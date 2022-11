La atención como poder energético

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar de la atención, una increíble función que se genera en la corteza pre prefrontal de nuestro cerebro. Si nos vamos a una definición básica, seria: fijar el pensamiento en algo. Pero si se ve desde un punto de vista espiritual, es una herramienta realmente mágica e importante.

Ahora bien, te preguntarás por qué la relación con el mundo espiritual? La importancia radica en el hecho de que se ha comprobado científicamente que donde fijes tu atención y concentración, será el resultado de tu realidad. Un claro ejemplo es el siguiente ejercicio que se utiliza en la mayoría de los libros de superación personal: Digamos que te empieza a gustar mucho un auto rojo y estas constantemente en el día pensando en eso, visualizándolo, viendo imágenes, etc... Al fijar tanta atención en dicho auto, lo que va a suceder en tu día a día, es que empezaras a coincidir y a encontrarte por todos lados autos rojos. Y no significa que mágicamente crearon más autos rojos, significa que ahora tu cerebro esta atento de captar y mostrarte aquello que tanto piensas. Otra practica seria salir a caminar y empezar a pensar en un color en específico, digamos azul, el cerebro automáticamente comenzará a detallar y a buscar cosas de ese color, y empezarás a darte cuenta de la cantidad de azul que hay a tu alrededor que seguramente antes no te percatabas.

Atención

Estos ejercicios son una clara muestra de que sin duda alguna en donde fijes tu foco de concentración, será donde deambularan constantemente tus pensamientos y por ende será el resultado de tu realidad. Si enfocas tu atención en problemas, preocupaciones, dudas, inseguridades, enfermedades y noticias negativas, automáticamente obtendrás como resultado mas situaciones de esa frecuencia. Y lo mismo a la inversa, si te concentras en pensamientos positivos, en buenos momentos, en felicidad, en gratitud, unión, respeto etc.… Eso será lo que terminaras manifestando y atrayendo en tu realidad.

Es impactante, lo sé, más aún teniendo en cuenta que esto no nos lo enseñan de pequeños. El sistema del mundo esta creado de una manera muy peculiar, donde educan otros ámbitos, pero el más importante que es el aspecto espiritual el cual engloba lo emocional y psicológico, no lo enseñan. Por ende, la mayoría de las personas viven creando realidades muy tristes para sus vidas sin ser conscientes. Sin entender que si se concentran y piensan constantemente en lo que no quieren, precisamente es eso lo que van a obtener.

Tips: ¿Cómo enfocar mi atención hacia las cosas buenas y positivas?

Cuando llega información beneficiosa a tu vida, el siguiente paso para que sea realmente fructífera, es la ejecución. No hay cambio sin ejecución, se necesita accionar para conseguir el objetivo deseado. Así que la idea principal es reprogramar la mente y borrar los viejos patrones que no nos ha servido de nada.

Enfoque

Uno de los aprendizajes más importante que cambió mi vida, fue haber comprendido que no todo lo que suena o llega a mi mente proviene de mi o es mío. Es extremadamente importante entender y aprender a no relacionarse con cualquier pensamiento, tenemos aproximadamente 60.000 al día, donde según estudios realizados el 95% de ellos se repiten día tras días, y el 80% de ellos son pensamientos negativos. ¿Ahora entiendes porque es tan importante aprender a discernir los pensamientos?

Entendiendo el papel de los pensamientos y su naturaleza mayormente negativa, lo próximo será concientizar hacia donde estas dirigiendo tu atención, es decir, con cuales pensamientos te relacionas fácilmente. Como dije anteriormente en la acción está el cambio, y el cambio debe ser ya. A partir de este momento proponte a ti mismo estar lo más consciente en el día de tus pensamientos. Acá entra en juego prácticas que ayudan a conseguirlo como la meditación y la atención plena.

Atención

Son dos opciones: o estas en el presente colocando en práctica la atención plena, enfocado en lo que estas haciendo, enfocado en tu respiración y en los sentidos. O estas en tu mente deambulando en los pensamientos. Si es la segunda opción, procura que sean únicamente pensamientos positivos. Por ejemplo: si estas almorzando o desayunando y de la nada empiezas a escuchar pensamientos de preocupación como tengo que pagar dicha deuda, tengo que buscar mas dinero, no se como hare para pagar el mes de alquiler, o cualquier otro pensamiento negativo que pueda absorberte la energía. Empieza por no alimentarlo dándole atención, reconócelo y concientiza su naturaleza. Date cuenta de que no te pertenece, y vuelve a enfocarte en lo que estabas haciendo, si es el caso del ejemplo anterior, quita la atención del pensamiento enfocándote en los sabores de la comida, los olores y texturas.

Evidentemente estamos frente a una de las herramientas más poderosas de nuestro cerebro. Un poder mágico que reduce el miedo al futuro, el estrés y la ansiedad. Un esencial para vivir una vida en paz. A medida que se va centrando cada vez más la atención en el ahora o en las cosas positivas, van desapareciendo como por arte de magia todos los temores del ayer y del mañana, tu energía comienza a aumentar de frecuencia y te vuelves mucho más agradecido.

En fin, espero que después de haber leído esta información, concientices mucho más esta increíble poder, empieces a utilizarlo positivamente y co crees con Dios realidades muy mágicas.