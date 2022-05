El stand de Mendoza en la Feria del Libro de Buenos Aires termina sus actividades este fin de semana

El stand de Mendoza en la Feria del Libro de Buenos Aires termina hoy sus actividades, que empezaron el 28 de abril y, día tras día, pusieron en la vidriera nacional lo que acontece en el mundo editorial y literario de nuestra provincia.

Como punto cúlmine de la grilla, hoy se presentarán los libros ganadores del Certamen Literario Vendimia 2021: “Pasa tanto en Pasatanto”, de Fernando Cárpena (Infanto-Juvenil); “La huelga del conejo”, de Claudio Castillo (Cuento); “Cardinales humanos”, de Beatriz Di Masi (Novela); “Arterias”, de Andrea Marone (Poesía) y “Sumergidos”, de Lila Glass (Dramaturgia).

También habrá un sentido homenaje a Rolando López, quien fuera periodista de este diario y que con su libro “Alguien muere” ganó en la categoría Crónica. Un reconocimiento que no pudo recibir en vida.

La moderadora será Mercedes Fernández y en el cierre, habrá un concierto de música a cargo del Trío Cangemi - Busse - Sileone.

El stand de Mendoza en la FILBA.

Aun cuando queda este fin de semana por relevar, con números que den cuenta de la convocatoria y de las ventas, destacamos cinco puntos que se destacaron en la grilla de este año.

1- Antonio di Benedetto en su centenario

Un aniversario que se cumplirá en noviembre pero que marca todo el año literario local. Con una actividad el pasado 7 de mayo, el stand le rindió homenaje.

Para ello convocó a tres voces. La investigadora Sofía Criach habló sobre su obra; Rodolfo Braceli se explayó en su oficio como periodista, que compartieron en la redacción de este diario, y también sobre su posterior reencuentro en Buenos Aires al regreso del exilio. Y la docente Josefina Delgado, quien fue amiga personal de Di Benedetto, habló sobre su obra y sus duros años en España y Buenos Aires.

El homenaje cerró con el espectáculo “Polifonías Di Benedetto”, con textos y música a cargo de Javier Piccolo y Valentina Spina.

2- Liliana Bodoc y un legado que crece

La eterna escritora de “La Saga de los Confines” escribió mucho en vida, y algunos de esos textos están viendo la luz. Mendoza llevó “Formas de ver” (Pez Menta Ediciones, 2021), un poema que fue luego ilustrado por Nadia Romero Marchesini. Y, fuera del stand mendocino, también se presentó “Una versión de Dios”, un cuento juvenil póstumo.

“Una niña nos cuenta un enigma: su abuelo tiene tres pares de anteojos. Juntos, observan el mundo a través de los distintos anteojos y descubren que hay muchas formas de ver. Un libro álbum de poesía que invita a recordar, a mantener viva la memoria”, dice el resumen de este libro ilustrado, que fue elegido entre los 20 mejores de su tipo en 2021 por Linternas y bosques, del especialista Adolfo Córdova, y cuyas ilustraciones resultaron ganadoras del concurso de la Feria de Bologna 2022 (Bologna Children´s Book Fair).

María Luz Malamud con el libro "Formas de ver". Foto: Prensa de Cultura.

“Fue muy emotivo porque nos encontramos con la ilustradora, Nadia Romero Marchesini (con quien sólo nos conocíamos a través de la virtualidad) y pudimos compartir con el público presente cómo fue hacer y pensar este libro”, nos dice María Luz Malamud, quien estuvo presente en la actividad del 29 de abril, en representación de la editorial Pez Menta. “Un libro que es un homenaje para Liliana Bodoc y su familia, así vivimos el proceso”, completa.

“La idea de este libro nació a partir de un poema que me había entregado hace varios años Liliana y que encontré el verano de 2021, me pareció que merecía ser publicado. Como editora es un compromiso mantener vigente la palabra de una escritora tan necesaria como ella, que su poética siga dialogando con nuevos lectores. Con el permiso de su familia pusimos manos a la obra”, dice.

Sobre la experiencia en la Feria del Libro de Buenos Aires, dice: “El público recibe con mucho amor el libro, es un libro emotivo, que invita a los lectores a hacerse preguntas. Hay mucho de lágrimas por todo lo que representa Liliana Bodoc para los lectores, porque además el libro habla de recordar. En los stand el libro también tuvo mucha acogida por parte de lectores, bibliotecarios, escritores, ilustradores, que se acercaron a mirar las ilustraciones originales al stand de la editorial”.

3- La LIJ mendocina, presente

La Literatura Infantil Juvenil, tan prolífica en nuestra provincia, llevó un libro que tiene como nudo un tema muy vigente: la identidad de género. El 28 de abril se presentó en el stand “Mariquita” (Ediciones del Retortuño, 2021), novela de María Luz Malamud. “Es la historia de Martín, un personaje que con ternura cuenta la realidad que le toca vivir, el abandono, la pobreza, el maltrato, mientras, se descubre y sueña”, explica la autora.

“No creo que represente a todos los lectores, pero sí me parece importante que todos los lectores sepan que hay muchos chicos como Martín, porque es parte de la conciencia social saber que no vivimos en una burbuja, empatizar con el otro, ponernos en su cuerpo por un rato para saber que siente. Es una novela cruda, una novela valiente porque no esquiva los temas conflictivos, que habla con franqueza al lector. Al menos eso es lo que he pretendido desde la escritura”, define.

4- Literatura y vino, unidos

La bebida de la provincia encontró una buena representación literaria a través de Santiago Clement. Presentó su libro “Cómo hacer vino en casa (de Adrián)” y también dio la charla “Cómo se hace un vino” (el 30 de abril y el 1 de mayo, respectivamente).

Agrónomo de profesión, y master en viticultura, Clement también tiene otra pasión: escribir ficciones. “Y en este libro las combiné”, nos cuenta. “Enseña a hacer vino de forma artesanal a través de un personaje que se llama Adrián. Es un libro que es muy ameno en la lectura y que lo lee gente que no es tan fanática del vino pero que quiere conocer más de ese mundo, pero también meterse en la historia. Es decir, tiene lectores que se enganchan más por el lado de la literatura y otros por el lado de lo técnico”, explica el autor, a quien también le interesa la literatura fantástica.

El stand de Mendoza en la FILBA.

Editado poco antes de la pandemia, esta “novela enológica” no tuvo la difusión que habría merecido, aunque Clement ya tiene la mente puesta en que podría también leerse en escuelas técnicas y los primeros años de las carreras afines al vino.

Sobre la participación de Mendoza en este evento nacional, dice: “Creo que es una muy buena oportunidad de los escritores para llegar a otro público, pero creo que se hizo un trabajo flojo en convocatoria. Yo preparé con mucho cariño y dedicación las actividades y hubo poco público”, lamenta, sugiriendo que en el futuro se preste más atención a la difusión de las actividades.

5- Microficción, un género que florece

El fenómeno de la narrativa breve mendocina hay que seguirlo de cerca. Y una actividad dio cuenta de ello en Buenos Aires, el 2 de mayo, en el Espacio de la Biblioteca del Congreso.

La charla estuvo a cargo de Leonardo Dolengiewich, quien hizo un recorrido histórico y dio un panorama actual de la microficción local: “Un hito muy importante que rescaté fue un Congreso Nacional de Microficción, que fue gestado casi íntegramente por Miriam di Gerónimo, se hizo en la FFyL de la UNCuyo en 2011″, nos cuenta el escritor.

“Para mí fue un hito porque ahí nos conocimos casi todos los microficcionistas mendocinos, que en ese momento estábamos desperdigados. Cada uno dando sus primeros pasos, pero cada uno por la suya. Nos empezamos a juntar, a gestar proyectos, libros en común. Después hubo concursos literarios provinciales, municipales, antologías grupales, se han publicado libros individuales, hay talleres exclusivamente dedicados a la microficción o a la narrativa breve... Todo en los últimos diez años. Es decir, un florecimiento importante”, explica.

Dolengiewich recordó a los pioneros Leandro Hidalgo, Juan Romagnoli y di Gerónimo, docente e investigadora fallecida en 2018. Y hay otro antecedente, un tanto curioso, que también destacó y llama la atención de los mendocinos lectores de di Benedetto: los relatos breves que incluyó en el apartado “Espejismos” del libro “Cuentos del exilio” (1983).