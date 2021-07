Julieta Díaz se lanza como cantante junto a Diego Presa con el disco “El revés de la sombra”

Con el río que los separa y la pandemia que impide el encuentro cara a cara, la poesía y la música viajaron en cada comunicación virtual y la tecnología fue el vehículo perfecto, para darle forma a un proyecto vertiginoso y deseado.

Para la actriz Julieta Díaz es el inicio profesional de su camino como cantante, y para Diego Presa (El Astillero) es la oportunidad de trabajar con una mujer y poner su cuota de lucidez y sonido a un nuevo álbum. De ese intercambio a la distancia, mediados por la virtualidad nació “El revés de la sombra”, el EP que ambos comparten y en el que proponen una aventura cargada de poesía y palabra.

Bajo el sello uruguayo Bizarro, la dupla dio forma a un compilado de poemas que se transformaron en canciones y hoy son parte de esa experiencia de cantar y contar. Porque hay un decir muy personal en cada tema, donde la palabra es protagonista indiscutida en el trayecto.

“Creo que es mi parte tanguera y mi parte de actriz. Hay algo lírico al cantar, creo que ambos somos amantes de la poesía. Y sobre todo este último tiempo me enganché mucho con eso, porque comencé a escribir de nuevo, pero tenía algunos versos que hice jugando. Y el primer texto que le mandé que es “Flor de Agua” fue el puntapié del trabajo. Y ese texto lo escribí a los 25 años más o menos y Diego modificó muy poco, le dio orden para darle ese tono de canción. Y se respetó el pulso propio de la canción. Y a mí eso me gusta mucho, porque hay que pensarlo como el deseo de contar una historia, de que la voz poética estuviera y que estuviera la palabra presente” , detalla la actriz Julieta Díaz que luego de varios años de coquetear con la música y el tango, finalmente vio la puerta para darle espacio a lo propio y ponerle su voz.

La actriz y el músico uruguayo se unieron en un nuevo proyecto y lanzaron "El revés de la sombra". Gentileza.

Seis canciones, una historia y un final

En el álbum, Presa es compositor, productor e intérprete de las canciones que tienen un estilo personal y sostienen una aventura entre río y quebranto, de dos personas que dicen y cantan a lo largo del cuento.

“A mí me parece una experiencia interesante del oficio es que te permite entrar en el universo íntimo y creativo de alguien. Que alguien tenga la confianza de compartir ese universo y eso ya me parece una aventura, algo que me enriquece como autor y como persona. Y me parecía interesante trabajar con una mujer, para que la mirada se amplíe y se multiplique”, cuenta el uruguayo que es parte del trío El Astillero.

“Beso”, “Minotaurio”, “Rojo”, “Descubrir” y “Perro” son los temas que comprenden este EP disponible en las plataformas digitales, y que llevó un trabajo intenso de dos meses y medio, para finalmente lanzarlo en junio pasado.

Y precisamente “El revés de la sombra” nace de uno de los versos de la primera canción, que encajó a la perfección entre el concepto del disco y el dejo poético de las canciones.

“Ese verso está en una de las canciones y a Julieta le resonó y lo pensamos como un buen nombre para el disco. En general me interesan los títulos de las expresiones artísticas. Que sean sugerentes y abiertos a distintas interpretaciones, que no se encierren en sí mismos. Sino que multipliquen su significado, y esa frase cerraba un poco lo que veníamos hablando. Y permite esa posibilidad de completar el título”, sostiene el músico.

En esa búsqueda creativa, la actriz finalmente dio el primer paso y se animó a grabar sus propias canciones y así darle un lugar a sus deseos como intérprete musical y compositora.

“El trabajo con Diego fue muy enriquecedor y fue un desafío grande, una especie de desnudez al cantar las canciones propias, aunque ya venía compartiendo de a poco algo de música, con invitaciones de otros artistas. Pero grabar tenía poca experiencia, y fue un trabajo intenso y de a dos, con alguien con tanto conocimiento en la música. Son todas cosas nuevas. Pero al mismo tiempo se dio algo fluido y natural, encontramos el balance de trabajo y los dos tenemos años de trabajo y experiencia de trabajar en equipo. En definitiva fue algo sencillo de hacer”.

En la distancia de la pandemia, ambos se acercaron y concretaron el EP, que según la dupla es el comienzo de otros proyectos.

“ La mayor parte del trabajo fue de manera virtual. Aprovechamos un viaje de Julieta a Montevideo y ahí nos reunimos, nos conocimos personalmente y grabamos las voces del disco. Pero desde la primera comunicación y cuando me compartió el primer texto hasta la grabación, pasaron dos meses y medio. Fue vertiginoso y rápido el proceso de composición y producción artística. Y no fue porque estábamos apurados o alguien nos presionaba, sino que se dio así, de una manera muy intensa. Por supuesto ayudados por el contexto que tuvimos tiempo para hacerlo. Pero hubo un deseo muy fuerte de hacer este disco juntos”, detalla Diego Presa.

-Las canciones nacen poemas, pero esa métrica y forma de decir se mantiene en el canto ¿Lo pensaron de ese modo?

Diego: -El universo de la canción que me emociona es la que está vinculada a lo poético y el poder de la palabra. Y fueron los autores que compartimos, los referentes y siempre aparecía Leonard Cohen, Gabo Ferro o David Bowie. Son autores que tienen un peso poético muy marcado, donde la palabra tiene un sentido fuerte. Y para nosotros era lógico y natural trabajar desde esa percepción.

-¿Qué devoluciones han tenido en este corto tiempo?

Julieta: -Muy buenas. Creo que la impresión que tienen es que son canciones disfrutables, es un disco bastante acuático, que se mete de a poco y se deja escuchar. Es amable, intenso por momentos, pero siento que a la gente le llega lo que nosotros buscábamos. Claro que no puede gustar porque no es el estilo. Y me gusta que hay un camino y un cuento para seguir. También hay un viaje medio folk en el medio, aunque hay algo más electrónico que estamos trabajando (ríe).

-También es un desafío en lo musical lanzar un disco en el vértigo que la industria propone.

Diego: -Creo que tenemos que ser respetuosos y fieles a lo que uno hace, eso está primero. Luego de grabarlo lógico que queremos que se escuche y nos movemos lo más lúcidos posibles para que eso ocurra, en un contexto que es confuso para la industria musical. La nueva realidad de la industria es muy dinámica y nadie tiene muy claro hacia dónde va y qué es lo mejor. Entonces lo que tenemos que hacer es ser fiel a lo que nos gusta y lo que sabemos. También estamos escribiendo cosas nuevas, con ganas de presentarlo en vivo y seguramente se abrirán nuevas puertas para otros proyectos.

-Para vos Julieta es el inicio oficial de tu camino como cantante y autora.