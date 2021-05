Inexplicable con William Shatner: “La serie da esperanza y voluntad de descubrir algo más”

History Channel estrena la segunda temporada de “Inexplicable con William Shatner”, la serie de no ficción comandada por quien fuera el Capitán Kirk de la nave Enterprise, en la famosa entrega televisiva de los años ’60 Star Trek (Viaje a las Estrellas). La nueva propuesta (lejos de la serie interestelar más vista de todos los tiempos) presenta y explora los misterios más inexplicables de la humanidad que aún no tienen respuesta.

“Inexplicable” es una creación de los mismos productores de “Alienígenas Ancestrales” y “La Maldición de la Isla” conducida por Shatner, leyenda de Star Trek y ganador del Emmy y Globo de Oro, que aborda el tema de los OVNIs, oscuras profecías, extrañas momias, grandes escapes, increíbles monumentos y estructuras edificadas hace miles de años, desapariciones misteriosas, casos sin respuesta de robos y crímenes, y los secretos detrás de Atlantis, el continente perdido. Con la ayuda de los científicos más importantes, testimonios en primera persona y recreaciones dramáticas, Shatner plantea varios interrogantes acerca de estos misteriosos eventos, que se van desarrollando en cada emisión.

Luego de la positiva repercusión que tuvo la primera temporada, llega esta nueva entrega que se estrena hoy a las 21.50, en History Channel.

En la conferencia exclusiva con William Shatner, de la que participó Los Andes, se abordaron distintas temáticas relacionadas tanto con el estreno de “Inexplicable” como con la vida del actor y diversas anécdotas de su época de Capitán Kirk. “Nuestra serie trata sobre todos estos maravillosos e intangibles misterios que no parecen tener una respuesta, aunque en algunos casos logramos acercarnos bastante”, explica Shatner, quien asegura ser un verdadero curioso de los misterios que lo “llenan de intriga”.

Con 90 años, William Shatner sigue al frente de uno de los programas de mayor éxito History

El interés del actor con respecto a estos temas nació a partir de un revelador momento en su vida que lo llevó a preguntarse acerca de la existencia de la humanidad y eventos que no tienen respuesta. Shatner, quien se hizo famoso por la saga que completaba en dupla con el Señor Spock, nació en 1931 en Montreal, Canadá. Es un actor, director, autor y cantante reconocido por su distintiva voz y sus papeles no solo en “Star Trek”, sino también en otras producciones más recientes.

Sus comienzos como actor se remontan a 1956, cuando se inició en Broadway en la obra Tamburlaine the Great, tras lo cual consiguió varios papeles tanto en cine como en televisión. La fama llegó apenas 10 años después, con el papel del Capitán James T. Kirk en Star Trek, al mando de la USS. Enterprise, una nave espacial que viajaba por el espacio en el siglo XXIII. Kirk se encontró con todo tipo de extraterrestres inusuales y situaciones desafiantes durante sus viajes. Acompañándolo en estas aventuras estaba su leal equipo, que incluía al primer oficial, el Sr. Spock (Leonard Nimoy) y al oficial médico, el Dr. Leonard “Bones” McCoy (DeForest Kelley). La serie duró tres temporadas y se realizaron 79 episodios, tras lo cual, -apenas dos años después de su estreno-, fue cancelada, en 1968.

Sin embargo, se hizo aún más popular gracias a una reposición del programa, que se emitía los sábados por la mañana, a mediados de la década de 1970, y resucitó como una película de acción en vivo en 1979.

Una inteligencia artificial fue creada con su imagen History

Volviendo al papel de Kirk, Shatner protagonizó Star Trek: The Motion Picture. La cálida recepción de la película por parte de los espectadores demostró el cariño del público por la vieja serie. Al comienzo de la película, Kirk se convirtió en almirante, Bones se retiró y Spock regresó al planeta Vulcano. En la secuela Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Kirk tiene que vencer a un viejo adversario en busca de venganza, Khan Noonien Singh (Richardo Montalban). Siguió con Star Trek III: The Search for Spock (1984) y Star Trek IV: The Voyage Home (1986). El siguiente capítulo de la serie de películas de Star Trek recibió una tibia recepción. Para Star Trek V: The Final Frontier (1989), Shatner no solo regresó como Kirk, sino que también hizo su debut como director de largometrajes. La película, lamentablemente, recibió críticas bastante negativas. No obstante, la secuela continuó y las siguientes entregas fueron Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991) y luego Star Trek Generations (1994) en la que los miembros de Star Trek original entregan la batuta al elenco de la serie spin-off Star Trek: The Next Generation, que marca el final del papel protagónico de Shatner en la franquicia.

Como si esto fuera poco, también tuvo roles en series como “T. J. Hooker”, “The Practice”, “Rescue 911” y “Boston Legal”, y participó de películas como “Miss Simpatía”, con Sandra Bullock y escribió varios libros, algunos de ciencia ficción, otros relativos a sus recuerdos en Star Trek y una autobiografía.

Otras actividades de Shatner incluyen un show anual que realiza desde 1990 para recaudar fondos para organizaciones benéficas que trabajan con niños, llamado Hollywood Charity Horse Show, en el que también demuestra su amor por los caballos.

A finales de 2017, la gobernadora general de Canadá, Julie Payette, nombró a Shatner oficial de la Orden de Canadá por sus contribuciones a la cultura popular y su labor benéfica.

Con 90 años ya cumplidos, el artista sigue activo, produciendo y presentando la serie Inexplicable para History Channel.

Desde Platón hasta nuestros días, la Atlántida sigue siendo un misterio History

Al inicio de la charla via Zoom con Shatner, por la nueva temporada de Inexplicable, Shatner fue consultado acerca de qué le dejó la serie: “Aprendí que yo creía que sabía algo. Leo mucho, hablo con gente como vos y aprendo, pero me di cuenta de que en realidad no sé nada” y agregó “Eso en sí mismo es desmoralizante y a su vez crea una esperanza y la voluntad de descubrir algo más, que creo que de eso se trata justamente esto”.

En este sentido el actor se refirió a su creencia de que la vida en sí es algo inexplicable y que todos los seres vivos tienen la misma capacidad de comunicarse. “Los árboles, los peces, las partes más básicas de la vida se comunican. Los virus se comunican, de alguna manera. Estamos todos unidos. ¿Cómo? Eso es lo que resulta inexplicable”, detalló.

En la charla, el actor recordó su paso por Argentina “anduve a caballo en las pampas, pesqué en varios lugares” y luego mencionó la experiencia de su paso por distintos países de Latinoamérica. “Estuve en las grandes ciudades. Aprendí a querer a su gente. Eso fue fantástico. Estuve en México, Brasil, Panamá. Descubrí solo un poquito de Argentina Tengo a toda Latinoamérica por descubrir”.

Grandes misterios sin resolver serán develados en esta temporada - History

El interés de Shatner por diversos temas lo llevó a incursionar en la inteligencia artificial (AI) “Yo me uní a una empresa que se llama Storyfile y pasé cinco días siendo filmado por dieciocho cámaras, hablando hacia un micrófono que grababa mi voz para alimentar una inteligencia artificial. La gente detrás de cámara me hace una pregunta tras otra. Esto fue durante cinco días, diez horas por día y toda esa información fue a una inteligencia artificial. Esa entidad ahora existe, y están jugando un poquito con eso para que cuando esté listo y uno apriete un botón y haga una pregunta, la figura tridimensional que soy yo, responderá sobre la base de todo lo que yo fui diciendo y con lo que se alimentó. Imagina tener un dispositivo donde uno puede apretar un botón y hacerme una pregunta a mí dentro de 50 años y que esta figura responda la pregunta como yo la hubiera respondido. No puedo explicar cómo funciona o qué usos finalmente tendrá. No tengo idea”, argumentó entre risas.

William Shatner guía este encuentro con lo oculto History

Sinopsis de Inexplicable (2da temporada)

Sábado 22, La búsqueda de Atlantis: Según Platón, el continente perdido de Atlantis fue el hogar de una civilización avanzada destruida en una catástrofe. Durante siglos, los arqueólogos han intentado probar su existencia. ¿Podrá la nueva tecnología disponible ayudar a encontrar evidencia?

Sábado 29, Momias Misteriosas: Desde las civilizaciones antiguas hasta los imperios del siglo veinte, la humanidad ha tenido siempre la inexplicable fascinación de preservar a sus muertos. ¿Es sólo por una cuestión sentimental que no nos permite dejarlos ir?

Sábado 5, Ingeniería Extraordinaria: Desde Stonehenge, hasta la catedral de Notre Dame o los rascacielos más altos del mundo, las extraordinarias obras de ingeniería son evidencia de un fuerte instinto dentro de nosotros que no comprendemos completamente.

Sábado 12, El misterio de las plagas. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del letal Coronavirus se había convertido en una pandemia mundial. Examinaremos algunas de las plagas más devastadoras. La vacuna de Jenner fue uno de los primeros avances importantes en la medicina moderna y ayudó a poner fin a la actitud supersticiosa de la humanidad hacia la enfermedad. Pero en el futuro, ¿podríamos enfrentarnos a enfermedades diferentes a las que hemos experimentado en el pasado?