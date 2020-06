Kristen Stewart será Lady Di en la película de Pablo Larraín

Tras enamorarse de un vampiro, ser una Blancanieves guerrera y convertirse en uno de los Angeles de Charlie... Ahora Kristen Stewart se transformará ahora en Diana de Gales. La actriz, que saltó a la fama como protagonista de la saga “Crepúsculo”, encarnará a Lady Di, la mediática princesa que falleció trágicamente en un accidente de tráfico en 1997, en el filme “Spencer”.

Según informa Deadline, Stewart es la elegida por el cineasta chileno Pablo Larraín (“Neruda”, “Jackie”, “Ema”) para dar vida a Diana Spencer en un filme que no será un biopic al uso, sino que estará centrado en unos días clave en la vida de Lady Di, aquella Navidad a mediados de los ’90 en la que decide separarse de su esposo, el Príncipe Carlos, y finiquitar así sus opciones de llegar a ser Reina de Inglaterra.

“Todos crecimos, o por lo menos todos los de mi generación, leyendo y comprendiendo lo que es un cuento de hadas. Por lo general, el príncipe llega, encuentra a la princesa, le pide matrimonio y al final ella se convierte en reina. Así es un cuento de hadas. Cuando alguien decide no ser reina, y dice: ‘mejor me marcho para ser yo misma’, es una decisión muy, muy importante. Un cuento de hadas a la inversa. Siempre me sorprendió mucho eso y pensé que debió haber sido muy difícil de hacer”, señaló el cineasta en declaraciones al medio estadounidense en las que definió a Stewart como “una de las grandes actrices de la actualidad”.

“Creo que va a hacer algo sorprendente e intrigante. Ella es una fuerza de la naturaleza”, aventuró el cineasta chileno. El filme contará con guión de Steven Knight, responsable de los libretos de filmes como “Promesas del Este”, “Aliados” o “Serenity” y creador de la serie “Peaky Blinders”, y tiene previsto iniciar su rodaje en 2021.

Stewart se suma así a la larga lista de actrices que han interpretado a Lady Di, las más recientes Naomi Watts en “Diana”, un drama dirigido por Oliver Hirschbiegel, y Emma Corrin, que intepreta a la princesa en la cuarta temporada de “The Crown”, la serie de Netflix.