Karol Sevilla: de chica Disney a una carrera musical en ascenso

Luego del lanzamiento de su single y el videoclip de “Nadie te entiende”, Karol Sevilla se consagra como una música a todo terreno. La joven, de apenas 21 años, recolecta millones de seguidores en las redes sociales y continúa ganando terreno en el plano artístico.

Así, luego de haber protagonizado la serie “Soy Luna” de Disney y alcanzar la fama internacional, la artista amplia más y más sus talentos.

Superando las dos millones de reproducciones, Karol festeja un nuevo logro en su carrera musical. “La gente ha hecho suya la canción, la ha hecho parte de su vida y es muy importante cuando se convierte en algo especial para esa persona o te hace acordar a alguna persona, eso es algo que tiene la música y me encanta”, admitió mientras conversaba con la sección.

Producida Mango y Nabález, y con un videoclip de la mano de Rodrigo Aroca, se trata de un tema enérgico, que muestra una nueva cara de la artista hasta el momento, desconocida.

“El videoclip es súper chido por la variedad de colores, es una onda k-pop que hace que llame mucho más la atención. Si ves los dibujitos animados hacen como si fuese una historieta o un cuento”, relata.

En el videoclip de Nadie te entiende, vemos a un Karol de diferentes cabellos, con vestuarios llamativos y una variedad de personalidades que ella misma asume, conviven dentro de ella.

“Vemos un superhéroe, una mujer más sexy, una Karol más niña, una Karol con una personalidad más plantada, ese lado que todos tenemos de viejita (ríe). Claro que todas ellas viven en mí, soy una persona muy bipolar -cuenta- Mi día es una montaña rusa, soy súper sensible y esto hace parte de mi personalidad, no me molesta en absoluto. Por eso me gusta este videoclip, porque maneja todas mis personalidades.”

Nadie te entiende ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Música y algo más

Si bien tuvo muchos papeles en diferentes series y obras musicales, Karol saltó a la fama con su protagónico en Soy Luna, la serie de Disney Channel.

Dotada de múltiples talentos, decide apostar a todas y cada una de sus pasiones, encuentra en la música el espacio para desarrollarse profesionalmente. “Creo que la música es igual que el teatro porque haces las tres cosas: bailas, cantas y actúas al mismo tiempo. Eso es divertido y es lo que más me gusta, al momento de hacer un concierto o videoclips puedo cantar y bailar.”

Como es habitual, las experiencias se ven reflejadas en la música y actuación de un artista. Así como habló respecto a sus diferentes facetas encontradas en el videoclip, también refleja en sus letras vivencias personales, sentimientos, pensamientos y más.

“Siento que mi música habla sobre temas que pasan actualmente y que por ahí yo también he vivido, porque a veces las siento”, asegura. Y continúa: “esta canción habla mucho de lo que sucede ahora en las relaciones, los poliamores que no son novios, pero tampoco son amigos. Muchos por amor hacemos muchas cosas, con tal de llamar la atención de esa persona o ponernos en su mente. Creo que es lo que a muchos nos ha pasado.”

‘Nadie te entiende’ viene luego de dos singles más: ‘Tus besos’, la cual obtuvo el primer lugar de la radio en México y Argentina, y ‘Desde hoy’, una canción que formó parte de la campaña Disney Princesa.

Su regreso a la actuación

Dejando de lado la música, pronto volverá a encarnar un papel en la nueva serie de Disney “Siempre fui yo”, la cual protagonizará junto a Pipe Bueno. Respecto a ello, la actriz y cantante cuenta la emoción de volver a formar parte de un proyecto de la plataforma.

Según adelantó, se trata de un personaje totalmente diferente a lo que acostumbramos a ver, por lo que será un gran desafío para ella y un lujo para aquellos que siguen su carrera actoral.

“Es un personaje introvertido, desde muy chica siempre ha sido independiente por lo que le da miedo que la gente se acerque, es una chica con una vida que viene muy bien, estudia periodismo, le gusta cantar en secreto. Hasta que en un momento su vida cambia completamente. Eso hace que la historia sea divertida, que tenga misterio, y los fans van a ser parte de la historia donde irán armando el rompecabezas.”

La historia tendrá 10 capítulos y será la primera serie que se estrene en la plataforma de Disney+, exclusivamente para Latinoamérica.

La estrecha relación con sus fans

Algo que destaca fuertemente a Karol es su forma de encarar el reconocimiento y su manera de interactuar con los fans. Anteriormente ha hablado respecto a su inspiración a la hora de componer y asegura que, en muchas ocasiones, viene de parte de sus fanáticos, con quienes mantiene una estrecha relación.

“Hay fans que me mandan mensajes por las redes y me cuentan lo que les sucede, cuando se enamoran por primera vez, les gusta alguien y no saben cómo hablarles. Darles un consejo me permite que sean parte y cuando compongo recordar algunas historias que ellos me cuentan, porque también debe haber otras personas pasando por el mismo tema.”

“Siento que mi música habla sobre temas que pasan actualmente y que por ahí yo también he vivido, porque a veces las siento.” gacetilla

Asegura que, junto a sus seguidores, son muy unidos. “Hasta podemos ser súper tóxicos y a la gente les llama la atención como soy con ellos”, admite.

Teniendo una relación mucho más allá de ídolo-fan, Karol considera que, en muchas ocasiones, encuentra amigos en sus mismos seguidores. “Cuando tengo Meet&Greats los reconozco, o las tengo captadas de las redes. Me encanta hablar con ellos por mensajes directos, y más allá de su artista siempre me han considerado su amiga.”

Y agrega: “Algo que siempre tengo en claro es que no me gustaría y no me gusta que me vean como algo inalcanzable, quiero que me vean como alguien que lucho por sus sueños y que los consigue, pero no inalcanzable. Me gusta tener esa relación con los fans.”

El amor no sólo en sus canciones…

Sin dudas, el amor ha llegado a la puerta de Karol Sevilla. Lo ha dicho directamente por sus redes y en algunas entrevistas, aunque finalmente confirmó que ese amor tiene nombre y apellido.

La cantante se encuentra en una relación con Emilio Osorio, a quien conoció en el proyecto ¿Qué le pasa a mi familia?, del cual finalmente ella tuvo que retirarse por otro compromiso laboral.

Luego de semanas compartiendo fotografías y videos, los rumores comenzaron a crecer y crecer. Y aunque ninguno de los dos confirmaba la relación, las fotos dicen más que mil palabras.

Finalmente, ambos aceptaron que se encuentran enamorados el uno del otro, y disfrutan su amor gritándolo a los cuatro vientos. “Estoy en un momento super estable donde encontré a un compañero que me entiende totalmente”, admitió en la entrevista.

“Encontrar a una persona que entienda tu mundo, tu locura, tu bipolaridad y tu día a día es muy difícil. A veces tenemos tiempos de vernos, a veces no, sabemos dividir los trabajos.”

En cuanto a este nuevo momento, asegura que “he encontrado esa estabilidad de poner en la balanza mi carrera y mi vida personal. Todo el tiempo era trabajo y no existía mi vida personal, y esta vez es tener una balanza que me hace feliz.”

Respecto a Emilio, la cantante asegura con un tierno brillo en los ojos: “Tenemos la misma personalidad, siempre decimos que él tiene mi neurona derecha y yo la izquierda, nos complementamos mucho y nuestras familias también nos aceptan muy bien.”