Este viernes se supo que el actor Johnny Deep dejará de actuar en la saga “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”, luego de que Warner le pidiera la renuncia por el fallo de la justicia a favor del diario británico The Sun por los supuestos maltratos y violencia contra su ex esposa Amber Heard.

El actor dejará de interpretar a Grindelwald y para manifestar su postura usó sus redes sociales y emitió un comunicado: “A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me he sentido conmovido por sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Deseo hacerles saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud. El juicio surrealista de la corte en Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad, y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones contra mi contra son falsas. Mi vida y carrera no estarán definidas por este momento”, agregó.

La situación tuvo su punto culmine cuando cuando Deep perdió una demanda contra el periódico británico The Sun, que había titulado una de sus portadas con una nota en donde acusaba al actor de ser violento con su ex mujer.

El Tribunal Superior de Londres dictaminó que el relato de las supuestas agresiones cometidas por el actor de Hollywood publicado en 2018 es “sustancialmente cierto”.