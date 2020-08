Jessica Torrijos habla sobre el teatro: “Es difícil reinventarte cuando uno lleva tanto tiempo en esto”

Los actores, principalmente del teatro, tuvieron que poner las cartas sobre la mesa y salir a buscar alternativas para llevar adelante la situación que se ha vivido en estos últimos cuatro meses.

Jessica, lejos de quedarse de brazos cruzados, estrenó el fin de semana pasado “Lo doy todo”, el nuevo programa de Canal 7 bajo la conducción de Gabriel Canci.

“Me llamó Gabriel y me dijo que me quería en un programa con él, a mí me gustó muchísimo la idea porque hace muchos años estoy presentando proyectos en los canales, pero nunca tuve la oportunidad, he estado en cositas, pero el humor no tiene mucha cabida. Cuando Canci me dijo esto y que yo podía estar con mis personajes libremente, sin otro rol que el que yo sé hacer, me encantó la idea”, cuenta la dramaturga a Los Andes.

Canci, Torrijos y Jessica Lazo son los encargados de animar las tardes de los sábados con sketches, información de distintos ámbitos y muchos premios para que el público se sume y forme parte de la dinámica del programa.

Gabriel contó que la idea del programa surgió para satirizar la propia realidad, esta situación que genera tanto estrés y que ellos buscan levantar el ánimo a la gente y pasar este momento con un trago dulce.

Con un formato humorístico basado en situaciones que transitamos durante la pandemia, la nueva producción reúne a este equipo que le aporta su propia impronta y encaja perfectamente en el formato.

“Ha sido una experiencia muy gratificante, otras veces me ha tocado hacer cine o televisión aburridos, en esta oportunidad pudimos divertirnos y tiene mucho que ver también la gente que participa de afuera.”

Se hablan temas relacionados al ámbito artístico y turístico, habrá charlas sobre moda y juegos con premios de hasta 20 mil pesos por programa en ordenes de compra que abarcan desde productos del supermercado y belleza hasta indumentaria.

Además, en su parte humorística nos encontramos con la tienda de indumentaria de Canci que vende muchas cosas por la pandemia y necesita salir adelante. Él muy glamoroso con su empleada Jessica que es muy elegante y habla italiano. Es allí donde toma protagonismo el personaje de Torrijos quien genera el conflicto que se desatará en la historia.

“A partir del conflicto me fijé qué personaje mío puede entrar y son los personajes míos que han visto en el teatro. La cheta, la tanguera, la Gladys que es una señora grande, y ver cómo entrarían en la pandemia. Mis personajes del teatro van a salir en otro contexto”, expresa.

Además, este programa tendrá una dinámica distinta en cuanto a sus espacios. ¿Los escenarios? Cada uno de los teatros de la provincia. “Canci ajustó todo para que una vez por mes estemos en diferentes teatros, en agosto estuvimos en el teatro Plaza. En septiembre estaremos en otro lado.”

Torrijos asegura que en momentos como el que estamos atravesando “es fundamental el humor, es la única forma en que podés sacar a la gente de esta locura”. Y expresa que, en su opinión, la televisión es la encargada de llevar esta tarea adelante. “Todos estamos cansados de que todo el día sea el coronavirus y las muertes. La televisión está equivocada en eso, ninguna mente puede aguantar en un estado así de sobreinformación.”

Su situación con el oficio

No sólo ella sino todo el ámbito teatral de Mendoza está pasando un mal momento desde que los teatros cerraron y las alternativas virtuales no resultan ser suficientemente efectivas para sustentar las necesidades de los actores.

“Lo he vivido terriblemente porque me dedico a esto, por más que sea profesora, tengo cuatro horas titulares y con eso me he estado acomodando. Es terrible lo que está pasando para las personas que trabajamos en estos rubros, y ni siquiera nos nombran, es como si no existiéramos, la atención pasa por el turismo pero no por la cultura”, expresa Jessica.

En la vida de la actriz, las redes sociales no funcionan. Si bien muchos artistas se han reinventado a través de la virtualidad, la realidad de otros es que no se compara en absoluto con lo que venían proyectando. “Las plataformas sirven para mostrarse, pero no para cobrar una entrada. Yo soy una convencida de que nuestro trabajo de actores es como el de los médicos, los médicos no operan por streaming, tenés que pagarle para que vayan a tu casa.”

Jessica se encontraba en medio de un estreno cuando se desató la pandemia. Lair Arce

Por más intentos que hizo y que en algunas oportunidades funcionó, el desgaste mental y físico que conlleva exponer su trabajo actoral por una remuneración precaria, la llevó a ella a buscar nuevas actividades.

“Cuando te dicen reinventate es hacer otras cosas, yo reinventarme a los 50 años no puedo. He estado vendiendo aceite, pintando y haciendo decoraciones, di unos talleres y se inscribió gente de otros países, he estado haciendo cositas para llevarla. Es difícil reinventarte cuando uno lleva tanto tiempo en esto.”

La única alternativa que encontró fue subir una de sus obras a la plataforma Teatro en la Nube, donde la entrada para acceder al contenido es de $300. Y si bien la llegada es poca, asegura que todo suma en los momentos de crisis.

Los proyectos que quedan en el tintero

Un fin de semana antes de que comenzara la cuarentena, la dramaturga había estrenado su nuevo material ‘Menospausias’, una obra que con humor aborda uno de los temas más controversiales en la vida de la mujer. “Trata sobre la edad de las mujeres, un nuevo ciclo femenino. Son varios personajes como es mi estilo, que atraviesan esto de diferentes formas”, cuenta.

Además, y como para darle su toque ideológico, cuenta que la obra cierra “con un monólogo de remate que habla de todo esto diferente que tenemos con los seres masculinos, hacer hincapié en esto de ¿por qué es tan injusto que nosotras tengamos tantas cosas que nos pasan y los hombres no? Todo en tono humorístico claro.”

La gente disfrutó de esta nueva entrega de Jessica, aunque poco duró en los escenarios. Claramente, esto no fue motivo para desanimarse, el tiempo es oro y ella esta sacando provecho de esta etapa de aislamiento para planear nuevos proyectos que atraigan a su público.

La actriz mendocina estará los sábados en el programa de Gabriel Canci.

“Estoy escribiendo una novela dramática para un concurso de dramaturgas femeninas, no es lo que yo suelo hacer. Me gusta escribir y casi nunca tengo tiempo, quiero ver si hago algo corto, pero necesito que la gente pague una entrada, aunque no está funcionando. Estoy aprovechando a hacer proyectos nuevos y otros que tenía empezados. Tengo ganas de hacer un musical y un cabaret.”

Con obras en proceso y su programa en el canal 7, Jessica vuelve cargada de nuevas vibras para regresar con todo a los escenarios. Ya sea de forma televisiva o presencial, podremos disfrutar de sus personajes incluso en cuarentena.