Imperdible: HBO contraataca con dos súper series

Desde anoche están disponibles en HBO Go, la plataforma streaming de esa señal, los primeros capítulos de dos series que seguramente darán que hablar: “The Third Day” y “We Are Who We Are”.

Y si no fuera suficiente para garantizar la calidad de las mismas el hecho de que sean producidas por HBO (siempre a la vanguardia de los seriéfilos por sus excelentes historias) hay que decir que detrás de estas dos miniseries hay actores de lujo.

“The Third Day” es protagonizada por Jude Law y Emily Watson, dos grandes actores que ya son marca de la casa: Law protagonizó “The Young Pope” y “The New Pope”, mientras que Watson se lució el año pasado en la miniserie “Chernobyl”. A ellos se suma Naomi Harris.

La acción, llena de drama y de misterio, nos transporta a una isla que oculta extraños habitantes y rituales secretos. Creada por Dennis Kelly, autor de la serie de culto sobre conspiraciones “Utopia” (2013-2014), “The Third Day” está compuesta por seis episodios y su trama se divide en dos partes, tituladas “Verano” e “Invierno”. Cada una durará tres capítulos y todo indica que, mientras Law (quien interpreta a Sam) será el protagonista de la primera parte, Harris será el personaje central de la segunda.

Pero además, el anuncio también anticipa algo insólito en la industria: entre la primera y segunda parte de “The Third Day”, los creadores de la serie, coproducida por los estudios británicos Sky Studios, también imaginaron un episodio adicional. Se tratará de un inédito experimento, que consistirá en rodar y transmitir un episodio en directo, que será emitido el 3 de octubre y durará 12 horas ininterrumpidas, anticiparon sin dar mucho más detalle.

Por otra parte, “We Are Who We Are” es el debut del realizador siciliano Luca Guadagnino en la industria de las series. Nominado al Oscar por la elogiada “Llámame por tu nombre”, retoma el género de historia de iniciación con esta miniserie de ocho episodios. Al igual que la película protagonizada por Timothée Chalamet, la trama sigue la historia de un adolescente en tierra italianas; en este caso a partir del relato de Fraser (Jack Dylan Grazer), un tímido chico de 14 años que se muda de Nueva York a una base militar en Véneto junto a sus madres Sarah y Maggie (Chloë Sevigny y Alice Braga).