Juanse y The Mustang Cowboys llegan al Bustelo a fuerza de rock

Referirse a Juanse como prócer del Rock, es ponerlo en una situación de inmovilidad y de pose en bronce que desalienta las características que le son propias: Inquieto, innovador, redimido, genial y con una humildad ganada a fuerza de una vida recontra vivida. Con disco nuevo, “222 Biograma” y junto a The Mustang Cowboys, llega a Mendoza para deleitarnos una vez más.

El encuentro será el 3 de diciembre, en el Auditorio Ángel Bustelo, donde prometió desmanes musicales junto a gigantes como Pablo Memi, Gabriel Carámbula, Javier González, Ponch, Juan Colonna, German Wiedemer.

Luego de agotar localidades en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, viene a presentar temas de su nuevo disco, lanzado en 2020 y producido por Andrew Loog Oldham, -histórico productor de The Rolling Stone- y los clásicos de Ratones Paranoicos como “Rock del Gato”, “La Nave”, “Para Siempre”, “Sigue Girando”, “Rock del Pedazo”, “Enlace” y “Ceremonia”, entre otros.

Su último trabajo incluye, además, la canción “Sin armadura” dedicada a su amigo Luis Alberto Spinetta; “Barbara” dedicada a Barbi, la hija del rockero; y “Helena” que tiene como destinataria a la caniche de la familia, y que cuenta con un video lanzado recientemente.

También recopila el tema “Aguas Turbulentas” donde resurge “La Puñalada Amistosa”, banda de los 80 que compartieron Juanse, Pablo Memi en bajo y Gabriel Carámbula en guitarra.

En esta entrevista con Los Andes, Juanse habla de todo: su relación con Oldham, el disco nuevo, la gira, sus compañeros de banda y su experiencia en Mastrechef.

¿Qué nos podés decir del disco, a casi un año de su lanzamiento?

Obviamente tuvo muy buena recepción porque además Sony Music editó Ratones Paranoicos y se encontró con un disco que yo había grabado con Pappo en el 92 y se armó como un combo cuyo resultado final fueron muchas novedades. Sobre todo desde las plataformas, porque todas estas situaciones que tuvimos que atravesar, hicieron que la gente utilizara mucho más las plataformas para consumir música, y eso nos dio un resultado final bendecido, porque estaba muy complicada la situación. Estoy muy conforme con el disco, agradecido también con los que nos respaldaron, porque nosotros somos un equipo y funcionamos en torno a eso.

¿Conceptualmente cómo describirías?

Está producido por Andrew Loog Oldham, está grabado en diferentes estudios, está masterizado en New York con un trabajo también de Dylan Lerner que es un técnico muy jóven y pudimos asociar con él la música que queríamos organizar, con una preproducción de Max Scenna, invitados, músicos jóvenes, y una gran energía puesta por nosotros y muy agradecido con Andrew de que haya hecho esta excepción para producir. Y el resultado final, desde el punto de vista técnico, es un disco absolutamente internacional desde donde lo mires.

Después el público dirá, desde su gusto y el análisis comparativo con respecto a otros discos que hice. Es un disco que funcionó muy bien, gracias a Dios.

Juanse y The Mustang Cowboys

Recuerdo que en algún momento aconsejaste para este disco el uso de muy buenos auriculares

Porque los auriculares hoy en día acercan mucho más lo que es un buen sistema de sonido, aunque estamos lejos de lo que es una audición de planos desde una buena reproducción o lo que nosotros llamamos “un equipo”. Pero de todas maneras hay buenos sistemas para escuchar y uno puede darse cuenta de la calidad del disco de cualquier manera porque está preparado para ser reproducido por todos los sistemas.

Y en vivo, muchísimo mejor

Justo estoy acá en el estudio de Capital Federal, mezclando con Daniel Itelman y los dueños… (le pregunta a otra persona “¿Cuál es el nombre del estudio? -Panacea, responde una voz cercana) … de Panacea, pero yo le digo Gándara, porque es como un dulce de leche, es un placer estar acá, estamos muy cómodos y acá preparamos el show del Gran Rex, tenemos la posibilidad de grabar los ensayos y estamos ahora mezclando lo que fue el multitrack del Gran Rex con las imágenes. Eso va a ser toda una novedad también.

¿Cuánto tiempo llevan con The Mustang Cowboys?

Bueno, ellos son jóvenes, dueños de una enorme cantidad de tropelías. Está Pablo Memi (bajo), y después vamos variando, porque esto es una selección y de acuerdo a eso están Gabriel Carámbula (guitarra), Javier González. Ponch, Juancito Colonna en batería, German Wiedemer en teclado, con quien ya vengo trabajando desde hace bastante tiempo.

Tus bandas son siempre exitosas ¿Hay algún secreto para eso?

No creo que haya secreto, hay publicidades. Confío mucho más en lo que hacemos porque nos gusta hacerlo y se ve que también hay mucha gente a la que le gusta lo que hacemos. Lo hacemos con mucho amor, se nota en el escenario cómo disfrutamos. No estamos en un compromiso, sino con la responsabilidad de hacer lo que sentimos y transimitirselo al público.

¿A Mendoza, hace mucho que no venís?

La verdad es que no me acuerdo, pero cambió bastante todo, con el tema del circuito. Yo creo que esto es una gran oportunidad, y es un gran lugar donde en el pasado tal vez no hubiéramos podido tocar. La etapa de Ratones la desarrollamos prácticamente toda al aire libre. Ahora vamos al Teatro Bustelo que vendría a ser como el Gran Rex de Mendoza, es hermoso y tiene una gran acústica y aparte vamos muy afilados, con muchas ganas.

Juanse se convirtió en el eliminado número 13

Hablemos de tu faceta “Masterchef” ¿Cómo te sentiste?

Me sentí muy bien y conocí gente increíble. Yo me había negado tres veces a ir, mi manager me convenció, lo fui a hacer y me sorprendió, es espectacular. La respuesta que hay, es muy sano todo lo que pasa ahí, y creo que la segunda fue una gran temporada, de hecho hay gente que la está recordando mientras está al aire la tercera. Me encontré con un grupo genial de gente, cámaras, profesionales, de producción, de edición… y a mí eso es lo que me gusta. Yo trabajo seriamente en todos los niveles, y esto me fortaleció como persona, saliendo del personaje de la celebridad del rock que a mí ya no me atrae. Yo soy un artista que vive de lo que le gusta.

¿Cómo sigue la gira?

El 3 estamos en Mendoza, el 4 en Neuquén… y el 5 no sé dónde vamos a estar, (se ríe). Me tengo que ir en micro de Mendoza a Neuquén, nos están por conseguir unos skates, pero vamos a necesitar quince shorts, si alguien quiere donar (bromea).