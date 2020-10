Humor pese a todo: Daniel Quiroga llega al streaming con sus monólogos

“Monólogos vivos. Relatos de sobrevivientes” es el ciclo que producen en conjunto Tres Australes Productora y el Teatro Selectro. Un ciclo que, desde el título, nos lanza una clave de lo difícil que es producir cultura en medio de esta pandemia que aun está lejos de terminar. Una supervivencia, dicen.

En su tercera fecha, que es hoy, el protagonista es Daniel Quiroga. No haría falta presentarlo: inmenso y prolífico actor mendocino, a quien muchos conocerán por hacer reír puntualmente cada fin de semana, en algunos santuarios de la escena independiente como eran Los Ángelitos y La Comedia. Shows como “Mimonólogos” y “Mentiras”, entre muchos otros, son infaltables de la cartelera; y sus inolvidables dúos con el Flaco Suárez, como “Educando al nene”, hicieron reír a más de una generación.

Ese oficio semanal es justamente el que se encuentra impedido por la emergencia sanitaria y las medidas de distanciamiento. Y es ese oficio el que se pone a prueba a la hora de ofrecernos, en medio de una situación tan difícil, un rato de humor y entretenimiento.

En esta función especial, Quiroga charla de los momentos particulares en que vivimos y repasa momentos de la vida, en especial la relación con las mujeres de su familia que lo marcaron. Un show que es cómico, pero que no estará alejado de algunas nostalgias y reflexiones.

Para sumarle valor a la propuesta, desde la producción crearon un sistema de entradas con beneficios, como la posibilidad de recibir junto al ticket una pizza por delivery (un “combo” que han probado con éxito algunos artistas como Hernán Casciari). Es así: por un valor de $500, viene acompañada con la posibilidad de tener una pinta de cerveza de regalo en Pirca, 200 pesos de descuento en Club Roll, o una pizza gratis en Prontino (hay que consultar bases y disponibilidad según zona geográfica). Con la compra de la entrada, minutos previos al show, les llegará un correo con el link que habilita la transmisión. Y cabe aclarar que una vez estrenado el espectáculo podrán verse durante 48 horas para que puedas reírte una y otra vez.

-¿Cómo te llevás con este formato?

-Hice una función por Zoom, pero no con el equipamiento que tenemos en esta ocasión. Fue la primera experiencia, que no es fácil. No es agradable para nosotros los artistas entrar en esta búsqueda de una nueva comunicación. Con las pocas herramientas que tenemos, nos pusimos a investigar y a hacerlo lo mejor posible con el trabajo que teníamos encima. Preparándonos y con ayuda de gente que conoce de redes, porque en mi caso no conozco mucho. Es un trabajo que hacemos desde la autogestión y probando, probando. Creo que es una experiencia positiva, porque de todo se aprende, pero no deseo que sea la única de aquí en adelante.

-¿Te afecta a nivel emocional?

-Es una situación totalmente distinta. Cambia todo: no tenés el feedback con las personas, las transiciones, las pausas, todo se modifica. Puedo hacer lo que hice toda mi carrera y del otro lado de repente no tener ninguna respuesta...

-Y eso se debe notar en el humor, que necesita de un clima...

-Sí, sobre todo en el humor. No tenés esa respuesta y se hacen grandes espacios sin cubrir. La mirada directa al público, la carcajada, la participación, la complicidad... Se pierden un montón de cosas, para uno y para el espectador. Pero sí destaco que es una forma de estar presente, porque no tenemos otros recursos por ahora. Esta es la única forma de estar ahí y que entre un chelín, que tampoco es mucho, porque estas cosas no son muy abarcativas. Si lo hace Pinti es otra historia, porque tiene otro alcance, pero para nosotros en las provincias no es lo mismo. Y tampoco lo podés repetir todas las semanas, como hacíamos muchos.

Junto a Ernesto "El Flaco Suárez" forma la dupla actoral más querida de Mendoza.

-Como contraparte, quizás la gente esté necesitando mucho el humor y va a estar receptiva.

-Siempre va a haber un público, un receptor. Y también hay un montón de gente que recién ahora se está acostumbrando a esto, a meterse en un link para ver el espectáculo. En general la gente que nos va a ver por streaming es la que ha ido al teatro antes a vernos y te sigue y tiene cierta empatía. Pero la que no fue al teatro antes, ahora menos va a meterse a un link para ver un espectáculo. Prefiere ver fútbol o cualquier otra cosa.

-A nivel artístico, ¿qué preparaste? ¿Vas a ir a los sketchs que sabés que seguro funcionan?

-Hice una selección de monólogos que creo que son los más adaptables o cercanos a este formato. Como siempre, en ellos hablo sobre mí, sobre mi existencia y mis alrededores en cuanto a afectos. Hago uno de “Agarrate Catalina”, otro de “Mentiras”, y dos o tres nuevos. Es como un salpicón.

-¿Quisiste incorporar de alguna forma el tema de la pandemia a los personajes?

-No, no es mi interés bajar una línea ideológica, política o circunstancial en mi laburo. Prefiero en una charla privada dar mi opinión personal.

Crédito: José Gutiérrez / Los Andes

Esperando poder trabajar

Quiroga, como muchos otros artistas y otros sectores de la economía, está pasando meses duros a raíz de la pandemia. Por eso no quiso dejar de enunciar la situación de emergencia que se está viviendo, pues la cultura se motoriza en gran parte por la autogestión, “y ahora no se puede gestionar”, resume.

“La realidad es que como todos hemos pasado por todas las emociones”, dice sobre su experiencia personal. “Hemos tenido días buenos, días malos, días depresivos, de ausencia afectiva, de estar tirado, de tener ganas de gritar y salir a dar un abrazo. Hemos pasado de todo”, nos cuenta.

“Yo primero quise tener en claro el proceso que estamos viviendo, después intenté relajarme, después empecé a necesitar ayuda de amigos, como contención, y desde lo económico, y después fue ver cómo volver a insertarme de a poco, para conseguir algo de dinero. Y así la vamos piloteando. No es una cosa que va a cicatrizar: esto va a quedar en todos, de una u otra forma. Nosotros estamos con una herida muy abierta, como tantos otros sectores, pero la cultura siempre se deja para el final”, concluye.

La ficha

Daniel Quiroga vuelve al teatro, vía streaming.

Día y hora: Hoy, sábado 3 de octubre, a las 21.

Entradas: https://danielquiroga.eventbrite.com.ar. Valor general: $500 con una pinta de cerveza de regalo en Pirca, 200 pesos de descuento en Club Roll o pidiendo en Prontino te regalan una pizza Muzzarella (Consultar bases y disponibilidad según zona geográfica)

Producen: Tres Australes Productora y Teatro Selectro