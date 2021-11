Ideal para los ansiosos: Siete miniseries cortas para maratonear en Netflix

En una era de cambios y vidas aceleradas, encontrar buenos contenidos que podamos disfrutar en poco tiempo es todo un desafío. Sin embargo, las plataformas cada vez apuntan a hacer contenidos mucho más fáciles de ver y de tiempos reducidos.

Así es el caso de Netflix, que desde hace algún tiempo apunta a las miniseries de pocos capítulos, ideales para aquellos ansiosos que desean terminar los contenidos en poco tiempo, o quienes cuentan con poco margen para sentarse a ver una serie extensa.

Por eso, hoy repasamos siete opciones de Netflix en todos los colores y estilos para que, si cuentas con poco tiempo, no tengas excusa para disfrutar de un buen contenido audiovisual.

Guía astrológica para corazones rotos

La nueva serie de Netflix propone una comedia romántica que cuenta con seis capítulos de poco más de 30 minutos cada uno. Esta Guía astrológica para corazones rotos cuenta la historia de una mujer de 30 años que busca sacar adelante su vida privada y profesional, pero no ha tenido propuestas laborales luego de separarse. Sin embargo, todo cambiará cuando conoce a un gurú de astrología.

Poco Ortodoxa

Con apenas cuatro capítulos de aproximadamente 50 minutos, Poco Ortodoxa ha sido una de las series más aclamadas del año pasado. Está basada en la historia real de Deborah Feldman, que narró en 2012 en el libro ‘Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots’.

La serie cuenta la historia de una joven judía que intenta escapar de la conservadora rama judía de los Satmar, en la que las mujeres deben vestir discretamente, cubrir su cabello y quedarse en casa para no ir a la universidad.

Sin embargo, la chica va leyendo y culturizándose y se da cuenta de que su vida puede ser de otra manera. Las aventuras la llevarán a salir de casa y conocer el mundo desde otra perspectiva.

Inconcebible

Aunque entra en las miniseries, puede que sea una de las más extensas. Con ocho capítulos de entre 45 y 50 minutos, esta miniserie narra la historia de una adolescente que informa haber sido violada. Durante el desarrollo, se retracta su historia mientras que dos detectives siguen pistas que pueden revelar la verdad.

Alias Grace

La serie cuenta con seis capítulos de 45 minutos cada uno y está basada en la historia de Grace Marks, una joven inmigrante irlandesa y empleada doméstica que fue condenada por el brutal asesinato de su jefe, Thomas Kinnear. Grace confesó que no recordaba nada del asesinato, pero los hechos eran irrefutables.

Crashing

Seis capítulos que apenas superan los 20 minutos cada uno. En esta serie vemos el latente humor de Phoebe Waller-Bridge antes de reventar el mundo de la serie de comedia con ‘Fleabag’.

Crashing sigue a un grupo de treintañeros que son los ‘property guardians’ de un hospital, y allí se quedará a vivir Lulu después de llegar a Londres y no tener trabajo ni lugar donde hospedarse.

La actriz y guionista sigue enfocada en su idea generacional de unos ‘millennials’ que iban a arrasar con todo y que, como sus precedentes, se dieron de bruces con la realidad de una crisis tras otra.

The end of the f**king world

Esta serie de ocho capítulos de apenas 20 minutos cada uno, cuenta la historia de dos jóvenes que se escapan de sus vidas para vivir aventuras increíbles. Un psicópata en ascenso y una rebelde hambrienta conforman esta dupla en una comedia negra que lleva al espectador en una montaña rusa de emociones.

Alguien tiene que morir

Probablemente, una de las series más cortas en calidad de capítulos. Con tres capítulos de 50 minutos aproximadamente cada uno, esta historia española recorrerá algunos sectores más históricos con actores como Carmen Maura, Ernesto Alterio, Cecilia Suárez, Ester Expósito y Alejandro Speitzer.

La sociedad española cambió completamente tras la Guerra Civil. Así nos lo demuestra el director mexicano Manolo Caro que ya demostró su valía con “La Casa de las Flores”. Esta historia relata los secretos familiares más oscuros en medio de una de las épocas más dura del franquismo.