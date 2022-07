Jimmy Burns, una leyenda del blues llega a Mendoza

El guitarrista, cantante y compositor Jimmy Burns regresa por quinta vez al país y en el marco de su visita por Sudamérica recala por primera vez en Mendoza, en el marco del encuentro Chicago Soul & Blues Legend, en el Willys Bar.

El legendario músico nacido en Mississippi estará acompañado de una banda de músicos mendocinos, para recrear el espíritu de la música negra en Mendoza.

“Ya tuvimos una experiencia previa con Chris Cain y estamos trayendo músicos de allá, como para traer la experiencia más cercana de estar en un bar de Chicago, de Nueva York con el blues que suena en esos lugares”, comenta Germán Peña bajista de la banda que acompañará al guitarrista.

En una gira por Sudamérica, Jimmy Burns sólo visitará Buenos Aires y Mendoza, donde ofrecerá dos conciertos el viernes 8 y sábado 9 de julio, en el Willys Bar. Allí actuará junto a la backing band formada por Santiago Rosselli (piano), Didier Turello (batería), Nicolás Cabrera (guitarra) y Germán Peña (bajo).

El guitarrista brindará dos show en el Willys Bar.

“Jimmy viene solo y nosotros le hacemos de backing band, que para nosotros es un sueño cumplido. Vamos a tocar todo el repertorio de él, porque no es fácil que el artista quiera tocar con una banda que no conoce. Prácticamente no tendremos ensayo, por eso es un desafío”, detalla Peña.

Desde pequeño, Jimmy Burns fue un autodidacta de la música y aprendió a tocar la guitarra. Debutó con The Medallionaires, quienes grabaron un par de temas doo-wop. Luego grabó en solitario durante la década del ‘60.

Para 1990 comenzó una larga residencia en el Smokedaddy Club de Chicago. Fue allí donde el jefe de Delmark Records, Bob Koester, escuchó por primera vez a Burns actuar y acordó grabarlo. Su álbum debut para Delmark en 1996, Leaving Here Walking, y recibió dos premios W.C. Handy.

Luego, Burns comenzó a realizar giras internacionales y grabó álbumes como “Night Time Again”, “Stuck in the Middle”y “Live at Blues”, todos con Delmark Récords.

“El blues es un género que si conoces el lenguaje y la estructura, se hace cotidiano el repertorio, aunque no lo subestimamos, al contrario, hemos ensayado mucho para este show que marca una cita importante en Mendoza. Por suerte hay un público muy blusero que lo recibe muy bien y tenemos a nuestros artistas que están arraigados al género.

La Ficha

JIMMY BURNS EN CHICAGO SOUL & BLUES LEGEND

Días y hora: viernes 8 y sábado 9 de julio, a las 22.

Lugar: Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria).

Entradas: $2000. En entradaweb.com.ar