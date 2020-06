Justin Bieber salió a defenderse por Twitter luego ser acusado de abuso sexual

Sin dudas que Justin Bieber es uno de los cantantes más destacados a nivel mundial y que mayor poder de atracción tiene hacia el público joven. Sin embargo, la estrella del pop no solo sobresalió en estos años por su calidad artística, sino que tambíen fue noticia por hechos fuera de su profesión.

Justamente en los últimos días, dos mujeres lo acusaron de haberlas abusado sexualmente, en hechos que se dieron por separado y que habrían sucedido en 2014 y 2015.

Ambas ofrecieron sus testimonios en las redes sociales, en donde detallaron la traumática experiencia. Ahora bien: luego de que el tema tomara trascendencia, fue el propio cantante quien también acudió a las redes para dar su versión de los hechos.

Bieber hizo referencia a una sola de las dos denuncias, la que le realizó una mujer aparentemente llamada Danielle, quien explicó que decidió no dar su apellido para cuidar su identidad.

Según ella, el canadiense la abusó sexualmente el 9 de marzo de 2014, cuando ella tenía 21 años y él, 20. “Me sacó mi ropa interior, sus pantalones y ropa interior, agarró las sábanas y las puso sobre nosotros. Su cuerpo estaba sobre el mío, piel con piel”, detalló, entre otras cosas. Por lo pronto, sus mensajes fueron borrados de la red.

La versión de Justin Bieber

En un hilo de mensajes en Twitter, el cantante comenzó: “Normalmente no abordo los rumores que se crean sobre mi persona, ya que he tratado con acusaciones aleatorias a lo largo de toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa (Hailey Baldwin) y mi equipo decidí hablar sobre un tema esta noche”.

Y continuo: ”Los rumores son rumores , pero el abuso sexual es algo que me tomo muy en serio. Quise salir a hablar de inmediato, pero por respeto a todas las víctimas que sufren este acoso a diario quería asegurarme de reunir todas las pruebas antes de hacer cualquier declaración”.

”En las últimas 24 horas un mensaje en Twitter contaba una historia sobre mí y me involucraba en un abuso sexual cometido el 9 de marzo de 2014 en Austin, Texas, en el hotel Four Seasons. Quiero ser claro. Esta historia no es cierta. Por lo pronto mostraré que nunca estuve en dicho lugar”, especificó.

Tras ello, publicó una serie de mensajes con enlaces a noticias de aquel entonces, junto con recibos y correos electrónicos que corroborarían que no estuvo en el hotel mencionado por la denunciante.

Según Bieber, asistió al evento al que Danielle hace mención junto a Selena Gómez, por entonces su novia, pero afirma que luego no fue a ninguna fiesta, sino que se quedó con ella en el AirBnb que habían alquilado.

“Como ella cuenta, yo estaba en el evento en Austin y por sorpresa subí al escenario y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabe es que estuve acompañado por mi entonces novia Selena Gomez”, apuntó el canadiense.

”También hemos confirmado con el gerente del hotel Four Season que no estuve en su propiedad el 9 de marzo de 2014 e invito a los periodistas a investigar y preguntar a quienes consideren al respecto”, remarcó.

Por lo pronto, Bieber avisó que piensa tomar las acciones legales: “Cada acusación de abuso sexual debe ser tomada muy en serio y por eso mi respuesta era necesaria. Sin embargo, esta historia no es verídica y por eso trabajaré con Twitter y con las autoridades correspondientes para tomar medidas legales”, concluyó.