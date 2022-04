Jim Carrey anuncia que se retira de la actuación: las razones de su drástica decisión

El actor estadounidense Jim Carrey dijo que piensa en dejar la actuación tras el estreno de “Sonic 2, la película”, la cinta animada a la que le pone voz.

“Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”, dijo Carrey, de 60 años, en una entrevista con Acces Hollywood y citado por el sitio estadounidense Variety, tras lo cual acotó: “Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar, pero me tomaré un descanso”.

En ese sentido, el intérprete explicó: “Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad: Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”

Con una carrera forjada en la comedia, Carrey saltó a los primeros planos con sus protagónicos en “La Máscara”, “Tonto y re tonto” y la saga de “Ace Ventura”. Sin embargo, también supo armar muy buenos papeles dramáticos en películas como “The Truman Show”, “El número 23″ o “El eterno resplandor de una mente brillante”.

Indignado con Hollywood

El sonado incidente entre Will Smith que le pegó una cachetada en vivo al humorista Chris Rock en plena entrega de los Oscar generó mucha polémica y debate. Muchas voces se alzaron para opinar y una de las más llamativas fue la de Jim Carrey.

El actor criticó duramente el accionar de Smith en los Premios de la Academia del domingo por la noche, y apuntó contra todos sus colegas y demás integrantes de la ceremonia que posteriormente le dieron al actor una ovación de pie luego de que se llevara el Oscar al Mejor Actor por su papel en “King Richard” minutos después de agredir a Rock, mientras la multitud se levantaba de sus asientos.

“Estaba asqueado. Me asqueó la ovación de pie a Will Smith. Es la demostración de que Hollywood ya no es el club que encanta”, dijo Carrey a Gayle King en una entrevista de “CBS Mornings” que se transmitió este martes.

“(El golpe) salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Ensombreció el momento brillante de todos.. Fue egoísta”. sostuvo el actor de 60 años.