Juampi Di Césare llega a Mendoza para festejar sus 10 años en solitario: “Me estoy volviendo a enamorar de los instrumentos”

Músico, compositor, productor. Si hay algo que caracteriza a Juampi Di Césare es la versatilidad en su arte y el cambio constante. Cambio de banda, cambio de ritmos, la modificación está presente en su vida.

El mendocino radicado hace varios años en la ciudad de Buenos Aires cumple diez años de carrera solista. Cinco discos (más cuatro anteriores) que acompañaron un largo camino de búsqueda serán celebrados en el Teatro Independencia en una noche especial.

“Volver a Mendoza fue encontrar un aire purísimo. Es un momento especial, es un momento simbólico”, expresa Juampi cuando hablamos con él.

Una década de arte plasmado en un repertorio que inundará de notas musicales las paredes del teatro más importante de la provincia.

Sin permanecer estático, lanzó su último sencillo “Monorama” hace apenas dos semanas y la provincia será testigo de su debut sobre el escenario. La emoción es incontrolable.

“Puede que este show sea muy especial en relación a mi obra”, admite. “Estoy en un momento de cambio, lo siento, de formación, de estudio, de experimentación.”

En una constante metamorfosis, Di Césare propone un show que hasta en sus sonidos resultará algo que no habíamos escuchado de él.

“La elección de temas tiene que ver con el ensamble, será más de música popular y no tanto del rock y pop. Es una reinterpretación de todos mis discos llevada a un ritmo latinoamericano”, explica.

Y es que, en cada show, sus acompañantes van rotando. Con una banda conformada por mendocinos, Juampi se sube al escenario acompañado de Joaquín Guevara, Matías Gorordo, Juan Emilio Cucchiarelli Víctor Silione, Gabriel Vargas y Diego Álvarez.

La cita está planeada para el próximo miércoles 20 de octubre a las 20 en el Teatro Independencia. Las entradas se encuentran disponibles en entradaweb.com.

Juampi Di Césare y una década de carrera solista

A dos años del lanzamiento de su último álbum “El extraño día que no salí de casa”, Juampi festeja una década de música. Una montaña rusa de emociones, melodías y rimas que llegan a los oídos del público para deleitarse.

Reflexionando en lo que implica una década, el músico expresa: “Fueron tantas cosas las que pasaron en diez años, pero los viví intensamente a través de la música.”

“La música en mi caso es una actividad que me atraviesa, si bien soy otras cosas de mi vida y mi cuerpo, mentalmente y laboralmente no hago otra cosa que no sea música. Es una retrospectiva fuerte, es mirarse, aunque me cuesta hacer un balance. No es tan claro para mí todo lo que viene pasando, la composición no tiene una fluidez laboral o económica, siempre debes estar rebuscándotelas.”

Y aunque la vida del músico no es para nada estable o fácil, él se atreve a salir de esa zona de confort. Si vamos al grano, experimentar y mezclar sonidos son dos de sus particularidades, algo que lo mantiene como un artista dinámico y original.

“Nunca me he quedado quieto en un estilo, eso me hubiese encantado, tener un estilo definido porque es más fácil de construir. Mi música fue cambiando y me encanta, ahora hago una retrospectiva de estos 10 años y cinco discos y hasta que no llegó este momento no lo vi.”

Sin limitarse, sin imponerse normas, sin minimizar lo que implica el arte, Juampi se atreve siempre a ir un poco más allá. “Es un arte demasiado libre, a veces justamente esas libertades te hacen pegar los volantazos. Con el arte en general tenés esa posibilidad de patear el tablero cuando quieras, pero la no virtud es que siempre tenés que comenzar de cero”, expresa.

Su relación con Palo Pandolfo

La composición por un lado, la producción por otro. Con su estudio de grabación “Las Gracias”, inaugurado en 2017 y por donde han pasado artistas de todas las índoles.

Mi Amigo Invencible, El Príncipe Idiota (ambos grupos donde participa su hermano Mariano), Orozco Barrientos, Fabricio Montilla, entre otros.

Sin embargo, hay alguien que se destaca entre sus invitados y ese es Palo Pandolfo. No sólo por su talento, sino por la relación que ambos mantenían.

El dúo se presentó hace apenas algunos años en Mendoza compartiendo escenario, Pandolfo con su banda y Di Césare ya como solista. Obviamente, las marcas son imborrables.

“Palo fue muy importante porque cuando era chico, sin tener muchos instrumentos, escuchaba música muy variada. Charly era una especie de ídolo cuando era chico por lo que yo intentaba sacar sus acordes y era medio inalcanzable”, comienza narrando.

"Ahora en una simpleza, me estoy volviendo a enamorar de los instrumentos, de las notas, así que quisiera que esto siga y que tenga algún resultado."

“A los 13 años conocí al Palo y sacamos sus canciones, fue a través de su música que empezamos a hacer canciones con un amigo, siguiendo la forma y sus estructuras. Básicamente aprendí a hacer canciones con el Palo, él tuvo una visión que me bajó la música a tierra.”

Con una nostalgia latente en su voz, la partida de su compañero fue una sorpresa tanto para Juampi como para el mundo. Incluso nuestra provincia fue testigo de su encuentro.

“Cuando estuvimos en Mendoza nos conocimos, a partir de ahí nos encontramos en varias ocasiones, vino a grabar al estudio, escuchó mi banda. Sin ser amigos tuvimos mucho contacto”, cuenta.

“Cuando me enteré que ya no estaba no caía, fue un golpe bastante fuerte porque lo había visto hacía poco. Él tuvo mucho rock y estaba en un momento de mucha meditación y calma, y que se haya ido así fue muy sorprendente.”

Lo que depara el futuro

La pregunta del millón es: pasaron diez años, ¿qué deparan los próximos diez?

Sin embargo, el 2020 nos demostró que los planes pueden no llegar a su objetivo. Sin proyectar ni especular, Juampi fue sincero y admitió que lo único que anhela es poder seguir dedicándose a su pasión, “seguir valiéndome de mi profesión.”

“Tengo expectativas de sorpresa, de seguirme sorprendiendo de la música, seguir encontrando cosas, ahí está puesta mi energía hoy, en la renovación.”

- ¿Te sorprende la música?

Últimamente me está sorprendiendo mucho. Tuve un lapso de tiempo entre estos discos en donde había lugares tan recurridos que no quería usarlos. Había pasado tantas veces por ese mismo lugar que ya no me decía nada, necesitaba una renovación.

Lo simple hoy me sorprende de nuevo. Cuando comencé con la guitarra tocaba un acorde y con ese acorde hacía una canción, lo movía de una forma distinta y funcionaba. Pero esa sorpresa en elementos tan sencillos agota en diez años de darle masa. Entonces vas en búsqueda de complejidades, de otros géneros, de otros músicos. Ahora en una simpleza, me estoy volviendo a enamorar de los instrumentos, de las notas, así que quisiera que esto siga y que tenga algún resultado.

A dos semanas del lanzamiento de un nuevo corte musical, Juampi Di Césare regresa a su tierra natal.

- ¿Viene disco en camino?

Saqué este tema, pero no es un adelanto de disco, simplemente es un sencillo. Estoy escribiendo música no en formato canción, estoy experimentando con música instrumental, sigo estudiando composición. Me siento en un momento de búsqueda y la situación de la pandemia me permitió enfocar la energía. Estoy en este momento despegándome de la canción.

- Por ahora será un proceso de búsqueda…

Diez años y cinco discos son mucho, ahora no siento la necesidad de sacar. Tengo la expectativa de meterme más profundo en la música y que eso me traiga una novedad. Si eso después deriva en algo físico, lo sabremos todos. El arte es una comunión de quien lo hace y quien lo recibe, lo demás es investigación.