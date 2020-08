Imperdible: Los Nocheros cantarán hoy su disco “Signos” por streaming

El poder de convocatoria de Los Nocheros no decae, a pesar de las nuevas formas y circunstancias. El cuarteto folclórico no se queda atrás y el 25 de mayo fueron de los primeros en irrumpir en el streaming con su primer concierto, que inauguró su grilla de shows a lo largo del año: quieren repasar toda su discografía interpretando cada mes un álbum entero.

Y hoy es el turno de “Signos” (1998), su disco más popular. El que vendió más que todos, el que le valió Disco de Diamante y que incluye hits como “Entre la Tierra y el Cielo”, “La Yapa”, “Cosa Peligrosa”, “Signos”, “Soy Como Soy”. Además, se suma a la fecha la celebración por el Día Mundial del Folclore.

Así como el álbum marcó un antes y un después en el camino del grupo, también lo hizo en el folclore argentino, imprimiendo la fibra romántica en el género. Por estos tiempos, el cuarteto que forman Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre, Kike Teruel y Álvaro Teruel transita una etapa de renovación y apuesta a las plataformas para fidelizar la relación con su público, que lo sigue hoy como siempre.

El ciclo vía streaming es una nueva propuesta, que comenzó el 25 de mayo con el disco “Con el Alma”, continuó el 20 de julio con “Tiempo de Amor” y el pasado 18 de julio con “Ven por mí”. Los shows se caracterizaron por la calidez y la intimidad.

La primera presentación fue registrada en “Con el Alma Sesiones 2020”, la versión en formato álbum y con sonido remasterizado, en donde recorren sus trabajos discográficos y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Así como el álbum marcó un antes y un después en el camino del grupo, al igual que en el folclore argentino imprimiendo la fibra romántica en el género, la banda comandada por Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre, Kike Teruel y Álvaro Teruel transitan una etapa de renovación y apuestan a las plataformas para fidelizar la relación con su público.

El ciclo vía streaming, es una nueva propuesta, que comenzó el 25 de mayo con el disco “Con el Alma”, continuó el 20 de julio con “Tiempo de Amor” y el pasado 18 de julio con “Ven por mí”, en la que desde la intimidad y vía streaming, Nocheros recorre cada noche un disco de su carrera.

La primera presentación fue registrada en "Con el Alma Sesiones 2020", la versión en álbum y con sonido remasterizado, en el que recorre sus trabajos discográficos y se encuentra disponible en todas las plataformas.

“Los shows nos cambian el ánimo y en este tiempo cambió la mentalidad . La clave está en manejar el momento. Como banda somos de poco descanso, porque siempre estamos de gira o sacando un disco y haciendo cosas permanentemente. Hicimos un ‘meet and greet’ con el público vía Zoom y se dan cosas re lindas, desde tener un momento para charlar y nos dicen que los sacamos de la rutina, los hacemos olvidar las cosas malas. Y nosotros también nos olvidamos, así que es un remedio para ambos”, confiesa Álvaro Teruel, el más joven del grupo, que desarmó la valija después de años de gira y ahora disfruta de estar en su Salta natal y concretar un proyecto postergado.

-¿Esperaban tanto éxito en los conciertos por streaming?

-Esa siempre fue nuestra inquietud, porque fue una idea que se gestó hace tiempo. Pero cinco años atrás era impensado. Porque el circuito de la música comercial también va por el streaming. Somos artistas populares, pero también al tener un equipo grande de trabajo lo podemos hacer. Y somos conscientes que por internet pasa todo. Y en simultáneo: la comunicación emocional e instantánea viene por las redes. Y esa red alimenta todo lo otro. Es más, si seguíamos de gira quizá nunca lo hubiésemos hecho, porque es un proyecto que teníamos hace rato, porque lo veíamos elemental. Además te ven en distintas parte del mundo, te escriben, comparten con vos. Y armás comunidad, porque hay mucha gente que le interesa conocerte y disfrutar la música.

El grupo más popular del folclore argentino se adapta a los tiempos y lanzó "Con el Alma Sesiones 2020", la versión en álbum y con sonido remasterizado de su primer concierto por streaming.

-Hay que adaptarse a la conexión con el público a través de las redes sociales, ¿costó entenderlo en el grupo?

-En ese sentido el más cabeza abierta es Mario, mi viejo, que lo planteó hace rato. Y el Quique y Rubén no lo tenían en cuenta. Pero es entendible, porque ellos hicieron un éxito y se manejaron de otra forma, entonces era desestructurar las formas y confiar. Y nos sigue pasando un poco que nos preguntamos: “¿Qué mostramos? ¿Qué es lo que interesa?”. Porque la conexión sucede cuando cantamos. Pero hay otra parte que complementa, que es la vida cotidiana, las cosas sencillas. Además el lenguaje que hay que aprender es el de los más jóvenes, porque la evolución va por ahí. Creo que lo más difícil es decodificar todo eso, y lo vamos haciendo sobre la marcha.

Dada las circunstancias que vivimos, el show en vivo lo veo como un regalo a futuro. Pero se puede planificar, hacer conciertos online y giras, porque por suerte tenemos la posibilidad de hacerlo, con buena técnica y un equipo de trabajo muy grande.

-¿Pensás en hacer tu camino solista en la música en algún momento?

-Yo he comenzado tantos caminos que no sé cual voy a terminar. Me gusta el teatro, el cine, la música, me gusta tocar la batería, el piano. El día que enganche todo eso en un solo camino podrá darse. Creo que tengo que desestructurarme y dejarme ser. Tengo muchos proyectos abiertos, pero vivo haciendo y ahora pienso en el día a día.

-¿Pero no te cerrás a salir del grupo y hacer tu carrera?

-No. Siempre lo hicimos y no tendría ningún problema de hacerlo. Además siempre tengo el apoyo de ellos para hacerlo.

-Con el regreso de tu papá al grupo, ¿crees que el público acompañó en el momento difícil que atraviesan como familia?

-Creo que manejamos la situación como pudimos y gracias a Dios eso ya pasó. Espero lo mejor para mi hermano. Sí me dolió mucho que mi papá se alejara por un tiempo, tanto por él como por los compañeros de banda, porque también tuvimos otros momentos particulares. Y son situaciones que a uno lo ponen en riesgo y de a poco vamos haciendo. Por suerte la gente lo entendió y acompañó. Además en el interior de una familia hay un mundo y muchas situaciones dolorosas. Hay que saber pasar el momento y es un gran aprendizaje para todos. Porque sacar conclusiones ahora es muy fácil, pero cada uno lo transita como puede.

La Ficha

NOCHEROS PRESENTA “SIGNO”

Día y hora: hoy, a las 19.

Entradas en www.tickethoy.com