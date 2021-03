Johnny Orozco vuelve a los escenarios para recorrer los clásicos del jazz

Luego de un año donde su carrera musical se vio afectada por la pandemia mundial, Juan Bautista “Johnny” Orozco vuelve a los escenarios para darle vida a los clásicos del jazz y compartir con el público el talento que tanto lo caracteriza.

“Voy a subir solo con mi guitarra a contar algunas anécdotas, a contar cosas como mis vivencias con algunos de los periodistas que ya no están en vigencia. Lo que yo tengo en mente es interpretar canciones de mi autoría, canciones deliciosas, clásicos, y toda una situación que conmueve porque con el jazz han pasado cosas magníficas. Se le ha puesto jazz a poemas de todo tipo, cosas que fui analizando y sacando el mejor provecho entendiendo a qué se refiere el título”, cuenta en conversación con Los Andes.

Líder de la legendaria banda mendocina New Orleans Jazz Band, esta vez decide subir en solitario a compartir con el público y haciendo de este encuentro, una oportunidad íntima entre aquellos que admiran su trabajo y valoran una larga carrera de logros.

“Esta vez subo solo al escenario porque vi que no se daban las condiciones con el grupo. Voy a dar un recuento de por qué lo hice, cómo lo hice. Quiero subir al escenario y seguir diciendo algunas cosas en voz alta. Siento que debo tomar el desafío de la mejor manera, yo me voy a comportar como si estuviera con muchos amigos en el living de mi casa, de una forma muy íntima. Hay gente que respeta lo que hice y si tuviese que repetirlo, lo haría.”

Invitación a la presentación del legendario Johnny Orozco.

Será Bianco&Nero de la calle Colón de Ciudad a partir de las 21 que acogerá al músico en un show que promete una cercanía con su público, donde además de la música, las vivencias y anécdotas que rodean más de 40 años de trayectoria serán puestos al descubierto.

“La idea es seguir aportando, aportar al conocimiento que vió este café en el Jazz, los viajes que he hecho, las personas que he conocido, la señora de Armstrong en la casa de Armstrong me abrazó conmovida y con los ojos llenos de lágrimas. Tengo todos esos recuerdos”, asegura.

Y agrega: “Yo con el jazz voy a seguir insistiendo, nunca toqué para que la gente coma o baile y entonces más de una vez me preguntaron qué me sentía. Soy un fulano como cualquier otro, no tienen por qué faltarme a la consideración. Yo toco como me sale,como puedo, soy autodidacta y he generado cosas así. Creo que si hago un balance, me siento con ganas de seguir haciendo cosas.”

Relatos y memorias de un músico

Durante la entrevista, Johnny compartió con nosotros relatos de sus memorias, situaciones o conciertos que marcaron significativamente su carrera y relación con la música, con el jazz. Fue así, que entre palabras y palabras, brindó una serie de historias que hoy decide compartir con sus lectores, aquellos que acompañaron todo un camino con su New Orleans Jazz Band y que hoy, continúan acompañándolo en su camino en solitario.

...

Había fundado una banda para trascender. The New Orleans Jazz Band. Desde 1966 al ’69, en sólo tres años de prestigio, se llenaban las salas con los conciertos de jazz de La New. Autoría de los conciertos en Bodegas de Vinos pero mis pares jamás supieron asumir aquellas responsabilidades. Es más, quedó demostrado durante otra de mis producciones. La primera gira a los Estados Unidos en 1977, viajamos pero con una amenaza de por medio. “Ok Johnny, vamos a USA pero si en dos semanas no sucede algo, nosotros nos volveremos.”

Durante ese día, 03 de Julio de 1977 en Newport Jazz Fest 77, Stand Hope, New Jersey.

Johnny Orozco: "Si el hombre no tiene fantasías, no tiene realidad”

En otras de mis producciones, mi éxito fue tocar en ese Festival, el más importante del mundo, y compartir escenario con algunos muy famosos. Uno de ellos es el guitarrista Bucky Pizzarelli, que está en la grabación adjunta. Ese día también se compartió escenario con Joe Venutti, Connie Kay el baterista del Modern Jazz Quartet. Y muchos otros.

El día 14, La New trascendía en los EEUU. Compartiendo escenario con los mejores, tocamos en el Festival de Jazz más importante del mundo. Salvaje ovación de pie a la banda Argentina de Jazz. Homenajes en la Residencia de Lucíle Wilson y Louis Armstrong.

A la noche de aquel día, con el trofeo más importante que nunca hubieran imaginado recibir -La Medalla de Louis Armstrong- ya en el hotel dijeron: “Johnny nosotros mañana nos volvemos y desertaron”, contó Johnny Orozco.