Juan Pablo Geretto regresa con su unipersonal, ahora en versión online

Ya buscando más actividades y salida laboral para afrontar lo que estamos viviendo, la reinvención de los actores y actrices se vuelve cada vez más natural.

Más allá de que formó parte de “Murciélagos”, la primera película producida puramente en cuarentena, Juan Pablo Geretto no deja de seguir adelante con su carrera y los trabajos que ya venía desarrollando.

Comenzó con la versión online de su multipremiado unipersonal y el más visto durante la última década. “Maestra Normal una experiencia por streaming” fue escrito, dirigido e interpretado por el mismo Geretto, y allí narra las peripecias de una maestra en un acto escolar.

Maestra Normal una experiencia streaming tendrá función el próximo viernes.

Este viernes a las 21 a través de PlateaLive es la cita para disfrutar de este relato hacia padres, alumnos y pares va desovillando nuestra propia madeja de recuerdos de escuela. El personaje recurre a historias de su vida personal y laboral construyendo el mundo de un ser entrañable para todos los espectadores.

La maestra normal, un personaje ya clásico de Juan Pablo Geretto, ganador de numerosos premios, nos invita a recordar una parte de nuestras vidas: la etapa de nuestra educación y a su símbolo, la maestra.

- ¿Cómo surgió la idea del show en su momento?

-El personaje lo venía haciendo en otro unipersonal que se llamaba “Solo como una perra”. Después se me ocurrió que podía ser un show en sí mismo y así fue. Hablamos con Carlos Rottemberg y nos ofreció su sala, fue básicamente por necesidad, pero ya era un personaje transitado.

- ¿Qué repercusión ha tenido en las redes? ¿La has adaptado para este formado?

-He tenido buena repercusión en redes, fue raro hacerlo y adaptarlo al formato audiovisual. Vamos a hacer otra el 10 de julio y seguro vamos a saber mejor cómo hacerla. Ya tengo pensado al formato audiovisual.

La Maestra es uno de los personajes más conocidos de sus unipersonales.

- ¿Es un personaje que apela a la nostalgia?

-No es un personaje que apele a la nostalgia a sí misma, lo que pasa es que el sistema educativo viene siendo si el mismo hace 70 años, entonces es imposible que no remita a algo nostálgico o viejo, y que nos remita al día de hoy. No es que hay un sistema diferente a ese momento, en ese sentido es un personaje un tanto diagonal porque el sistema educativo fue el mismo y la maestra es más la voz de un sistema que una docente en particular.

- ¿Qué experiencia tuviste vos con tus maestros? ¿Eso está plasmado en tu show?

-La experiencia que tuve con mis maestras de primaria fue la mejor, el problema lo tuve con la educación, un sistema que dejaba afuera todos mis deseos y tenía que saber determinadas cosas y si no las sabías hacer eras un burro, nada de las artes, ni siquiera de un mundo particular estaba permitido. Aprendé esto de memoria, no importa que lo entiendas, sino que lo aprendas de memoria. Esa fue la primaria, la secundaria fue aún más difícil.

Su rol en “Murciélagos”

En medio de todo el caos, nos llevamos la sorpresa de que ya estaba listo el primer largometraje argentino filmado cien por ciento en cuarentena, y Geretto forma parte del proyecto.

Como una idea solidaria, producida por Masses Content y la agencia Alegría junto con la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, un grupo de actores y directores llevaron adelante esta serie de historias que retratan la vida en cuarentena.

Juan Pablo interpreta a un hombre obsesivo por la limpieza y las teorías conspirativas.

“Se trata de lo que fuimos viviendo a medida de que esto iba pasando: las primeras semanas, las noticias, el resurgimiento de la cuarentena, el alargamiento, la tristeza, básicamente es una película de vínculos. Vínculos con uno, con otro y con nadie, pero creo que siempre lo que a mí me gusta hacer es esto, hablamos de relación entre gente o con uno mismo”, contó el actor a Los Andes.

El elenco conformado por Oscar Martínez, Peto Menahem, Julieta Vallina, Luis Ziembrowski y su hija Clara, Carlos Belloso, Moro Anghileri, Juan Pablo Geretto, Marcelo D’Andrea, Maida Andrenacci, Héctor Díaz y Azul Lombardía, llevará adelante diferentes historias que retratan situaciones vividas durante el aislamiento.

Virginia Martínez estuvo a cargo del guion (a excepción de la historia de Paula Hernández) de este particular filme que narra ocho historias dirigidas por Hernán Guerschuny, Paula Hernández, Daniel Rosenfeld, Tamae Garateguy, Diego Fried, Martín Neuburger, Connie Martín, Azul Lombardía y Baltazar Tokman. La música es de Nicolás Arroyo y Matías Zapata, y la música del tráiler es de la banda Duratierra.

- Un nombre bastante particular… ¿Por qué “Murciélagos”?

-Supongo porque nos encuevamos todos como los murciélagos, nos tuvimos que ir a la cueva, estar resguardados esperando el momento para salir, el permiso, la oportunidad, esa especie de lado oscuro que transmite el murciélago que tiene ese efecto en nosotros, ese animal del no lado de la luz.

- ¿Cómo fue grabar una película en cuarentena?

-La experiencia fue realmente perturbadora, es muy difícil distanciarse del personaje: tiene tu ropa y está en tu casa, toma agua de tu vaso (ríe). Fue algo nuevo de experimentar, un poco uno y un poco otro, demasiado familiar.

La película se estreno el jueves pasado y tiene un fin totalmente solidario: los actores, actrices y directores donaron su trabajo. También se destinará la recaudación que obtenga el film al Banco de Alimentos de Buenos Aires. El film está disponible para ver a través de la página de Amnistía (https://amnistia.org.ar/autocine/) y el valor de las entradas va de $200 a $4000.