Keith Richards reedita su etapa solista en una colección de lujo

The X-Pensive Winos, es la banda con la que Keith Richards visitó la Argentina en 1992, y con ella editó el disco "Live at the Hollywood Palladium” que registra su trabajo como solista.

El guitarrista de los Rolling Stones reedita este material en un lanzamiento de edición limitada, súper lujoso.

La producción saldrá a la calle el 13 de noviembre y el Super Deluxe Box Set incluirá el álbum remasterizado en 2 LP, un vinilo de 10 minutos, con 3 bonus tracks inéditos: “I Wanna Be Your Man", “Little T&A” y “You Don’T Move Me”; un CD remasterizado del álbum original; un DVD del film original del concierto.

También tendrá un libro de tapa dura de 40 páginas con el ensayo de David Fricke “The Loosest Tight Band You’ve Ever Heard”, en el que se incluye una nueva entrevista con Keith, además de numerosas fotos inéditas y rarezas de sus archivos personales.

El disco se podrá conseguir en formatos más baratos como un CD remasterizado, 2 LP remasterizados, 2 LP de edición limitada en rojo y en las tiendas digitales.

El 15 de diciembre de 1988 Keith Richards y The X-Pensive Winos, tocaron en el Hollywood Palladium. Fue el penúltimo show de una gira por 12 ciudades de Estados Unidos.

En el disco, Richards lidera a su apasionante banda a través de un clásico tras otro, incluidos sus emblemáticos temas solistas “Take It So Hard” y “Make No Mistake”, hasta los clásicos de The Rolling Stones “Happy” y “Conexión”.

Los formatos Boxset y digital incluirán 3 temas inéditos: “Little T&A”, “You Don’t Move Me” y el hit escrito por Lennon-McCartney “I Wanna Be Your Man”.

”The real stuff”, así describe Keith Richards a The X-Pensive Winos: "Deseo agradecer a todos los chicos de esta hermosa banda loca. Algo para amar. Sé que los amo “.

Keith había reunido el núcleo de esta banda a lo largo de 1987 y 1988 durante las sesiones de “Talk Is Cheap”. Para esta primera gira en vivo de Keith Richards en solitario, la formación estelar reunió a algunos de los mejores músicos del planeta: el baterista Steve Jordan (colaborador de Keith de años), el guitarrista Waddy Wachtel, el bajista Charley Drayton, el tecladista Ivan Neville (colaborador de The Rolling Stones), la cantante Sarah Dash, y en el saxofón, el inimitable y fallecido gran acompañante de The Rolling Stones, Bobby Keys.