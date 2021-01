Kapanga cumplió 25 años y los festeja con shows presenciales y un disco en camino

Aunque sus primeros pasos fueron poco tiempo antes, en 1989 cuando el Mono Fabio comenzó con esta agrupación, fue hace 25 años atrás que Kapanga, como la conocemos hoy, dio su primer paso. La formación actual, compuesta por el “Mono” Fabio, Miguel “Maiquel” De Luna Campos, Claudio Maffia y Javier “Memo” Manera conmemora la larga trayectoria con shows donde lo presencial y el streaming se han encontrado.

Con un estandarte que los caracteriza entre tantas bandas nacidas en los ’90 y manteniéndose en agenda durante tanto tiempo, una carrera que los lleva de ciudad a ciudad con hogares que los albergan en cada rincón de la Argentina. Kapanga es un ícono de nuestro país y es innegable que estos 25 años han dejado marcas en la música argentina.

“Estamos súper contentos, es una manera bastante extraña de celebrarlo. Vamos a celebrar los 25 años de una manera diferente pero el mundo está de una manera diferente, no nos vamos a privar de celebrar un cuarto de siglo que es muchísimo tiempo para una banda. Nosotros queríamos festejar los 25 años con un disco nuevo en el Luna Park y nos empezó a rondar que los 25 años son ahora, no el año que viene”, cuenta a Los Andes Maiquel, el guitarrista y uno de los compositores de la banda.

Fue entonces que el Hipódromo de Palermo se volvió el escenario perfecto para darle vida al festejo de una vida juntos, no sólo en vivo sino para todo el país vía streaming. La pandemia no iba a ganarles, tocaron en un anfiteatro en Parque Centenario, este fin de semana el escenario es el GAP de Mar del Plata y el Obras de Buenos Aires.

Y aunque el streaming se ha convertido en una herramienta que traspasa fronteras y llega a cada rincón del mundo, el estar cara a cara no tiene comparación alguna. Los gritos, los aplausos, el pogo, vivir un concierto en vivo y en directo es una sensación que no se compara, tanto para el público como para el grupo.

No dejan de contar los días para que sus seguidores de todo el país se reencuentren con un cuarteto que lo dio y dará todo. “Tenemos algunas propuestas para ir a Córdoba a Villa Constitución, también planeamos ir a Uruguay. Lo vamos a hacer, queremos hacerlo y necesitamos tocar, más allá del amor por el arte, tenemos todo un staff que necesita trabajar.”

La pandemia no iba a detenerlos. Un festejo que hace años soñaban y que al fin llego, aunque no en el momento y circunstancias esperadas, fue llevado adelante entre tanto caos y seguirá sumando escenarios a su lista.

Y aunque en el 2020 dejaron de lado los proyectos que traían consigo un festejo multitudinario por su aniversario, sumado a la producción de su próximo disco, comenzaron a darle lugar a las presentaciones por streaming que en ese momento eran el único nexo con el público.

Los primeros meses hicieron ‘Kapanga Night Show’, una especie de programas de televisión donde presentaron juegos, trivias y hubo invitados del rubro musical que los acompañaron. Dieron lugar a los autoshows en Escobar el Hipódromo, estuvieron en el Caminatón 2KMXSIDA. Y sin bajar los brazos, finalmente dieron el paso a los shows con público, aunque reducido, que comenzaron a principios de enero.

Kapanga: una historia de un cuarto de siglo

En un inicio eran cinco, dos de ellos ya no son parte del grupo. Fue en 1995 cuando se juntaron para dar comienzo a una de las bandas más legendarias de la década de los ’90 y que hasta hoy, suma méritos.

Es difícil encasillarlos en un género, y es que su estilo es tan versátil que no podríamos decir si se trata de rock, cuarteto, ska o un conjunto de todos ellos. Lo que sí sabemos es que a donde vayan, habrá una multitud cantando sus canciones y disfrutando de las reliquias que han dejado a lo largo de los años.

En el ’97 publicaron su primer álbum y en 2015 el último. De allí, toda una vida dedicada a la música, la amistad y la pasión por una profesión excitante. Con colaboraciones de todos los estilos y calibres, cantidades de artistas han acompañado a este cuarteto que hoy mira para atrás y ve una carrera de logros y caídas, pero que siempre lo fortalecieron.

Apostando a los shows en vivo, planean girar por las provincias festejando los 25 años de la banda.

Si hablamos de lo mejor que les dejan estos años compartidos, Maiquel responde sin dudarlo: “Justamente haber cumplido 25 años, no muchas bandas tienen la posibilidad de estar tanto tiempo juntos, se van desgastando y es completamente natural, nosotros somos muy afortunados de seguir tocando y de haber trascendido la barrera generacional, algo que es muy difícil. Somos una banda vieja pero a los shows siguen viniendo nenes chiquitos y que a lo largo de los años siguen viniendo. Otra cosa es que no mucha gente tiene la posibilidad de trabajar de lo que le gusta y nosotros si, somos muy respetuosos en eso.”

Una mezcla de emoción y melancolía acarrean estos 25 años de la vida pasaron mientras disfrutaban de la música, la pasión y el triunfo. Kapanga, este grupo donde nacieron sus verdaderos artistas, los acompañó en situaciones que nadie más podía, crecieron juntos y lo siguen haciendo, como artistas y como personas.

“Más que una banda es una forma de vida, nos juntamos muy jóvenes y ahora estamos en pareja con familia, crecimos juntos, nos pasaba la vida mientras hacíamos conciertos y discos. Para nosotros significa todo, y más por lo que no mucha gente tiene la posibilidad de hacer y trabajar de lo que le gusta. Somos privilegiados” , asegura Maiquel.

Kapanga cuenta sus proyectos individuales y el nuevo disco

El 2020 los tomó desprevenidos, por eso este nuevo año que comenzó hace apenas un mes viene cargado de proyectos que no quedarán en la galera guardados. No solo los conciertos con público son su objetivo, sino que después de 5 años de su último disco, preparan uno que conmemore la larga trayectoria que los trajo hasta acá.

- Están preparando un disco nuevo, ¿qué se viene en camino en una nueva etapa de la banda?

- Lo último que hicimos fue “Todavía” con Nahuel Pennisi, el primer single del nuevo disco. Después al comenzar la pandemia estábamos esperando que se habiliten los estudios y los ensayos para terminar de grabar el disco, está listo en cuanto a composición pero falta grabar. Pero lo que pasó fue que en un momento empezaron los streaming y nos abocamos a tocar más que a producir, ahora ya estamos pensando en terminarlos, ver como lo vamos a editar, con qué compañía.

- Pero ¿sale este año?

- Sí, eso seguro.

- Los géneros urbanos están ganando un terreno muy importante, ¿harían una colaboración con artistas del trap, por ejemplo?

- Si totalmente, siempre estamos abiertos a eso. En nuestros discos hemos tenido invitados muy diversos como Adrián Dárgelos, Andrés Ciro, Andrés Giménez, nosotros siempre coqueteamos con las texturas de los géneros, en el último disco estuvieron invitados Los Pibitos. A nosotros nos encanta y al principio nos habíamos resistido pero siempre gana la música, es un lenguaje como tal y quizás podemos hablar de géneros pero todo lo que es nuevo lo apoyo, sino un se convierte en dinosaurio que limita y la música es más que un género, es un estilo de vida.

- ¿Viene una nueva etapa en Kapanga, nuevos géneros?

- Ya nosotros en Motormúsica lo hicimos, siempre somos de hacer trilogías para esos cambios a los que vamos. En este nuevo disco que se va a venir tenemos ganas de hacer una revisión a nuestro pasado y un poco del futuro, algunas cosas que veníamos haciendo y que sea shockeante, ¿querés ser lo que venías siendo o buscar otro camino? Ese es nuestro desafío, no nos gusta repetirnos pero tenemos un ADN que nos identifica y es más fuerte, aunque siempre buscando nuevas tendencias dentro de nuestro estilo.

- Este año resonó mucho el rol del Mono en Master Chef, ¿cómo viven los proyectos individuales fuera de lo que es Kapanga?

- Son cuestiones de tiempo, el proyecto principal es nuestra banda y en la periferia de eso cada uno tiene sus proyectos y son celebrados porque también le da aire a la banda. De la misma manera que el Mono participó de Master Chef, en mi caso yo vengo produciendo a nivel artístico y ahora participo como jurado junto a Lula Bertoldi, Juliana Gattas, Zoe Gotusso, Juanchi Baleirón de la Experiencia Emergente que convocaron a más de 1200 bandas de todo el país. Cada uno tiene sus proyectos, no somos celosos, los disfrutamos y los celebramos. Creo que por eso también llevamos 25 años juntos, respetamos los espacios individuales.

- Además de guitarrista, compones para la banda. ¿Cómo vivis ese doble rol?

- Lo súper disfruto, a veces compongo solo, a veces con la banda, es algo que a mí me apasiona y que con la pandemia no pude hacer mucho porque me costaba inspirarme con todo lo que sucedía pero ahora estoy un poco más claro, ya ahora puedo empezar a abstraerme y terminar letras. Es algo lindo porque es un momento de introspección pero es un momento de sufrimiento, terminar un disco y después que pase lo que pase. Contar historias, buscar nuevas maneras de hacerlo, escuchar a otros colegas, otros autores, charlarlo, es súper apasionante y más si es música popular donde podes hablar de lo que quieras.