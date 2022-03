“Jardín de la Ópera”, una nueva comedia en el teatro Las Sillas

El teatro más allá de la espectacularidad. Crudo, donde el diálogo es el protagonista e hilo conductor de la trama, en un encuentro realista, pero sin dejar el absurdo y el humor de lado.

“El Jardín de la Ópera”, es la nueva obra escrita, dirigida e interpretada por Sergio Martínez, en donde vuelve a su mejor traje, la comedia. En escena junto a Rosana Sarubbi proponen una historia cargada de comicidad pero también de reflexión. La propuesta se estrena esta noche, en el marco del ciclo Noche de Vinos y Estrellas, en el teatro Las Sillas.

La mirada de dos adultos sobre el mundo

La trama trata el encuentro entre dos personajes adultos especiales y distintos que coinciden a través de sucesos fortuitos, que los llevarán a entablar un vínculo.

“Este texto lo escribí cuando comenzó la pandemia, que no está referido a ese tema, sino a la soledad de las ciudades. Y es una obra atravesada por el humor. La base está puesta en la necesidad de la convivencia, ese es el espacio de los personajes teatrales, en una situación determinada que los haga convivir desde la perspectiva del mundo que tienen. La situación se torna divertida por como lo cuentan y el momento de la vida que transitan, más reflexivos, maduros y sin pelos en la lengua”, detalla Sergio Martínez sobre su nueva obra que lo tiene en triple rol.

Lejos de la espectacularidad, los personajes transitan por diferentes emociones y reflexiones, siempre tamizadas por la comedia, poniendo en juego el diálogo entre los personajes.

“Esta propuesta está dentro de otra anterior que es “Algunos días sueltos de noviembre”, y la llamamos teatro artesanal. Hemos reducido el nivel de espectacularidad, para concentrarnos más en la emoción de los personajes y la afectación directa del público. Va por lo íntimo y lo cercano, que nos ayuda a descubrir una estética y humor distinto. Todo está puesto en la actuación, personalmente me he sentido muy cómodo porque es un registro que me gusta, una actuación sin tanta performance”.

"El Jardín de la Ópera", la nueva obra de Sergio Martínez.

Con una propuesta basada en la interpretación actoral, “El Jardín de la Ópera”, los personajes atraviesan distintas escenas que van haciendo entender los porqué de cada uno de ellos y al mismo tiempo ver dos personajes urbanos, que se combinan para producir una inteligente reflexión sobre la soledad en la ciudad y al mismo tiempo, conjugadas con divertidas soluciones para atravesar.

“En el encuentro de estos personajes, los diálogos se tornan muy divertidos y amenos, que los ayuda a liberarse de alguna manera. Pero siempre subyace la soledad como tópico en común”, detalla el director.

La Ficha

EL JARDÍN DE LA ÓPERA

Dirección y texto: Sergio Martínez.

Actúan: Rosana Sarubbi y Sergio Martínez.

Asistente de dirección: Gabriela Barrios.

Día y hora: hoy, a las 21.30.

Lugar: teatro Las Sillas (Chile 1754, Ciudad).

Reservas: 261 364 9953.