Jueves 18 de noviembre: los estrenos que no te podés perder

Earwig y la bruja (Netflix)

Netflix estrena "Earwig y la bruja", la primera película de Estudio Ghibli en animación por computadora.

Una de las grandes noticias que le dio Netflix al universo cinéfilo es que compró el catálogo completo de Estudio Ghibli, la factoría creada por el inmenso Hayao Miyazaki; que ha dado glorias al cine de la animación como “El viaje de Chihiro”, “La princesa Mononoke” o “El increíble castillo vagabundo”.

Ahora la que viene es una película dirigida por Goro Miyazaki (su hijo), que tiene en sí el crecimiento técnico de aquel pulso visual donde se mezclaban la animación tradicional de los personajes con fondos prodigiosos en acuarelas. Es que se trata del primer filme que realizan en computadora en Estudio Ghibli, con la supervisión del propio Hayao.

Sin embargo, la crítica no aplaude a “Earwig y la bruja” con el mismo entusiasmo que a otras producciones de Ghibli. Aunque no desestimemos todo: es una película entretenida y atractiva.

El guión es de Hayao Miyazaki, Keiko Niwa y Emi Gunji; basado en la novela de Diana Wynne Jones y centra su trama en los niños de un orfanato.

Allí vive Earwig, en St. Morwald’s, y a diferencia de la mayoría de los niños, ella está encantada de vivir allí. Pero la llegada de Bella Yaga y Mandrake, que se disfrazan de padres adoptivos, lo cambia todo. Earwig tendrá que ir a vivir a una casa llena de hechizos y raros pases de magia que decide investigar.

La vida sexual de las universitarias (Serie - HBO Max)

"La vida sexual de las universitarias" es la serie que estrena hoy HBO Max.

No es “Sex education”, ni abre caminos no explorados en las tiras destinadas a los adolescentes. Más bien es un “Sex and the city” con aires de colegio.

Pero “La vida sexual de las universitarias” tiene lo suyo y esto es humor picante, buenos momentos de emoción y personajes interesantes.

Creada por Mindy Kaling esta comedia dramática gira en torno a cuatro chicas que comparten habitación en la universidad de New England Essex. Ellas descubrirán que, aunque creen poder con esa nueva etapa de la vida, muchas cosas no están bajo control y les presentarán sus desafíos.

Volver (Mubi)

Penélope Cruz en "Volver", de Pedro Almodóvar. (MUBI)

Varias de las grandes películas de la primera etapa fílmica de Pedro Almodóvar gozan de buena salud en el catálogo de Amazon Prime. Pero esta, que forma parte de sus últimas indagaciones narrativas, no está disponible allí sino que hoy estrena en Mubi.

“Volver”, escrita y dirigida por el realizador manchego e interpretada por su actrices fetiche Penélope Cruz, Carmen Maura y Chus Lampreave entre más, tiene lo mejor de su mirada única.

Raimunda (Cruz) vive en Madrid, está casada con un obrero desempleado y tiene una hija adolescente. Su hermana (Lola Dueñas) es peluquera. Las dos extrañan a la madre (Maura) que murió en un incendio. Pero de improviso la madre aparece en la casa de la tía de ambas (Lampreave) y este regreso viene repleto de secretos develados.

No son los premios (que fueron muchos y los más altos) los que le dan el peso extraordinario que tiene “Volver”, sino esa forma de narrar tan única para cruzar melodrama con vida cotidiana, humor, sensibilidad, ternura, actuaciones fuera de norma y una fotografía y banda sonora prodigiosas. Hasta en el más ínfimo plano Almodóvar entrega aquí lecciones de cine.