Hoy vuelve “Floricienta”: la histórica pelea de Cris Morena y Florencia Bertotti que sanará con el reestreno

En la tarde de este lunes se concretará uno de los momentos más esperados y pedidos durante esta cuarentena: el reestreno de “Floricienta”. A partir de las 18, en la pantalla de Telefe, se verá por tercera vez la tira infantil creada por Cris Morena y protagonizada por Florencia Bertotti. Pero esta vez, la emisión tiene un sabor especial, porque significa el broche final de la reconciliación entre Cris y Flor, luego de más de una década enfrentadas.

A pesar del abrumador éxito que tuvo la ficción, detrás se ocultan algunas diferencias entre los protagonistas y la productora, que terminaron con un fallo judicial y varios años sin relación.

“Floricienta” se vio por primera vez entre 2004 y el 2005 por la pantalla de El Trece. Capítulo a capítulo se convirtió en un éxito en audiencia, con récord para un producto infantil en el episodio 172, con un promedio de 27.8 puntos de rating.

Tal fue su éxito que se exportó a toda Latinoamérica, en Europa y Medio Oriente. Durante 2006 y 2007, a pesar de ya haber finalizado las emisiones de la tira, hubo una gran gira internacional con Bertotti a la cabeza y parte del elenco original.

En el 2012, la novela volvió a la televisión, pero esta vez en Telefe, consiguiendo otra vez muy buenas marcas de rating.

Pero como dijimos, en el medio del éxito hubo algunos problemas. Durante la grabación de la primera temporada, Juan Gil Navarro, protagonista de la tira, tuvo diferencias con Cris Morena por lo que su participación concluyó con la trágica muerte de su personaje, Federico Fritzenwalden. En consecuencia, al año siguiente Fabio Di Tomaso, tomó su rol, aunque con el paso del tiempo él tampoco tiene muy buenos recuerdos de aquellos días.

Pero el más importante de todos los conflictos tuvo de una lado a la mujer más importante de la industria infantil en el país y del otro a Bertoti y Guido Kaczka, quien era por aquel entonces su marido.

Es que una vez terminado el vínculo por “Floricienta”, cada una siguió su camino. Ahí, Flor y el conductor decidieron apostar por la producción y así crearon “Niní”, una historia que salió a competir con los productos de Cris.

“Niní” contaba la historia de una chica que solo tiene a su abuelo, con quien vive en la embajada en la que trabaja como jardinero. El personaje interpretado por la propia Bertoti conoce así al embajador Parker, interpretado por Federico Amador (con quien finalmente inició un romance y está en pareja hasta el día de hoy), un hombre soltero que tiene cuatro hijos adoptivos.

La ficción fue muy bien recibida por el público, pero desató una batalla judicial con su antigua jefa. Cris Morena y la productora RGB denunciaron a Bertotti por plagio, alegando que la nueva ficción era una copia de “Floricienta”.

Finalmente la Justicia dictaminó que los demandantes tenían razón y declararon a “Niní” como un plagio de la tira que hoy volverá a verse. Por lo que terminó de manera repentina en abril de 2010, lo mismo que la relación entre Flor y Cris.

Años después del conflicto ambas hablaron de eso: “Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, dijo Cris Morena en “Tiene la palabra” en 2018.

Pero Bertoti no coincidió: “No creo haberme equivocado con Niní. La verdad que no. Fue un programa espectacular, la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y sí, competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes”. Y añadió: “Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris”.

Sin embargo, el tiempo parece haber sanado el vínculo y para 2019 la productora se acordó de Flor en el día de su cumpleaños y ya se hablaba de reconciliación: “Feliz cumpleaños, Flor. ¡El milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante, rodeada de familia, amor, sueños! ¡Que sea así por siempre y más! ¡Lo mejor para vos!”.

A pesar de que no se han mostrado juntas para promocionar el producto, ambas han expresado su alegría por volver a ver el trabajo en la televisión, lo que parece haber sido un gesto de paz luego de una década de conflicto.