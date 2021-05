La actriz argentina Luz Cipriota: en la serie de “Luis Miguel” y el último film de Woody Allen

Hace un tiempo Luz Cipriota (35) está radicada en España. Y el asunto no es menor porque usar su camarita en Madrid, y la pericia que fue obteniendo como actriz en su carrera, fueron suficientes para ganar el exhaustivo casting y quedar seleccionada para participar en la serie del momento de Netflix: “Luis Miguel”. Pero además, Luz viene de rodar el último filme con Woody Allen, “Rifkin’s Festival”, al que también accedió con un casting desde ese mismo piso donde vive en Madrid. En el producto de Netflix ella le da vida a Lucía Miranda. Y sobre ese punto es que nos cuenta.

- “Luis Miguel: La serie” es un éxito y vos formás parte. ¿Qué se siente?

-Lindo, la verdad. De alguna manera, yo me estoy sumando a un éxito que viene de la primera temporada. Poder formar parte y subirme a este tren, me encanta porque es algo que a nivel mundial es muy reconocido.

Luz Cipriota Camila Jurado / NETFLIX | NETFLIX

-En una oportunidad mencionaste que eras fan de la primera temporada. ¿Cómo llegaste a formar parte del elenco?

-Realmente yo había visto toda la serie, me había encantado, me parece super atractiva la historia, el detrás de cámara que nadie conocía de la vida de Luis Miguel. Yo me enteré de que iba a aparecer este personaje de Lucía Miranda y, a través de mi representante, Paula Aisenberg, en Argentina, surgió la posibilidad de hacer un casting. Yo estaba en Madrid y el casting fue en Argentina, antes de la pandemia. Tuve la posibilidad de hacerlo desde acá por una modalidad que se llama self tape, donde yo grabo el casting en mi casa y lo mando. Yo venía haciendo mucho esta modalidad para mandar a otros países para diferentes series, entonces es algo que lo tengo como muy entrenado. En ese momento, me armé todo el look de Lucía Miranda, la investigué y todo.

-¿Cómo fue el momento desde que mandaste el video hasta que te dijeron que habías sido seleccionada?

-Cuando hago un casting, intento sacármelo de la cabeza, porque muchas veces no tenés respuesta y te enterás de que no quedaste cuando ya salió la serie y está otra actriz. Pero sí estaba en contacto con César Bordón porque habíamos trabajado juntos en una película que todavía no se estrenó, entonces cuando tuve la posibilidad de hacer el casting, le dije: “Mirá qué gracioso, acabo de hacer el casting para hacer de tu mujer”. Cuando sucedió, obviamente, fue con el primero que lo comenté.

-Metiéndonos en tu personaje, Lucía Miranda, si tuvieras que trazar una línea entre ella y Luz Cipriota, ¿qué diferencias y similitudes encontrás?

-Algo que yo sentí muy afín a ella fue que, de alguna manera, dejó su carrera de modelaje en Argentina para radicarse en México y empezó su vida de cero allá. Yo estoy Madrid, es verdad que no tuve que dejar mi carrera sino que fue reinventarme en otro país, aunque seguí trabajando para Argentina también, pero me sentí identificada en ese sentido. Después, hay muchas diferencias entre el mundo del modelaje o la música con el que yo vivo, que es el mundo de la actuación. Ella es una mujer muy estética, muy de que le gustan los detalles entonces me fijé en ese tipo de cosas que a mí me gustan también.

Luz Cipriota Camila Jurado/NETFLIX | NETFLIX

-En tu amplia trayectoria tuviste que adaptarte a los personajes y con ello viene el cambio de look. ¿Cómo fue en este caso?

-Eso me encanta, no lo puedo evitar. Siento que los cambios de look, sobre todo del pelo, me ayudan muchísimo a entrar en personaje. Lucía tiene este corte tan característico que no podía no tener yo. Por supuesto que podría haberlo adaptado con una peluca o un flequillo falso, pero a mí me ayuda mucho. Cambiar yo por dentro. Ir al supermercado con ese corte, dormir y levantarme con ese flequillo, y ver qué me pasa aunque no sea una elección para todos los días. Siento que me mete en personaje, no solo los dos minutos que dure la escena, sino en el día a día y que sea como una cosa natural que llevo siempre. Es jugado, siempre es jugado y me veo rara cada vez que me veo el cambio de look. Digo: “¿Qué hice? ¿Por qué? Tenía el pelo por acá, rubio, y pasé al carré con el flequillo; y a la vez me divierte. Es parte de mi trabajo.

- ¿Tu carrera es como la soñabas?

- Yo nunca me puse metas de a dónde llegar, sino que fue un paso a paso de poder hacer cosas que me gustaban y estar en producciones que tuvieran presupuesto, donde uno pudiera desarrollar personajes interesantes. Yo creo que tuve muy claro desde muy chica que quería dedicarme a esto, pero uno nunca sabe qué va a pasar. Mi primer casting fue para una película, casualmente, en México con García Bernal. Me fui a filmar y si bien ya venía tomando clases de actuación, para mí esa película fue tomar la decisión de si me quería dedicar a esto o no. Pero hasta que no estás en un rodaje, dicen “Acción”, no lo sabés realmente.

* Este texto fue publicado originalmente por Vía País. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.