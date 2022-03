Jada Pinkett Smith rompió el silencio luego de la polémica de los Oscar

Will Smith ha en los titulares del mundo después de protagonizar una agresión al cómico y actor Chris Rock cuando hacía de presentador en la gala de los Oscar. La reacción del actor se origina, luego de los comentarios que realizó, el que fuera su amigo, sobre el aspecto físico de su mujer causado por la enfermedad que padece, la alopecia.

Muchas celebrities se hicieron eco de lo acontecido, sin embargo, la principal afectada por estas bromas de mal gusto, Jada Pinkett Smith, había decidido no pronunciarse al respecto de manera pública hasta ahora.

Tras el comunicado de perdón emitido por su marido en la madrugada del lunes, la también actriz ha querido romper su silencio y utilizar sus redes sociales, donde cuenta con más de once millones de seguidores, para dar un poderoso mensaje. “Ahora es tiempo para curar y estoy aquí para ello”, rezaba la imagen, que no iba acompañada de ningún tipo de explicación adicional.

Jada Pinkett Smith y su mensaje pacificador en las redes.

Estas han sido sus únicas palabras tras la polémica; una llamativa aunque contundente indirecta que no está dejando indiferentes a sus miles de seguidores, y que ya circula por las redes sociales camino de ser viral y que cuenta con miles de corazones.

Will Smith junto a su esposa en la entrega de los Oscar.

El pedido de disculpas de Will Smith

El día después de abofetear a Chris Rock en el escenario de los Oscar 2022 , Will Smith expresó en redes sociales unas disculpas públicas diciendo que estaba “fuera de lugar” y que sus acciones “no representan al hombre que quiero ser”.

Las consecuencias de la entrega de premios del domingo continuaron el lunes cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas condenó la aparición de Smith en el escenario y dijo que iniciaría una investigación al respecto. Minutos posteriores al incidente, Smith dio una disculpa en su discurso de aceptación como mejor actor, que notablemente no incluyó a Chris Rock.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”, dijo Smith. “Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas sobre mí forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Las disculpas de Will Smith en sus redes

Smith agregó disculpas a la academia de cine, los productores de la transmisión, los asistentes, los espectadores y la familia Williams, ya que Smith fue premiado por su papel de Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena.