Johana Quinteros: la ex Operación Triunfo mendocina pasa del canto a la actuación

Una de las propuestas que ha recibido gran parte de las expectativas de este año viene de la mano de Renzo “Chory” Occhionero, Johana Quinteros, Pao Morenna, Martín Chamorro y Flavio Eglez.

Este quinteto protagoniza “Mi marido, ¿es o se hace?”, la nueva comedia que se estrena esta noche a las 22 en el Teatro Selectro. “Es un enredo amoroso que pasa constantemente en la vida cotidiana, que nos pasan a vos o a mi y lo abordamos con mucho humor para que la gente vaya y la pase bien”, cuenta a Los Andes Johana Quinteros, la mendocina conocida por participar de Operación Triunfo .

“Es un enredo amoroso que en un grupo, en un matrimonio pasan cosas, enredos, malos entendidos. Pao Moreno sale de vedette, con eso te adelanto ya. Hay personajes graciosos con una soltura muy copada, inestabilidades emocionales, el final es muy inclusivo. La historia esta muy buena y es algo que tienen que ver.”

Adentrándose en el mundo teatral, la conocida cantante se anima a dar el paso por primera vez a una obra pura y exclusivamente teatral bajo la autoría de su protagonista, Renzo Occhionero.

“Va a ser mi primera vez en teatro sin música, ya había hecho comedia musical con Gabriel Canci, estuve en Vendimia para Todos que es un estilo comedia musical pero esta vez no canto. Es un gran desafío para mi, para mí va a ser maravilloso y muy lindo para dar otro paso en lo actoral”, cuenta Johana que desde hace un tiempo comenzó a perfeccionarse en el mundo de la actuación.

Y cuenta que si bien ya había tenido experiencias antes, mucho se lo debe a su carrera musical sobre el escenario. “Si bien el escenario, que ya llevo 18 años en esto, siempre me dio una experiencia bastante importante a nivel interpretativo, expresión corporal y todo lo relacionado, que eso si lo estudié, a nivel actoral siempre le tuve mucho respeto. Por suerte pude desarrollarme bien y fue una experiencia muy rica porque allí comenzó mi paso o carrera en lo actoral.”

Después de un año en que todos debieron frenar sus actividades y se comenzó a llevar el teatro a la comodidad del hogar, los mendocinos han abierto sus puertas a esta actividad que hasta el momento, poco público consumía en nuestra provincia.

Esto ha permitido que las actividades artísticas tengan un público mayor y los teatros puedan abrir sus puertas a propuestas frescas y nuevas.

“El mendocino de alguna manera u otra está abriendo su cabeza a lo teatral, algo a lo que no está acostumbrado pero creo que es el momento, la gente por ahí no se va a ir mucho este verano por todo lo que sabemos y me parece que es una propuesta justa tan divertida, linda y económica.”

Johana Quinteros: del canto a la actuación... y más

Luego de que comenzara su carrera musical hace más de 15 años atrás, Johana ha luchado por vivir de ello. Y hasta ahora lo logró, se presentaba en distintos escenarios proyectando su hermosa voz y enseñaba en su academia ubicada en Maipú. Pero el 2020 dejó una sequía de proyectos cuando todo se cerró y sus actividades cesaron de un día para el otro.

Con antiguas experiencias en comedia musical, hoy Johana se anima a una obra puramente teatral.

“El año pasado fue bastante crítico, ya todos lo sabemos. A mi me pegó muy mal anímicamente, hace muchos años vivo de mis presentaciones y shows en vivo y aparte tengo mi academia de canto. Entonces tuve que cerrar mi academia, no tuve shows, y más allá de lo económico estaba mal a nivel anímico. Trate de buscarle la vuelta, de alguna manera no tomarlo mal, nos reinventamos como todos”, cuenta la artista.

Aunque la reapertura de las actividades permitieron que, luego de la tormenta, saliera el sol. Incluso aún mejor, ya que compartió con nosotros su proyecto de ampliar su academia para que más personas puedan seguir su vocación musical.

“Empecé a dar clases virtuales, cuando conseguimos la habilitación dimos clases presenciales y eso me llenó de esperanza. Que venga gente de toda la provincia a tomar mis clases y me encanta, la música es lo más lindo que me ha pasado, cura y da esperanza.”

- ¿En lo musical hay algo proyectado para más adelante?

- Tengo ganas de producir un lindo espectáculo para este año pero estoy muy enfocada en la academia, hago presentaciones chiquitas pero tengo ganas porque tengo material nuevo. No soy compositora, eso es un don aparte, pero en este tiempo creo que nos encontramos en momentos distintos a lo cotidiano, estuve escribiendo y hay cosas ahí para trabajar que surgieron ahora. Creo que fue el momento de encontrarse con uno mismo y poder sacar algo de mí.

- Ahora que has podido indagar en ambos aspectos, ¿preferís combinar música y teatro o te sentís más cómoda con ambas actividades por separado?

- Hay una realidad que mi pasión por cantar no la podría cambiar, cuando canto es algo muy lindo lo que me pasa y encima todo lo bonito que me ha pasado es porque canto. Es mi base y no voy a cambiarla nunca, voy a crecer mucho en eso siempre. El espacio que tengo hoy es porque canto, hoy soy actriz y me voló la cabeza, evidentemente tenes que tener un mambo especial (ríe). Es algo mágico, es una entrega totalmente distinta, vos entras al escenario en otro papel y estas en otra dimensión. Va a ser una nueva faceta mía que creo que, específicamente en esta obra, la gente se va a sorprender mucho por las cosas que hago.