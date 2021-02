Jimmy McGovern, el guionista británico que conmueve con su mirada sobre lo social

El cine británico tiene algo que resulta lejano y fascinante a la vez. Su idiosincrasia flemática, tan antagónica a la calidez argentina, termina encontrándonos en el punto medio de los dramas humanos. Somos como primos lejanos que se parecen, y por eso, las historias de personas tan distintas a nosotros, nos resuenan en ese lugar de encuentro que es el reflejo del otro en nosotros mismos.

Jimmy McGovern, guionista y director de muchas historias de vida llevadas a la pantalla chica, habló en exclusiva con Los Andes, acerca de temas sociales que atraviesa su país y la industria del cine, con la mirada particularmente afilada por sus años de trayectoria.

Entre 1993 y 1995, creó la serie de televisión Cracker , un éxito popular y de crítica en el Reino Unido, por la que recibió dos premios Edgar de Mystery Writers of America. También ha recibido reconocimientos por Hillsborough , The Lakes , The Street y Accused , entre otros.

Es uno de los nueve hijos de un matrimonio de clase trabajadora de Liverpool. En 1982, McGovern comenzó su carrera televisiva trabajando en la telenovela Brookside en el que abordó muchos problemas sociales, especialmente el desempleo, que estaba en su punto más alto de la posguerra en ese momento.

Entre sus múltiples éxitos televisivos, se cuentan Moving On, una serie de relatos independientes que aborda temas complejos como el racismo y las enfermedades , y cómo las personas vencen las distintas adversidades de la vida. Esta serie tuvo un total de 60 episodios y aún se emite por la cadena BBC.

Otra producción destacada es Care, un drama protagonizado por Sheridan Smith y estrenado en 2018 que, -al igual que Moving On- actualmente puede verse en la plataforma Acorn TV.

¿Qué le inspiró a hacer la película Care?

Bueno la idea a grandes rasgos fue mostrar una mujer que es madre soltera que se ve obligada a criar sola a sus dos hijos. Mientras atraviesa esta profunda experiencia, su madre la sostiene económicamente, hasta que se enferma y no puede seguir ayudándola. El problema es cuando los médicos deciden que la madre no requiere atención hospitalaria, y esto es porque el cuidado hospitalario significa aislamiento. El sistema de asistencia social tampoco le da cobertura a la atención médica domiciliaria, y eso tiene que pagarlo la familia. El costo de los cuidados médicos específicos en este país es muy caro, y aunque tenemos una ley de salud pública muy buena, fuera de eso (lo que no cubre la ley) es paupérrimo y carísimo.

Desde el estreno hasta ahora, ¿ha conseguido generar debate sobre el cuidado de las personas mayores?

Tiempo después de estrenada la película este tema se vio reflejado en un montón de medios de prensa y posteriormente se trató en varios canales de televisión aquí. Y se convirtió en un tema de la agenda política durante un tiempo. Yo hice muchas campañas de colecta para fundaciones y me pareció bien que se ponga el foco en cuestiones como esta. Pero las cosas no cambian con tanta facilidad. Nueve de cada diez cosas no cambian. El verdadero cambio se produce solamente si la agenda de los políticos cambia y no solo por un tiempo. Cuando nosotros pusimos el tema del cuidado de los ancianos en la mesa, todos los políticos hablaban de esto.

¿Cuando escribió Moving On, pensó que 12 años después seguiría vigente?

Se ha estado haciendo una secuela ahora. Y eso es bueno para esta ciudad porque genera más trabajo, más inversiones y mejores oportunidades para las personas. Eso siempre resulta atractivo e inspirador. En cuanto a la serie, a menudo tenemos la oportunidad de hacer cambios, vamos viendo la historia con el escritor (durante el proceso de creación) y siempre decimos que cuanto antes tengamos una buena historia de vida y podamos colaborar con el escritor durante el proceso, esto hace que la historia sea aún mejor.

¿Prefiere escribir o dirigir?

No podría decir que he dirigido algo en mi vida, (se ríe) Eso suena como un profesor o un directivo de escuela, no podría hacer eso y no sé cómo lo hacen. He visto el poder de los directores, respondiendo preguntas, tomando decisiones y no tengo idea de cómo hacer eso. Por otro lado, los escritores están en una habitación, detallando una escena y son dos tipos muy distintos de actividades. Me gustaría imaginar cómo sería ser director y escritor, y mostrar lo que demanda dirigir, o las dificultades de ser un director y cómo ésto impacta en el trabajo de escribir. Ya sabes, nadie escribe algo difícil si piensa que no va a ser dirigido. Me gustaría, en este caso, pero no lo podría dirigir.

Y cuando escribe, ¿qué es lo que más disfruta?

No sé si disfruto escribir, lo encuentro muy complicado y a medida que envejezco se me ha hecho más difícil. ¿Qué es lo que disfruto? Tener un texto que esté bien escrito, esto no ocurre con frecuencia, y te tomas tu tiempo porque sabes que lo que estás leyendo es bueno, no necesitas que nadie te lo diga. Es simplemente saber que eso que lees tiene el potencial de convertirse en algo realmente bueno porque te das cuenta que es tremendamente escenificable.

¿Qué cambios positivos en la industria cinematográfica vio a lo largo de su carrera?

Creo que probablemente una de las cosas que mas cambiaron en este país ahora, que fue algo de muchísimo tiempo y que aún no se termina de completar pero que creo que sucederá, es el hecho de ver más personas de piel negra frente a cámara. De hecho puedo afirmar que hubo un creciente número de actores negros en los últimos 10 o 20 años. Y ahora estoy feliz de decir “soy un hombre blanco” y sentirme orgulloso de poder tener una aproximación al enorme talento de los actores negros. Hay tremendos actores y actrices negros. Ya no tenemos solamente técnicos, camarógrafos, directores negros haciendo su trabajo. Y no me refiero solamente a ser razonables con las personas negras, para que tengan oportunidades o a un código en el que solamente se hable de personas blancas o negras, no hablo de daltonismo racial, sino en que ni siquiera deberíamos pensar en eso. Esto fue revelador para mí, nunca había pensado en estas cuestiones. Espero que en poco tiempo podamos contar con sus talentos delante y detrás de cámara por igual.

Si pudiera elegir, ¿qué legado le gustaría dejar en este mundo?

Nunca pensé en eso. Creo que como guionista de televisión uno deja algo en las pantallas, pero no es de tu propiedad. El legado de un escritor son los libros que quedan con su nombre en el lomo, y eso me parece que está bien. Cuando yo me haya ido, me llevaré todo lo que he visto y aprendido. Pero en cuanto a lo que hice en televisión, con los cambios de la tecnología no creo que se pueda ver lo que hice antes. Creo que cuando me retire estaré con mis nietos, y a ellos les voy a dejar mi legado.