y tocar en vivo, pero no depende de nosotros.