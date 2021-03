Hoy se entregan los Grammy 2021: las claves de una ceremonia atípica

Hay que pasar la página de un año olvidable y triste, en el que la temporada de premios representa la cristalización de meses devastadores para la cultura. Muchas cosas se han hecho, a decir verdad, pero las ceremonias (distanciadas, virtuales, sin alfombras rojas y con contadas participaciones en vivo) parecen ser eventos de una época pasada. Y la gente lo siente. Continuando el calendario, los Grammy se realizarán esta noche.

Como casi todos los premios de la temporada, también vienen aplazados: se iban a hacer originalmente el 31 de enero. Esta 63° edición de los Grammy, que premian a la industria musical estadounidense, también se realizarán en Los Ángeles, y la conducción estará a cargo del comediante sudafricano Trevor Noah.

Sin embargo, hay que esperar un evento parcialmente virtual con actuaciones en vivo y otras pregrabadas, siguiendo las restricciones de la era del coronavirus. Podrá verse en Argentina con doblaje al español en TNT y en su idioma original en TNT Series a partir de las 21.

A continuación, cinco claves de los Grammy 2021.

¿El año de Beyoncé?

Las continuas derrotas de Beyoncé en los Grammy ya son parte de una larga controversia, y este año quizás también lo sea, pues compite con nueve nominaciones, seguida de Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch, con seis cada uno.

Con sus 79 nominaciones en total, Beyoncé es la artista femenina que más ha competido en la historia de los Grammy. Está empatada con Paul McCartney y tiene solo una postulación menos que su esposo, Jay-Z, y Quincy Jones, quienes ostentan el récord con 80 cada uno.

Ahora su “Black Parade”, un tema de protesta y antirracista lanzado en junio en medio de las explosivas marchas del #blacklivesmatter, podría llevarse la estatuilla de Grabación y de Canción del Año.

Pero estará difícil, pues muchos críticos consideran que Dua Lipa tiene grandes posibilidades de ganar. ¿La razón? Se arriesgó, y con gran éxito, a lanzar un álbum disco bailable en medio de la pandemia.

La mimada del Grammy

De todos los discos frutos de la pandemia, “Folklore” de Taylor Swift tiene un lugar muy especial, pues fue unánimamente alabado por la crítica. Por supuesto, tiene sendas nominaciones: Canción del año (por “Cardigan”), Álbum del año, Mejor dúo o grupo pop (por “Exile”, junto a Bon Iver), Mejor álbum de pop vocal, Mejor canción escrita para obra audiovisual (por “Beautiful Ghosts”).

El miedo del rating

Quizás por lo poco atractivo de las ceremonias con protocolo Covid-19, o porque muchos fieles dejaron la televisión para verlos en otro tipo de transmisiones, lo cierto es que este 2021 los premios asisten al desplome de su audiencia.

Los Globos de Oro, que se entregaron el 28 de febrero, registraron ratings inéditamente bajos: ¡los vieron 62% menos telespectadores que el año pasado! Habrá que esperar a los Oscar, el 25 de abril, para tener el termómetro de cuánto fueron perjudicadas estas ceremonias por la pandemia.

Los argentinos en carrera

“La conquista del espacio”, de Fito Páez, y “Aura”, de Bajofondo, competirán como Mejor Álbum Alternativo. El primero viene con cierta ventaja, pues se destacó en la última ceremonia de los Latin Grammy, donde se llevó dos gramófonos en las categorías de Mejor álbum pop/rock del año y de Mejor canción pop/rock del año por “La canción de las bestias”.

El disco fue lanzado el 15 de mayo del año pasado, en un recital vía streaming que inauguró una serie de memorables presentaciones del músico en ese formato. De hecho, durante el año aumentó su presencia en redes sociales, lanzando videoclips que le dieron a su canal de YouTube unas 35 millones de visualizaciones.

En el caso del disco de Bajofondo, su líder, Gustavo Santaolalla, comparte la nominación con Juan Campodónico, Luciano Supervielle, Javier Casalla, Martín Ferres, Gabriel Casacuberta, Verónica Loza y Adrián Sosa.

Además, Santaolalla participará en el número musical de apertura de la gala, en honor a Marvin Gaye, en el que se interpretará su clásico “Mercy, Mercy Me”, del disco “What’s Going On”, que cumple 50 años en este 2021. En esa presentación también estarán la Orquesta de Jazz Afroperuana, Camilo, Bebel Gilberto, Gregory Porter y Anoushka Shankar, entre otros.

Premios póstumos

¿Podría Leonard Cohen, fallecido en 2016, tener un Grammy? Sería un especial reconocimiento póstumo por " Thanks for the Dance”, un disco que terminó de producir su hijo y que ahora compite como Mejor Álbum Folk.

Y no es el único caso como este. El rapero Pop Smoke, quien fue asesinado a tiros en Hollywood Hills en febrero de 2020, recibió una nominación a Mejor interpretación de rap por “Dior”. Nipsey Hussle, también asesinado a tiros en 2019, también compite en esta categoría, con “Deep Reverence”, en el que colaboró para Big Sean.

John Prine, el astro del country, quien murió de Covid-19 en abril, podría llevarse el premio a la Mejor interpretación de american roots por “I Remember Everything”. Y Chick Corea, el legendario pianista, quien falleció el pasado 9 de febrero, compite en Mejor improvisación de jazz por “All Blues”.