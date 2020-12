“Kevin no está”: por qué Fox no pasará Mi Pobre Angelito en esta Navidad

El bolso va pasando de mano en mano entre los integrantes de la familia McCallister con una indicación clara y contundente: “Dáselo a Kevin”. Al llegar al final de la fila, advierten que el niño no es parte del viaje, por lo que la misma cadena humana que pasaba el bolso de mano en mano rebota, y regresa otra vez a quien la inició con otra indicación monótona: “Kevin no está”. Y es recién su madre quien, tras caer en la cuenta, se alarma al advertir que su hijo menor no viajó con ellos. Ni en la primera parte (o primer viaje), ni en la segunda.

Desde hace 30 años , cuando se estrenó la primera parte de Mi pobre Angelito , no hay Navidad en la televisión sin que Fox no incluya en su cartelera esta simpática película; o Mi Pobre Angelito 2 , que fue estrenada en 1992. Muchos habitués del cine navideño, incluso, la incluyen en su lista de tareas; y consideran que no hay Navidad si Fox no incluye cualquiera de las dos películas en su programación. Por lo que la del 2020 podría no ser una Feliz Navidad del todo.

Por primera vez en 30 años, la cadena no incluirá en su programación televisiva ninguna de las dos películas protagonizadas por Macaulay Culkin , y sus aventuras para eludir -y lastimar, una y otra vez- al dúo de ladrones Harry y Marv brillarán por su ausencia. Se trata de una noticia para la que -probablemente- no todos estábamos preparados.

¿Por qué no se puede ver “Mi pobre angelito” en Fox?

La llegada de Disney Plus a América Latina cambió todas las estructuras que ya conocíamos, tanto dentro del mundo del streaming, como en la pantalla tradicional. Por un lado, la plataforma -que también incluye contenidos de Fox-, solo incluyó dos temporadas de Los Simpson, lo que molestó a los fanáticos. Pero, además, alteró los contenidos -en sus versiones de TV y tradicionales- disponibles en las grillas.

Macaulay Culkin, como Kevin McCallister, en Mi pobre Angelito 2. Foto: Instagram @homealone1992

De esta manera, aquellos nostálgicos que disfrutan de ver como Kevin tiene a maltraer -una y otra vez- al torpe dúo de ladrones (interpretados por Joe Pesci y por Daniel Stern), únicamente podrán disfrutar de Mi Pobre Angelito y de Mi Pobre Angelito 2 por Disney Plus. O también, vale decir, por el siempre confiable YouTube.

Fox deja de ser Fox

Otro de los cambios que trajo aparejado el desembarco de Disney Plus en esta parte del mundo es el inminente cambio de nombre del tradicional canal Fox. Y si no estábamos preparados para no toparnos con Mi Pobre Angelito en la pantalla de TV, probablemente mucho menos lo estemos para que Fox deje de ser Fox.

Daniel Stern y Joe Pesci, los ladrones. Foto: Instagram @homealone1992

Según informaron recientemente desde la compañía, a partir del 2021 (con fecha exacta a confirmar en Argentina) llegará la señal STAR, y esta será la reemplazante del canal Fox y sus contenidos; al menos tal y como los conocemos.