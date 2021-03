Hugo Lobo: “Hoy son todos independientes porque la industria musical casi no existe más”

Recorrer de norte a sur, o de oeste a este nuestro país en soledad no es algo nuevo para Hugo Lobo. En estos meses extrañó la posibilidad de subirse a un escenario y ofrecer la magia en los vientos, como él solo lo sabe hacer.

Pero con el panorama más claro, el trompetista y líder de Dancing Mood se armó una hoja de ruta bien movida para aprovechar el viaje y volver a tocar. Ya pasó por Córdoba, Tucumán, Jujuy, llegó al corazón de Tilcara y después bajo hasta San Luis para recalar esta noche nuevamente en Mendoza.

Esta vez será el escenario del teatro Plaza quien lo reciba junto a la participación de las bandas locales CDM + Día 1. Hugo, su trompeta, su gorra, lentes ahumados y su singular look urbano son suficientes para imaginar una noche a puro ska y reggae con el encantador de los vientos.

“Salir del lugar donde uno está es complicado, los micros de gira están inhabilitados y es muy costoso alquilar un micro común. Para los que producen el evento o el show es un monto a cubrir terminan siendo altos y es ridículo pagar una entrada cara. Por el momento la única posibilidad es hacerlo de esta manera”, reflexiona el músico sobre la imposibilidad de concretar una gira con la big band, aunque disfruta de salir liviano de su casa con su plan solista.

El tiempo le dio la razón

Firme en sus convicciones, Hugo Lobo tuvo bien en claro que quería hacer su propio camino. Después de tocar con bandas reconocidas del rock, ska y reggae, en el 2000 le dio forma a su propio sueño, una big band llamada Dancing Mood.

Moldearon un sonido con raíz del reggae y otros estilos, adaptada en forma instrumental al ska jamaiquino. Pero en paralelo, Lobo moldeo su carrera solista y con la experiencia que lo acompaña, además de ser considerado uno de los mejores trompetistas en la escena nacional, a lo largo de los años no negoció la libertad y hoy eso le permite adaptarse a las circunstancias.

Con cinco discos editados durante los últimos meses aprovechó el tiempo para componer y lanzar nuevos singles. En noviembre pasado junto a la cantante Ángela Leiva, una de las voces más prometedoras de la cumbia y la música melódica presentó “Agua Nueva”. Siempre sin traicionar sus principios como músico independiente.

-En la actualidad todos los caminos conducen a la independencia, ¿cómo ves este proceso?

- Después de tantos años de tirar para este lado, terminó inclinándose la balanza para el lado de la independencia, que algunos lo tuvimos claro desde el principio. Hay gente que prefiere el éxito rápido y fácil y se termina dando cuenta muchos años después. Pero también con otros beneficios, hay mucha gente que se hizo independiente después de ganar mucha plata de otra manera. Hoy son todos independientes porque la industria musical casi no existe más, solo para muy pocos productos con fecha de vencimiento.

El trompetista defiende su trabajo como músico independiente.

-¿La fecha de vencimiento le cabe al fenómeno de la música urbana?

-Por supuesto, como todo. Con esto no quiero decir que el trap sea malo. Pero cuando ocurre que de una semana a otra alguien que tiene dos singles en la calle tenga dos millones de seguidores y se haga millonario por reproducciones en Spotify, me parece que eso habla de esa clase de productos. A ese éxito me refiero, por supuesto que no es culpa del artista, no desmerece la virtud o lo que tiene cada uno en su estilo. Con eso no me meto.

-¿Te interesa hacer una colaboración con un artista nuevo de ese palo?

-Siempre me interesó pero que sea natural y real. Veo mucho veterano con los colmillos buscando niños famosos para resurgir. Y me parece una ridiculez y es caer muy bajo.

Acabo de grabar un tema con Micaela Chauque, que me parece más importante para lo que yo hago. Con lo otro no me siento familiarizado, ni atraído y ellos seguramente tampoco. Si fuese natural y se da no tengo problema. De hecho hace años que hago ese tipo de cosas y fui puteado por tocar con Pablo Lescano y Dancing Mood. Acabo de grabar un tema con Ángela Leiva antes que explote mediáticamente su trabajo. Pero son cosas que se dan natural y reales, porque tenemos alguna comunicación musical en algún momento y me gusta que las cosas se den así.

-En estos meses lanzaste una tienda de discos, remeras y productos que tienen que ver con la música ¿cómo surgió?

-Lo empecé el año pasado, era un proyecto que tenía pensando y al estar sin tocar necesitaba un ingreso económico. Y al no tener una entrada laboral fija, porque los que nos dedicamos a esto no tenemos un sueldo fijo. Fue un año sin entrada económica y comencé a activar por eso, los discos, las remeras, para mover un poco el avispero también.

También estuve a full componiendo y sacando simples. No todos tienen la posibilidad de hacerlo, porque entrar a un estudio a grabar sale plata y no todos pueden hacerlo. Con los años pude resolverlo de manera independiente y produzco de esa manera.

La orquesta vuelve a sonar

Hugo Lobo mantiene su costado solidario unido a la música de la mano de la Orquesta Vamos los Pibes, donde enseña música a chicos de 6 a 13 años, en la sede social del club Atlanta. Después de un año sin actividad y con las limitaciones de la tecnología, la orquesta volverá a brillar.

“ Toda la cuarentena estuvimos repartiendo alimentos a las familias hasta el mes pasado. Gracias a Dios contamos con que el club nos habilitó debajo de las tribunas un espacio para dar clases en abril . Es un lugar al aire libre que se puede trabajar en burbuja y vamos a hacer turnos con pocos chicos, para mantener encendida la llama y que los chicos no se dispersen un año más. Por suerte a partir de abril empezamos de nuevo. Y sobre todo en esta situación donde es importante el seguimiento en esas edades para que los chicos y las chicas pongan su energía en algo positivo”.

La Ficha

HUGO LOBO EN MENDOZA

Bandas invitadas: CDM + Día 1.

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: $550 (platea alta) y $650 (platea baja). En www.hausticket.com